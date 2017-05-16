HTC выпустила первый в мире смартфон, управляемый сжатием. Видео

Edge Sense: управление простым нажатием

HTC официально анонсировала новый флагманский смартфон HTC U11, в которой воплотились самые современные разработки и технологии компании. Впервые в мире смартфоне HTC U11 реализована технология Edge Sense, позволяющая управлять устройством, сжимая телефон.

В правую и левую боковые поверхности смартфона HTC U11 встроены специальные сенсоры давления, позволяющие определять три степени нажатия. Таким образом, сжатие смартфона с разной силой обеспечивает запуск различных функций и приложений, таких как запуск камеры, приложений Facebook, Twitter или голосового помощника Google Ассистент. Edge Sense позволяет выбрать и настроить список различных действий и приложений.

Технология Edge Sense также поддерживает работу в перчатках: даже при низких температурах можно использовать сжатие для управления функциями, при этом руки будут оставаться в тепле.

Технические подробности

Аппарат выполнен в цельном изогнутом корпусе HTC U11 с симметрией по трем осям с изогнутым 3D стеклом на фронтальной и задней поверхностях. Для изготовления корпуса аппарата используется процесс формовки стекла с применением экстремального давления и высокой температуры. Смартфон обладает защитой от пыли и влаги по стандарту IP67 (погружение на глубину до 1 м в пресной воде на время до 30 минут).

Смартфон HTC U11

5,5-дюймовый экран HTC U11 с разрешением Quad HD (2560x1440 пикселей) выполнен на матрице типа Super LCD и покрыт защитным стеклом 3D Corning Gorilla Glass 5. Смартфон оснащен флагманским 64-битным 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с частотой до 2,45 ГГц, выпускаемым с соблюдением норм 10-нм техпроцесса. По данным HTC, в среднем новинка опережает HTC 10 на 25% в графической производительности, обеспечивает на 35% большее время воспроизведения видео, добавляет до 3 часов к показателю предыдущего флагмана, а прирост времени работы в LTE сетях составляет 43%, или 3,5 часа.

Тыльная сторона смартфона HTC U11

Смартфон HTC U11 будет доступен в вариантах с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 встроенным накопителем. Новинка поддерживает карты памяти формата microSD емкостью до 2 ТБ, которые вставляются в комбинированный слот Flex Storage вместо SIM-карты SIM2.

Варианты цветового оформления смартфона HTC U11

Новинка поддерживает технологии 2G/2,5G, 3G UMTS и 4G LTE (Cat 15 LTE) и VoLTE. Поддерживается навигация GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou. Список беспроводных интерфейсов включает NFC, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5 ГГц), проводные соединения и разъемы обеспечивают поддержку USB 3.1 Gen 1 (разъем Type-C) и вывод изображения через DisplayPort. Поддерживается потоковая трансляция со смартфона на совместимые устройства по протоколам AirPlay, Chromecast, DLNA и Miracast.

Список встроенных датчиков и сенсоров включает датчик освещенности, приближения, движения (G-сенсор), электронный компас, гироскоп, магнитный сенсор, датчик отпечатка пальца, Sensor Hub для отслеживания физической активности и сенсоры сжатия корпуса Edge Sensor.

Основная 12-МП камера смартфона c размером пикселя 1,4 мкм обладает быстрым автофокусом, системой оптической стабилизации (OIS), объективом f/1.7, двухцветной светодиодной вспышкой и таймером автосъемки до 10 секунд. В системе фазовой автофокусировки UltraSpeed Autofocus задействован каждый пиксель. В HTC U11 встроена система автофокусировки по всей площади сенсора, подобная той, которая используется в лучших системных камерах.

Режим Pro предоставляет ручное управление настройками, поддержку долгой 32-секундной выдержки и возможность записи в RAW формат, а также ускоренный режим HDR Boost, съемку панорам, видео Hyperlapse и замедленного видео Slow motion с разрешением 1080p / 120 кадров в секунду.

Основная 12-МП камера смартфона HTC U11

Камера пишет видео в стандарте 4K с объемным звуком 3D Audio / Hi-Res Audio и акустическим усилением звука Acoustic Focus. Поддерживается одновременная съемка видео и фото. При съемке видео используется функция Temporal Noise Reduction с анализом информации из соседних кадров для устранения шумов. Смартфон оснащен 4 всенаправленными микрофонами с технологией акустического фокуса для записи пространственного звука.

Фронтальная 16-МП камера сочетает высокое разрешение и светочувствительность технологии UltraPixel. Подобно основной камере, здесь также применяются функция HDR Boost и алгоритмы шумоподавления.

Аудитотракт HTC U11 оснащен динамиками HTC BoomSound Hi-Fi Edition с расширенным динамическим диапазоном. ВЧ-динамик содержит акустическую камеру, которая придает воздушное звучание высоким и средним частотам. Глубокие и чистые басы прокачивает полностью новый НЧ-динамик с улучшенным дизайном магнитного контура.

В HTC U11 реализована последняя версия технологии HTC USonic, которая подстраивается под особенности слуха и обладает функцией активного шумоподавления. Наушники USonic сканируют твой ушной канал, подобно сонару, и создают персональный звуковой профиль на основе этих данных.

Смартфон HTC U11 работает под управлением ОС Android 7.1 с HTC Sense. Габариты аппарата 153,9 x 75,9 x 7,9 мм, вес 169 г.

В смартфоне имеется встроенный ассистент HTC Sense Companion с искусственным интеллектом для подсказок и помощи в делах. HTC Sense Companion позволяет анализировать дневное расписание и может напомнить о необходимости подзарядить телефон или взять с собой внешний аккумулятор.

Смартфон HTC U11

Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч. По данным производителя, заряда достаточно для разговора в сетях 3G/4G до 24,5 часов или в режиме ожидания в сетях 3G/4G: до 14 дней. Поддерживается система быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Цены и начало поставок

Ориентировочная цена смартфона HTC U11 составляет примерно $650. О сроках поставок новинки в Россию точной информации пока нет.