В Москве открыт ЦОД для торговли «безопасностью из облака»

«НИИ СОКБ» построила в Москве ЦОД, ориентированный на оказание облачных услуг в области информационной безопасности. Часть услуг будет предоставляться совместно с Group IB.

ЦОД для услуг в области информационной безопасности

Компания «НИИ СОКБ», оказывающая услуги в области информационной безопасности, презентовала собственный Центр обработки данных (ЦОД). Центр, получивший название Safe DC, расположен в Москве в районе метро Калужская и ориентирован на оказание «облачных» услуг в сфере информационной безопасности - SecaaS (Security as a Service).

Компания будет предоставлять услуги безопасности как самостоятельно, так и совместно с партнерами. ЦОД расположен на подземной территории бизнес-центра. На площади объекта 240 кв. м может быть установлено 60 телекоммуникационных шкафов. Объем инвестиций в ЦОД «НИИ СОКБ» не раскрывает.

Safe DC построен по требованиям стандарта Tier-III, но соответствующего сертификата компания не получала. Зато есть аттестат соответствия требованиям безопасности информации на I класс и I уровень защищенности информационной системы, обрабатывающей государственные ресурсы и персональные данные.

Прямой доступ к MSK-IX

ЦОД связан волоконно-оптическим каналом связи с находящейся неподалеку MSK-IX - основной площадкой для обмена трафиком в российском интернете. Клиенты ЦОД могут арендовать волокна в этом канале. Также объем связан другим волоконно-оптическим каналом с резервным ЦОДом.

«НИИ СОКБ» открыла ЦОД для оказания «облачных» услуг в сфере информационной безопасности

В основе Safe DC лежит аппартное решение Flex System от компании Lenovo. В каждой серверной стойке ЦОД развернутого шасси Flex System с четырьмя резервируемыми блоками питания, встроенными модулями коммутации и модулями управления. Сетевая инфраструктура ЦОД построена на оборудовании Juniper.

Расследование кибер-преступлений от Group IB

«НИИ СОКБ», совместно с компанией Group IB (специализируется на расследовании киберпреступлений), предложит в новом ЦОД пакеты услуг по противодействию вирусам и хакерам. В перечне услуг будут входить: выявление заражения сети заказчика и наличия взаимодействия с командными центрами злоумышленников, выявления неизвестного вредоносного ПО в передаваемых по сети файлах, мониторинг вредоносной активности, размещение сенсоров в инфраструктуре заказчиков, выявления сайтов-двойников и неправомерного использования брендов в интернете, компьютерная криминалистика и т.д.

Другая услуга нового ЦОД - доступ к системе аутентификации PayControl, разработанная российской компанией SafeTech. Двухфакторная аутентификация осуществляется пользователями с помощью мобильного телефона.

Услуга SkyBox позволяет проводить автоматическую оценку и анализ защищенности критических информационных активов, а также давать оценку соответствия отраслевым стандартам и требованиям регуляторов. Услуга включается в себя: описание векторов потенциальных атак, регулярный отчет об их выявлении, план минимизации рисков и контроль над выполнением рекомендация по устранению выявленных нарушений.

Защищенные мобильные устройства

Другая услуг собственной разработки «НИИ СОКБ» - SafePhone, предназначенная для безопасного управления корпоративными мобильными устройствами. Услуга относится к классу сервисов Mobile Device Management и и предназначена для защиты от несанкционированного доступа к информации, хранящейся и обрабатываемой на корпоративных смартфонах и планшетах.

Также на базе нового ЦОД французская компания Qualys предоставит услугу автоматизации процессов уязвимости и контроля соответствия отраслевым стандартам, требованиям регуляторов и политикам безопасности заказчика.