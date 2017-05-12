Десктопные приложения Microsoft, Adobe, Autodesk и Corel будут запускаться на смартфонах. Видео

Microsoft продемонстрировала работу прототипа гаджета на чипе Qualcomm Snapdragon 835 под управлением Windows 10 для ARM, который работает с любыми Windows-программами для ПК на чипах Intel и AMD.

Весь x86/x64-софт будет совместим с ARM

В рамках конференции Build 2017 для разработчиков Microsoft рассказала о возможностях грядущей версии операционной системы Windows 10 для процессоров с архитектурой ARM. По данным компании, новая ОС обеспечит поддержку программного обеспечения для привычных версий Windows 10 на процессорах с архитектурой x86/x64 (win32) на ARM-устройствах и гаджетах без изменений и фактически с той же скоростью.

По факту это означает, что практически любое ПО, работающее на устройствах с x86-процессорами Intel или AMD под привычными Windows 10 и более ранних версий, включая игры, графические и офисные пакеты, разнообразные приложения Adobe, Corel, Microsoft, Autodesk и других известных поставщиков, будут запускаться на ARM-гаджетах.

Предыдущий эксперимент Microsoft с выпуском операционной системы под ARM-устройства – Windows RT, провалился и был свернут именно из-за ограниченного набора совместимого ПО, специально написанного или портированного под архитектуру процессоров ARM.

Как это работает

В процессе видеопрезентации на информационном интернет-канале Microsoft Channel 9 (в настройках встроенного плеера можно выбрать субтитры с русским или другим языком) представители Microsoft демонстрируют запуск бета-версии 64-битной Windows 10 Pro Insider Preview для ARM на прототипе ARM-гаджета, выполненного на процессоре Snapdragon 835 компании Qualcomm и оснащенного 4 ГБ ОЗУ.

Сначала демонстрируется быстрая работа браузера Edge, затем представитель Microsoft подключает к USB-порту устройства внешнюю веб-камеру, и она начинает работать автоматически, без установки каких-либо драйверов. Далее в системе инсталлируется популярный архиватор 7zip, который также работает без сбоев.

Новая ОС Windows 10 под архитектуру ARM

С выпуском новой Windows 10 под архитектуру ARM в Microsoft обещают, что операционная система будет работать так же, как и на системах x86/x64, с эмуляцией тех же процессов для запуска ПО с кодом x86. При эмуляции будут задействованы те уровни Windows, которые уже используются для запуска 32-битных приложений на 64-битных процессорах. UWP-приложения из магазина Windows Store не требуют эмуляции и уже готовы к работе с ARM-системами.

Системная информация: Windows 10 под ARM

Для конечного пользователя это также означает, что приложения можно будет скачивать не только из Windows Store, но и по традиционной для Windows-систем схеме из других магазинов или непосредственно с сайтов производителей ПО.

Принцип работы эмулятора Windows 10 под ARM

В процессе демонстрации возможностей Windows 10 для ARM-устройств представители Microsoft не запускали «тяжелых» приложений класса Adobe Photoshop, поэтому пока трудно сказать что-либо определенное об уровне производительности или сравнить его с привычными Windows-системами.

Работа приложений UWP с Windows 10 под ARM

Тем не менее, в процессе запуска различных приложений было показано, что все ядра прототипа ARM-гаджета на чипе Qualcomm Snapdragon 835 загружаются более-менее равномерно, что обещает хорошие шансы достойной производительности новой Windows 10 под ARM. В демо-ролике, представленном еще в декабре 2016 г., Microsoft обещала быстрый запуск и работу с Adobe Photoshop.

Таким образом, по словам представителей Microsoft, Windows 10 на ARM обеспечит пользователям мобильных устройств больше возможностей, чем Android и iOS, главным образом, за счет совместимости со всеми традиционными Windows-приложениями.

Сроки появления Windows 10 для ARM и совместимых гаджетов

О планах выпуска версии Windows 10, которая будет работать на ноутбуках и планшетах с процессорами Qualcomm, Microsoft официально объявила в декабре 2016 г. в рамках конференции Windows Hardware Engineering Community в Шэньчжэне. Пока нет полной ясности с тем, кто именно будет производить сами устройства под Windows 10 для ARM. По информации The Verge, компания Lenovo уже тестирует подобную систему.

По мнению экспертов, в этот раз Microsoft вместо частных пользователей намерена нацелиться на бизнес-клиентов, предлагая корпоративную версию ОС. По информации Bloomberg, первые устройства на этой программно-аппаратной платформе будут анонсированы, скорее всего, в IV кв. 2017 г.