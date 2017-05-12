CNews приглашает экспертов обсудить новые ИТ-сервисы рынка ДБО

15 июня 2017 г. CNews проведет круглый стол «Рынок ДБО 2017: новые сервисы». На ней будут обсуждены пути совершенствования ДБО, преимущества omnichanel, тренды 2017 г.

Тема развития дистанционного банковского обслуживания уже практически достигла своего пика, пришло время переходить на новый уровень и подвести некоторые итоги. На круглом столе CNews, который состоится 15 июня 2017 г,. своим опытом будут делиться представители ведущих банков России. Они расскажут, в какую сторону пора делать шаги, и на чем акцентируют внимание лидеры рынка.

Вопросы к обсуждению:

Как развивался рынок ДБО в 2016 г.?

Завоевала ли рынок омниканальность?

Какие новые функции появляются у традиционных банкоматов?

Привело ли развитие ДБО к сокращению числа офисов банков?

Какие возможности ДБО необходимы корпоративным клиентам?

Как сделать ДБО наиболее удобным для клиентов?

Каковы преимущества омниканального обслуживания?

Как ДБО помогает банкам повышать конкурентоспособность?

Как обеспечить безопасность ДБО?

Как будет развиваться рынок ДБО с 2017 г.?

Подтвердили участие:

Саргис Атанесов, вице-президент, руководитель корпоративного интернет-банка управления развития ИС, Райффайзенбанк

Наталия Масарская, отдел развития электронного бизнеса, Райффайзенбанк

Константин Худяков, начальник управления, Кредит Европа банк

Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС банк

Алексей Свириденко, начальник управления информационной безопасности, Интерпрогрессбанк.





Более подробная информация и регистрация на сайте.

Для того чтобы подать заявку на участие, заполните анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363-11-11, доб. 1346,

e-mail: events@cnews.ru, Анастасия Соколова.