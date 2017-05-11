У российских судов загадочно сменился постоянный поставщик американской видеоконференцсвязи

Очередную партию ВКС-техники в российские суды, вопреки сложившейся в последние годы практике, поставит не «Итерион», а «Центр речевых технологий». Вендоры «железа» при этом вряд ли изменятся. Помимо простой совместимости с решениями Avaya и Polycom в техзадании обнаружено прямое указание на уникальные свойства техники одного из этих производителей.

Неожиданная смена поставщика ВКС

Дооснащением судебной ИТ-системы России ГАС «Правосудие» комплектами видеоконференцсвязи (ВКС) в 2017 г. впервые за последние годы займется санкт-петербургская компания «Центр речевых технологий». Заказчик этих работ — Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» — подвел итоги объявленного в апреле 2017 г. тендера, в котором заявка питерской структуры стала единственной. В результате она и была признана победителем несостоявшегося аукциона — без снижения стартовой цены лота в p 578,1 млн.

Как писал в момент старта тендера CNews, аналогичные конкурсы на сотни миллионов рублей госзаказчик последнее время проводит регулярно — с периодичностью примерно один раз в год. В 2014, 2015 и 2016 гг. неизменным их победителем становилась одна и та же компания — «Итерион». Причем в двух последних процедурах это происходило безальтернативно — других претендентов на контракты не было.

Так, летом 2014 г. при начальной максимальной цене контракта в p471 млн. «Итерион» победил с предложением в p468,6 млн. Примечательно, что соперник компании — ООО «Орбита-сервис» — предложил точно такую же сумму, но его заявке в итоге был присвоен только второй номер. Летом 2015 г. в тендере со стартовой ценой контракта в p405,4 млн договор был заключен с единственным на него претендентом — «Итерионом» — без какого-либо снижения данной суммы. В июне 2016 г. еще один тендер был отыгран с начальной ценой контракта в p635,4 млн. Единственным претендентом выступил «Итерион», с которым снова был заключен контракт без понижения начальной цены лота.

Поставщиком ВКС для ГАС «Правосудие» вместо «Итериона» неожиданно стал «Центр речевых технологий»

Как видим, победитель новой завершившейся процедуры — «Центр речевых технологий» — ранее в тематических тендерах на поставку ВКС для судов участия не принимал. В то же время неизменный победитель прошлых лет — «Итерион» — в этом году даже не оказался в числе претендентов. Каких-либо прямых связей между этими организациями CNews установить не удалось.

В «Итерионе» утрату интереса к закупкам для ГАС «Правосудия» на момент выхода материала CNews не прокомментировали. В «Центре речевых технологий» также до публикации не успели объяснить причины пробуждения своего интереса к судебной ИТ-системе.

В Информационно-аналитическом центре поддержки ГАС «Правосудие» на момент выхода материала не ответили CNews на вопрос, не возникнет ли у системы проблемы в связи со сменой многолетнего поставщика техники, а также не сообщили, известна ли госзаказчику причина самоустранения «Итериона».

Жалоба в ФАС на безальтернативность американского вендора

Закупаемые для судов комплекты ВКС включают оборудование связи и телефонии, факсимильные средства, периферийное оборудование и т. д. Определенные модели закупаемого оборудования в техзадании тендера не указаны. Однако базовым условием прописана его совместимость с уже используемой в ГАС «Правосудие» техникой: с серверами Avaya — в части VoIP-телефонии, с серверами Polycom в части ВКС.

Беглый анализ данных сайта госзакупок показывает, что с некоторых пор условие совместимости с серверами Avaya и Polycom стало в тендерах по данной тематике неизменным, что свидетельствует о том, что всякий раз в итоге именно оборудование этих производителей и закупалось.

В техзадании нового (завершившегося) тендера один из участников рынка и вовсе усмотрел прямое формирование условий закупки под конкретного поставщика. В поступившей в ФАС жалобе на аукцион ООО «Ай ти бизнес консалтинг» сообщает, что в пункте 2.2.2 техзадания указаны требования к терминалам ВКС: «поддержка динамического управления с сервера Polycom RealPresence Resource Manager». «Данные требования являются уникальной функцией оборудования Polycom, что подтверждается на сайте производителя. Следовательно, динамическое управление терминалами других производителей невозможно», — говорится в жалобе.

Рассмотрение жалобы должно состояться 12 мая 2017 г. Если доводы «Ай ти бизнес консалтинг» будут признаны правомерными, результаты тендера могут быть пересмотрены.

Какая техника используется в судах сейчас

Как следует из документов тендера, на сегодняшний день пользователями ВКС-системы ГАС «Правосудие» выступают Верховный Суд, федеральные суды общей юрисдикции и арбитражные суды.

В основном, парк ВКС-оборудования состоит из систем производства компании Polycom моделей VSX6000/ VSX7000/ QDX6000/ HDX6000/ HDX7000/ HDX8000/ HDX9000/ RealPresence Group 300/ RealPresence Group 310/ RealPresence Group 500/ RealPresence Group 700.

Дополнительно, в арбитражных судах система персональной ВКС судей организована на основе Microsoft Lync. Система управления и администрирования подсистемы ВКС также организована на базе средств Polycom моделей RealPresence Resource Manager / DMA 5000/ DMA 7000.

В качестве пограничных маршрутизаторов на объектах автоматизации ГАС «Правосудие» используются программно-технические средства компании Cisco серий ISR1 и ISR2 с установленным ПО Cisco IOS версии не ниже 12.4. Общее количество пограничных маршрутизаторов составляет около 4 тыс.

Какая техника закупается

Номенклатура поставки включает 1218 комплектов ВКС пяти типов. Эти типы включают различного вида и количественного состава терминалы ВКС, ЖК-телевизоры, многофункциональные устройства (принтер/ сканер/ копир/ факс/ телефон), шлюзы VoIP, сетевые фильтры, источники бесперебойного питания, IP-телефоны, адаптеры питания, а также, маршрутизаторы, вандалозащищенные телефонные трубки, колонки, спикерфоны, документ, камеры, устройства записи сеансов и пр.

Как станет использоваться новая техника

Оборудование станет использоваться при проведении судебных процессов с применением средств ВКС в масштабе реального времени для взаимодействия участников (судей, прокуроров, адвокатов, сторон по делу, свидетелей, осужденных, подследственных и т. д.), находящихся в различных зданиях (судах, учреждениях Федеральной системы исполнения наказаний).

Кроме того, по видеоконференцсвязи с осужденными смогут общаться адвокаты и родственники для уточнения позиции в предстоящем процессе. Также новая техника станет использоваться для интерактивного дистанционного обучения сотрудников судов и проведения совместных заседаний (консультаций, совещаний, семинаров и пр.) судей и сотрудников судебных аппаратов.