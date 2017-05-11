МТС разогнала в Москве мобильный интернет до 95 Мбит в секунду. Но только для избранных

МТС запустила в коммерческую эксплуатацию технологию агрегацию LTE-частот, которая позволяет увеличить скорость в обратном канале связи до 90 Мбит/с. Она особенно пригодится блогерам для «прямых эфиров» и закачивания видео на YouTube. Правда, пока это решение доступно только на нескольких смартфонах Samsung.

МТС научилась агрегировать LTE-частоты для uplink

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о запуске в своей сети в Москве и области технологии Carrier Aggregation, позволяющей значительно увеличить скорость обратного канала в сетях 4G. Компания утверждает, что это первый коммерческий запуск данной технологии в России.

Технология Carrier Aggregation использует агрегацию частот в двух диапазонах, в которых работают LTE-сети – 1800 МГц и 2,5 ГГц. Это позволило получить максимальную скорость закачки файлов (uplink) – 95 Мбит/с при теоретическом максимуме 112 Мбит/с. Такие скорости позволяют закачать 10-минутный ролик в формате HD менее чем за одну минуту. Решение работает на ПО компании Nokia – поставщика оборудования для столичной сети МТС.

«Мечта» видеоблогеров

В МТС подчеркивают, что возможности технологии Carrier Aggregation особенно пригодятся блогерам и позволят им вести «прямые эфиры» в социальных сетях «Вконтакте», Facebook, Periscope и Instagram, а также выкладывать видео на YouTube, организовывать стабильные видеоконференции, быстрее выкладывать в «облачные» сервисы и в мессенджеры «тяжелый» контент.

Правда, возможности по применению новой технологии пока ограничиваются небольшим количеством совместимых пользовательских терминалов. В настоящий момент на рынке представлены Samsung S8 и S8 Plus, отдельные модели Xiaomi и роутеры NetGear. Но в 2017 г. технология Uplink Carrier Aggregation будет доступна в большинстве новых флагманских моделей смартфонов, уверены в МТС.

Технология Carrier Aggregation работает у МТС в Москве только на нескольких смартфонах Samsung

«В связи с появлением большого количества новых сервисов видеостриминга, ростом популярности live-трансляций в социальных медиа и общения пользователей в мессенджерах, исходящий трафик в сети МТС в Москве вырос с апреля 2016 г. по апрель текущего года почти в три раза, - отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров. - 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» на матче между «Спартаком» и «Зенитом» объем исходящего трафика болельщиков впервые в истории наших замеров на массовых мероприятиях превысил объем загруженной информации».

«Билайн» и «Мегафон» также тестируют данную технологию

Ранее российские сотовые операторы, включая МТС, уже использовали технологию Carrier Aggregation для агрегации частот в различных даипазонах и увеличения скорости скачивания информации – Uplink.

Операторы научились агрегировать частоты в диапазонах 2,5 ГГц, 800 МГц и 1800 МГц, работающие в одной из разновидностей технологии LTE – FDD, а также частоты в диапазоне 2,5 ГГц для другой разновидности LTE – TDD.

В конце 2016 г. МТС тестировала технологию Carrier Aggregation для Uplink на своей сети во Владивостоке. Тогда тест проводился на оборудовании китайской Huawei при использовании решений американской Qualcomm.

Другие сотовые операторы также тестируют Carrier Aggregation. Столичный «Мегафон» провел тесты в начале 2017 г. «Но запускать в коммерческую эксплуатацию данную технологию сейчас бессмысленно, так как практически нет совместимых с ней устройств, - говорит представитель компании. - Для старта мы рассматриваем IV квартал текущего года».

Аналогично в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») протестировали Carrier Aggregation, и сейчас она находится в Москве в опытной эксплуатации, сообщили CNews представители оператора. Планы «Вымпелкома» по коммерческому запуску Carrier Aggregation будут зависеть от проникновения абонентских устройств с соответствующей поддержкой.