Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017»

В 2011 г. витающая в воздухе идея создания российского e-health обрела форму концепции, получила государственную поддержку и финансирование. Первые два года были потрачены на создание базовой ИКТ-инфраструктуры медучреждений. C 2013 г. задача создания Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) легла на плечи регионов, которые должны создавать собственные сегменты, а затем объединять их на федеральном уровне. Федеральный центр оставил за собой функции по регулированию развития отрасли, а также решение проблем межведомственного взаимодействия.

По данным Минздрава, к 2018 г. 100% граждан, имеющих полис ОМС, получат электронные медицинские карты. Не менее 50% медицинских организаций присоединятся к юридически значимому электронному документообороту. 75% медицинских организаций будут подключены к системе мониторинга возможности записи граждан на прием к врачу. В 20 регионах медпомощь будет оказываться с применением телемедицинских технологий. И, наконец, будет создан личный кабинет пациента на Едином портале госуслуг, который должен будет охватить не менее 14 млн активных пользователей.

Вопросы к обсуждению

Инновации мирового рынка e-Health

На какой стадии находится развитие ЕГИСЗ и ее компонентов: региональных и федеральных (ИЭМК, ФЭР и т. д.)

Насколько эффективно создание личного кабинета пациента «Моё здоровье»

Место медицины в цифровой экономике

Как развиваются облачные сервисы для медучреждений и пациентов

Что будет с телемедициной после принятия проекта

Защита медицинских данных

Перспективны ли коммерческие сервисы в онлайн и дистанционной медицине

Электронные больничные и онлайн аптеки: какова технологическая и организационная готовность Как будет развиваться e-медицина в 2017 г.

С докладами выступят:

Евгений Почкаев, вице-президент по информационным технологиям и операционному развитию, BIOCAD

Филипп Миронович, генеральный директор, «Открытая клиника»

Владимир Зеленский, директор МГ ФОМС

Владимир Зажигин, директор по ИТ, холдинг «МРТ-Эксперт»

Александр Данилин, руководитель направления стратегических проектов ООО «Майкрософт рус»

Максим Петухов, директор по ИТ, клиника «Медицина»

Илья Вахрушев, генеральный директор, TeleTower

Камила Туйчиева, заведующая приемным отделением, врач-терапевт, клиника «К+31»

Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий, ФГБУЗ «Центр крови» ФМБА России

Павел Захаров, руководитель направления ИT для здравоохранения, Agfa HealthCare

Григорий Колесников, ИТ бизнес-партнер, Bayer

После выступлений состоится дискуссия.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-директоров и CIO, а также представителей отделов ИТ.

Дополнительная информация о мероприятии и регистрация на сайте http://events.cnews.ru/events/it_v_zdravoohranenii_2017.shtml

По вопросам участия, выступления с докладом или в качестве спонсора, а также аккредитации прессы, обращайтесь к Круглову Максиму по телефону: (495) 363-11-11 доб. 1249 е-mail: mkruglov@rbc.ru