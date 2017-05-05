Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017»
25 мая 2017 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2017».
В 2011 г. витающая в воздухе идея создания российского e-health обрела форму концепции, получила государственную поддержку и финансирование. Первые два года были потрачены на создание базовой ИКТ-инфраструктуры медучреждений. C 2013 г. задача создания Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) легла на плечи регионов, которые должны создавать собственные сегменты, а затем объединять их на федеральном уровне. Федеральный центр оставил за собой функции по регулированию развития отрасли, а также решение проблем межведомственного взаимодействия.
По данным Минздрава, к 2018 г. 100% граждан, имеющих полис ОМС, получат электронные медицинские карты. Не менее 50% медицинских организаций присоединятся к юридически значимому электронному документообороту. 75% медицинских организаций будут подключены к системе мониторинга возможности записи граждан на прием к врачу. В 20 регионах медпомощь будет оказываться с применением телемедицинских технологий. И, наконец, будет создан личный кабинет пациента на Едином портале госуслуг, который должен будет охватить не менее 14 млн активных пользователей.
Вопросы к обсуждению
- Инновации мирового рынка e-Health
- На какой стадии находится развитие ЕГИСЗ и ее компонентов: региональных и федеральных (ИЭМК, ФЭР и т. д.)
- Насколько эффективно создание личного кабинета пациента «Моё здоровье»
- Место медицины в цифровой экономике
- Как развиваются облачные сервисы для медучреждений и пациентов
- Что будет с телемедициной после принятия проекта
- Защита медицинских данных
- Перспективны ли коммерческие сервисы в онлайн и дистанционной медицине
- Электронные больничные и онлайн аптеки: какова технологическая и организационная готовность Как будет развиваться e-медицина в 2017 г.
С докладами выступят:
Евгений Почкаев, вице-президент по информационным технологиям и операционному развитию, BIOCAD
Филипп Миронович, генеральный директор, «Открытая клиника»
Владимир Зеленский, директор МГ ФОМС
Владимир Зажигин, директор по ИТ, холдинг «МРТ-Эксперт»
Александр Данилин, руководитель направления стратегических проектов ООО «Майкрософт рус»
Максим Петухов, директор по ИТ, клиника «Медицина»
Илья Вахрушев, генеральный директор, TeleTower
Камила Туйчиева, заведующая приемным отделением, врач-терапевт, клиника «К+31»
Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий, ФГБУЗ «Центр крови» ФМБА России
Павел Захаров, руководитель направления ИT для здравоохранения, Agfa HealthCare
Григорий Колесников, ИТ бизнес-партнер, Bayer
После выступлений состоится дискуссия.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-директоров и CIO, а также представителей отделов ИТ.
Дополнительная информация о мероприятии и регистрация на сайте http://events.cnews.ru/events/it_v_zdravoohranenii_2017.shtml
По вопросам участия, выступления с докладом или в качестве спонсора, а также аккредитации прессы, обращайтесь к Круглову Максиму по телефону: (495) 363-11-11 доб. 1249 е-mail: mkruglov@rbc.ru