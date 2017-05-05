Первопроходец виртуальности Oculus закрывает свою студию

Компания Oculus закрывает свою студию виртуальной реальности, просуществовавшую 2 года. На счету студии несколько короткометражных мультфильмов. Один из них, рассказывающий о ежике Генри, получил престижную кинонаграду «Эмми». Для создания мультфильмов студия использовала собственное приложение Quill.

Oculus закрывает Story Studio

Компания Oculus закрывает свою Story Studio – студию, которая занимается созданием видео в формате виртуальной реальности. Об этом сообщил в блоге компании вице-президент Oculus Джейсон Рубин (Jason Rubin). Начав работу в 2015 г., Story Studio производила в основном сюжетные короткометражные мультфильмы.

Oculus входит в состав Facebook, которая выкупила ее в 2014 г. за $2 млрд. Причины решения о закрытии Story Studio не сообщаются. Сотрудников студии Facebook планирует трудоустроить на других должностях в Oculus. Закрытие Story Studio последовало сразу за уходом из Oculus основателя компании Палмера Лаки (Palmer Luckey) в конце марта 2017 г.

В дальнейшем Oculus намерена финансировать создание контента для приборов виртуальной реальности сторонними разработчиками. Это по-прежнему будут короткие мультфильмы для шлема виртуальной реальности Oculus Rift. Предполагаемый объем инвестиций составляет $50 млн.

Проекты Story Studio

Первый мультфильм, выпущенный Story Studio, назывался Lost и рассказывал о роботе, который ищет в ночном лесу свою руку. Над фильмом работал немецкий режиссер Сашка Унзельд (Saschka Unseld), ранее сотрудничавший с мультипликационной студией Pixar. Унзельд является сооснователем Story Studio наряду с другим ветераном Pixar Максом Планком (Max Planck) и продюсером Эдуардом Саэтчи (Edward Saatchi).

Средства на шлем виртуальной реальности Oculus Rift были собраны на краудфандинговой площадке Kickstarter.



Настоящим прорывом для студии стал мультфильм Henry, режиссером которого выступил Рамиро Лопес Дау (Ramiro Lopes Dau), также работавший ранее в Pixar. Закадровый текст в фильме читал Элайджа Вуд (Elijah Wood). При создании мультфильма был использован игровой движок Unreal Engine 4. Премьера состоялась в июле 2015 г., а в 2016 г. Henry получил престижную кинонаграду «Эмми» в категории «Выдающаяся оригинальная интерактивная программа».

Мультфильм носит интерактивный характер – зритель попадает в дом главного героя, ежика Генри, который в течение фильма обращается непосредственно к зрителю. Генри вынужден в одиночестве праздновать свой день рождения, поскольку у него нет друзей, так как он очень любит обниматься, нанося при этом потенциальным друзьям повреждения своими колючками. К концу мультфильма проблема решается – Генри начинает дружить с черепахой, которую защищает от его колючек панцирь.

Следующей работой Story Studio, представленной в 2017 г., стал мультфильм Dear Angelica, который вновь режиссировал Унзельд. Фильм был создан с помощью фирменного приложения Oculus Quill. Основу сюжета составляют воспоминания главной героини Джессики о рассказах матери. Фильм представляет собой путешествие по фантастическим мирам этих рассказов.

Чем занимается Oculus

Компания Oculus была основана пионером виртуальной реальности Палмером Лаки в 2012 г. Ее самым известным продуктом является шлем виртуальной реальности Oculus Rift, средства на который Палмер собрал на краудфандинговой площадке Kickstarter. Намереваясь собрать $250 тыс., в итоге он получил $2,4 млн. Также Oculus приложила руку к созданию шлема Samsung Gear VR, который был разработан в партнерстве с Samsung для смартфонов Samsung Galaxy.

После поглощения Facebook в 2014 г. Oculus столкнулась с рядом трудностей. В том же году на нее подало в суд американское игровое издательство ZeniMax, обвинившее компанию в использовании его интеллектуальной собственности при создании шлема Oculus Rift. Иск гласил, что технологии были украдены бывшим сотрудником ZeniMax Джоном Кармаком (John Carmack), который перешел работать в Oculus. В феврале 2017 г. суд частично удовлетворил претензии ZeniMax, обязав Oculus выплатить издательству в общей сложности $500 млн.

В марте Oculus покинул ее основатель Палмер Лаки, вынужденный, по-видимому, оставить пост в связи с политическим скандалом. Во время последней предвыборной гонки Лаки вложил $10 тыс. в компанию Nimble America, которая создавала карикатуры, изображавшие в неприглядном свете кандидата в президенты Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). Когда это выяснилось, Лаки столкнулся с резкой критикой в СМИ и шквалом оскорблений в интернете.