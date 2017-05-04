Apple потратит $1 млрд, чтобы угодить Трампу

Apple создала фонд с капиталом $1 млрд, из которого планирует финансировать американское производство. Главная цель – создание новых рабочих мест в США. СМИ уверены, что это делается для улучшения отношений с президентом Трампом. В ответ он должен стать гибче в налоговых и иммиграционных вопросах.

Apple инвестирует в рабочие места

Apple намерена инвестировать $1 млрд в развитие высокотехнологичного производства в США. Об этом сообщил глава компании Тим Кук (Tim Cook) в интервью телеканалу CNBC. Позднее в этом месяце компания объявит, кто первым получит средства из созданного ею фонда.

Кук пояснил, что на эти деньги можно будет создать вакансии непосредственно на производстве, что повлечет за собой появление новых рабочих мест в сфере обслуживания. «Это как круги на воде», – считает глава Apple. Необходимый миллиард компания собирается взять из своих «американских денег». «Чтобы их получить, их придется занять», – сказал Кук, имея в виду налоговую политику США, которая затрудняет репатриацию зарубежного капитала Apple.

Кук вновь напомнил, что в общей сложности Apple поспособствовала созданию 2 млн рабочих мест в США. 80 тыс. из них были созданы непосредственно в компании, остальные – в экосистеме связанных с нею поставщиков и разработчиков.

Возможные причины

Зарубежные СМИ полагают, что решение об инвестициях было принято во избежание будущих конфликтов с президентом США Дональдом Трампом. Трамп оказывает давление на компании, цель которого – заставить их «вернуть рабочие места в США» и начать инвестировать в отечественное производство, пишет The Verge.

Apple намерена инвестировать в создание рабочих мест в США



Инвестиции в американское производство должны помочь Apple добиться благосклонности Вашингтона, особенно в вопросах иммиграционной политики и репатриации капитала. Как и другие ИТ-компании США, Apple обеспокоена тем, что правительство ужесточило правила получения визы H-1B, по которой в стране работают иностранные программисты. Кроме того, во внутреннем письме сотрудникам компании, которое Кук разослал в январе 2017 г., он выразил несогласие Apple с запретом на иммиграцию в США из семи мусульманских стран.

Когда в интервью CNBC Кука попросили прокомментировать налогообложение бизнеса в США, он подчеркнул, что национальной экономике необходима реформа в этой области. По его словам, множество американских компаний продают свою продукцию по всему миру и, соответственно, получают за это деньги отовсюду. Однако эти деньги можно перевести в США только заплатив 35% плюс налог штата, поэтому капиталы остаются за рубежом. Чтобы инвестировать в США, Apple придется оформить заем. «Это не имеет смысла в широком понимании», – отмечает Кук. Сейчас наличный капитал компании составляет около $256,8 млрд, и 93% этих средств находятся за пределами США.