«Голландская» техподдержка ПО Oracle в Сбербанке подорожала до 1,4 миллиарда

Сбербанк продолжил традицию ежегодных бесконкурсных закупок техподдержки ПО Oracle у голландской структуры за сотни миллионов рублей — без указания в публичном поле фронта оплачиваемых работ.

Техподдержка Oracle за 480 млн

Сбербанк в течение ближайшего года потратит на расширенную техподдержку программного обеспечения Oracle p479,1 млн. Эти деньги госзаказчик выплатит голландской компании «Оракл Недерланд Б.В.» (Oracle Nederland B.V.). Контракт с ней будет заключен по факту безальтернативного тендера в формате закупки у единственного источника, информация о котором появилась на сайте госзакупок.

Анализ этого сайта показывает, что данная процедура стала для Сбербанка традиционной. Так 26 мая 2015 г. «Оракл Недерланд Б.В.» были безальтернативно отданы p486,7 млн за поддержку ПО Oracle в неуказанный период. Год спустя, 1 апреля 2016 г. банк запустил аналогичную бесконкурсную процедуру с ценой лота в p428,3 млн и сроком исполнения контракта с 1 мая 2016 г. по 30 апреля 2017 г. Новый, отдаваемый сейчас контракт рассчитан на период с 1 мая 2017 г. по 30 апреля 2018 г. Сумма всех трех контрактов составляет p1,394 млрд.

Во всех трех закупочных процедурах технические подробности, касающиеся фронта заказанных у подрядчика работ, в публичном доступе Сбербанк не представил. В самой ранней из этих процедур госзаказчик в разделе «документы закупки» выложил пустую страницу документа Microsoft Word.

Расширенная техподдержка ПО Oracle на ближайший год обойдется Сбербанку в 480 млн рублей

Oracle в Сбербанке

В разговоре с CNews представители пресс-службы банка объяснили безальтернативность выбора подрядчика тем, что «компания “Оракл Недерланд Б.В.”, входящая в группу компаний Oracle, является обладателем исключительного права на ПО Oracle».Фронт заказанных работ в пресс-службе описали как «поддержка баз данных банка, работающих на ПО Oracle». Факт отсутствия подробного описания этого фронта в публичном доступе остался без комментариев.На вопрос CNews относительно причин существенного изменения год от года цены техподдержки то в большую, то в меньшую сторону в Сбербанке ответили, что «изменение стоимости связано с изменением объема оказываемых услуг».

Использование ПО и оборудования Oracle в Сбербанке имеет достаточно протяженную историю. С момента изменений в законодательстве в 2013 г., обязывающих банк раскрывать данные о своей тендерной активности, на сайте госзакупок было опубликовано несколько десятков соответствующих процедур.

Среди них можно выделить поставку оборудования Oracle категории Sparc и его техподдержки в декабре 2014 г. на p5,84 млрд, а также поставку неназванного оборудования Oracle с техподдержкой в апреле 2014 г. на $22,2 млн (порядка p800 млн по курсу на тот момент). Подрядчиком в обоих случаях становилась дочерняя структура «Марвела» — «Марвис».

На данный момент (с 2016 по 2019 гг.) техподдержка «железа» Oracle категории High-End/ MidRange/ Low-Level осуществляется силами компании «Инфосистемы джет» за p966 млн.

Отметим также, что в июле 2012 г. старший вице-президент, ИТ-директор Сбербанка Виктор Орловский сообщал CNews, что на тот момент процессинг банка (система Way4) работал на базе данных Oracle (11 версии) и обслуживал 70 млн карт, по которым проводилось около 15 млн онлайн-транзакций в день.