Mail.Ru на четверть увеличила выручку и прибыль

В I кв. 2017 г. Mail.Ru Group отметила рост выручки на 24,4% и прибыли на 25,4%. Это заставило компанию пересмотреть в лучшую сторону прогноз на 2017 г. в целом. Поступления от соцсети «Вконтакте» увеличились на 45,9%, от ММО-игр – на 51,8%. Треть выручки от игр пришла из-за рубежа.

Результаты квартала

Выручка компании Mail.Ru Group в I кв. 2017 г. составила p12,64 млрд, что на 24,4% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом чистая прибыль компании достигла p3,48 млрд, показав годовой рост на 25,4%. Остаток средств на счетах составляет p8,43 млрд. Помимо этого компания представила подтвержденные результаты за 2016 г., которые совпали с ранее опубликованными предварительными.

По результатам квартала Mail.Ru сделала более оптимистичный прогноз на 2017 г. в целом. Раньше в компании полагали, что выручка за весь 2017 г. будет больше выручки за 2016 г. на 16-19%. Теперь же Mail.Ru надеется, что рост годовой выручки за 2017 г. достигнет 17-21%, и она составит соответственно от p50,0 млрд до p51,7 млрд.

Квартальная выручка по сегментам

Поступления от рекламы составили в минувшем квартале p4,87 млрд, что на 24,3% больше прошлогоднего результата. Самый большой рост показала выручка от рекламы в ленте новостей в социальных сетях, особенно от ее показа на мобильных устройствах.

Соцсеть «Вконтакте» принесла компании p2,74 млрд, показав годовой рост на 45,9%. В марте соцсеть посетили 97 млн пользователей, 80 млн из них сделали это с мобильных устройств. В минувшем квартале Mail.Ru представила аудитории приложение VK Live и добавила денежные переводы для групп. Количество просмотров VK Live в марте выросло в 3,5 раза и превысило рубеж 10 млн в сутки.

Mail.Ru Group отчиталась о результатах I кв. 2017 г.



Массовые многопользовательские онлайн-игры (ММО) принесли компании p3,98 млрд за квартал, продемонстрировав годовой рост на 51,8%. Mail.Ru отмечает, что впервые больше трети выручки от ММО-игр было получено за рубежом. В марте этот показатель составил 40%. Устойчивый рост показывают проекты Warface и War Robots. Кроме того, в России и мире была запущена игра Revelation Online. В апреле компания представила пользователям версию Skyforge для консолей. До конца 2017 г. должно состояться еще несколько запусков, в том числе обновленной Armored Warfare.

Квартальная выручка от услуг с добавленной стоимостью (IVAS) упала на 1,3% по сравнению с I кв. 2016 г. В сегмент IVAS входит продажа виртуальных подарков в соцсетях, дополнительных функций в играх и т. п. Тем не менее, Mail.Ru считает, что по итогам 2017 г. выручка в этом сегменте будет примерно такой же, как в 2016 г. Развитие IVAS затруднено тем, что пользователи переходят с ПК на мобильные устройства, но компания планирует вскоре нарастить портфель мобильных решений в этой сфере.

События квартала

В I кв. 2017 г. Mail.Ru продолжала заниматься развитием сервиса доставки еды Delivery Club, приобретенного в ноябре 2016 г. В марте 2017 г. Delivery Club получил 718 тыс. заказов, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Компания сообщает, что был установлен новый суточный рекорд – 50 тыс. заказов. Сейчас партнерами сервиса является более 5,2 тыс. ресторанов.

В I кв. 2017 г. Mail.Ru запустила сервис организации междугородних поездок BeepCar. В России сервис начал работу в феврале, сейчас он действует в 19 странах. Компания отмечает, что сервис был хорошо принят пользователями: мобильное приложение уже установлено более чем на 1 млн устройств. Однако вклад BeepCar в доходы за 2017 г. вряд ли будет существенным, считают в Mail.Ru.

Также в минувшем квартале выросла аудитория мобильного сервиса бесплатных объявлений с привязкой к геолокации Юла. Ежемесячно сервисом пользовались 16,6 млн человек, при этом суточная аудитория составляла 3,0 млн пользователей. Mail.Ru утверждает, что сервис удерживает место в топе-5 приложений российских App Store и Google Play. От Юлы также не ожидается значительного вклада в доход компании в 2017 г.