«Яндекс» договорился о предустановке своего искусственного интеллекта в смартфоны Micromax

«Яндекс» подписал соглашение с индийской компанией Micromax, которая будет предустанавливать сервис персональных рекомендаций «Яндекс.Дзен» в свою фирменную Android-надстройку Around. Основная идея Around – интеграция в одной оболочке новостей, погоды, покупок, поездок и т. д. «Яндекс.Дзен» – это искусственный интеллект, который будет подбирать контент в зависимости от предпочтений конкретного пользователя.

«Яндекс» заключил соглашение с Micromax

«Яндекс» заключил партнерское соглашение с индийским производителем смартфонов Micromax, согласно которому сервис персональных рекомендаций «Яндекс.Дзен» будет использоваться в оболочке Micromax Around. Это фирменная надстройка для прошивки Android, которая устанавливается на смартфоны Micromax. Around объединяет в одном интерфейсе сервисы, которые предоставляют информацию о новостях и погоде, помогают вызвать такси или совершить покупку. Смартфоны, в которых используется Around, выпускаются под брендом YU.

«Яндекс.Дзен» будет задействован в Around как самообучающаяся система искусственного интеллекта, которая подбирает контент в зависимости от интересов конкретного пользователя. Выборка материалов осуществляется на основе данных истории браузера, также пользователь может самостоятельно указать свои предпочтения.

По примеру Google, «Яндекс» начал переговоры о предустановке «Яндекс.Дзен» на смартфоны различных производителей осенью 2016 г. «Яндекс» планирует привлечь к сотрудничеству компании из Бразилии, Индии, Мексики, США, Великобритании. Производители смартфонов смогут получать долю от показов рекламы в ленте «Яндекс.Дзен».

По словам Артема Фокина, вице-президента «Яндекса» по международному развитию бизнеса, искусственный интеллект поможет улучшить опыт использования смартфона его владельцем, а также поможет смартфонам Micromax выделиться на фоне других аппаратов, представленных на рынке. Со-основатель Micromax Informatics Рауль Шарма (Rahul Sharma) отмечает, что подбор наиболее актуальных для конкретного пользователя услуг и продуктов – это приоритетное для разработчиков направление. «Наше сотрудничество с Яндекс позволит покупателям оставаться в курсе последних новостей с помощью таргетированных новостных подборок, что делает весь процесс взаимодействия с устройством более комфортным и приятным», – заявляет Шарма.

Чем занимается Micromax

Micromax, основанная в 2000 г., занимается выпуском мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, 3G-устройств, светодиодов, телевизоров и кондиционеров. Компания базируется в городе Гургаон, штат Харьяна, Индия. Micromax начинала как софтверная компания, однако уже в 2008 г. выпустила свой первый смартфон X1i, который отличался длительным сроком автономной работы.

«Яндекс.Дзен» подбирает материалы в зависимости от индивидуальных предпочтений пользователя



В 2010 г. компания стала крупнейшим индийским производителем смартфонов в бюджетном сегменте. Во втором полугодии 2014 г. заняла десятое место среди крупнейших мировых производителей смартфонов. В том же году стала первой индийской компанией, которая начала продажи смартфонов в России, поставив на рынок 8-ядерный флагман Canvas Knight A350.

Мобильные прошивки Micromax

В ноябре 2014 г. Micromax подписала соглашение с компанией Cyanogen, по которому получила право использовать в своих смартфонах прошивку CyanogenMod. Смартфоны вышли на индийский рынок под брендом YU. В декабре того же года Micromax подала в суд на китайскую компанию OnePlus, обвиняя ее в нарушении своих исключительных прав на использование CyanogenMod в Индии. OnePlus сперва попыталась доказать, что ее версия CyanogenMod является самостоятельным продуктом по отношению к прошивкам Micromax. Тем не менее, индийский суд приостановил продажу устройств OnePlus на базе CyanogenMod в Индии. Позднее компании заключили эксклюзивное соглашение.

Несмотря на то, что большинство смартфонов Micromax базируются на Android, у компании есть два аппарата, которые работают на Windows Phone 8.1, поступившие на рынок в 2014 г. В 2016 г. компания выпустила два смартфона, которые используют прошивку Indus OS 2.0.