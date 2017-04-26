Xiaomi привезла в Россию три новых смартфона: дешевый, флагман и гигант
Более широкий модельный ряд смартфонов Xiaomi для России
Китайский производитель смартфонов и бытовой электроники Xiaomi в рамках первой в России московской презентации бренда представил три новых для российского рынка смартфона: Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X.
Представленные во время презентации смартфоны Xiaomi - Redmi 4X, Mi Note 2 и Mi MIX 18 К, уже доступны в розничной продаже Китая и других стран. В России эти устройства появятся в течение апреля 2017 г. в магазинах и в интернете. Модель Redmi 4X также можно будет приобрести у мобильных операторов, в магазинах ведущих ритейлеров и на официальном сайте российского партнера RDC.
Три российские новинки
Три новых смартфона, которые впервые появятся в апреле 2017 г., представил Стивен Ван (Steven Wang), руководитель подразделения по развитию рынка, Xiaomi Global.
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 4X с 5-дюймовым HD-экраном, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти по цене 12 990 руб. выполнен в полностью металлическом корпусе из алюминиевого сплава, при этом толщина корпуса составляет 8,65 мм при весе 150 г.
Смартфон оснащен 8-ядерным 1,4 ГГц процессором Qualcomm Snapdragon 435, слотом под карты microSD емкостью до 128 ГБ, 13 МП камера с фазовым автофокусом и 5 МП фронтальной камерой. Аппарат оснащен двумя слотами под SIM-карты (в слот входят 2 SIM-карты или карта памяти), поддерживает LTE и имеет сканер отпечатков пальцев на задней стороне.
Xiaomi Redmi 4X поставляется с аккумулятором емкостью 4100 мАч, который обеспечивает продолжительное время работы в режиме ожидания до 18 дней. Новинка будет представлена в рознице в золотом и черном цветах. Сейчас в российской рознице можно встретить еще более доступный вариант Redmi 4X, отличающийся наличием только 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренней памяти
Для любителей крупных экранов Xiaomi представила Mi Note 2 в комплектации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти. В России будет продаваться глобальная версия Mi Note 2 с поддержкой 37 диапазонов международных мобильных сетей, включая 22 диапазона LTE сетей.
Mi Note 2 выполнен в корпусе с покрытием двусторонним двойным изогнутым 3D-стеклом и оснащен 5,7-дюймовым Full HD экраном на базе OLED-матрицы с передачей до 110% палитры цветов NTSC. Аппарат работает под управлением 2,35 ГГц процессора Qualcomm Snapdragon 821 и оснащен аккумулятором емкостью 4070мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Основная 22,56-МП камера планшета с системой электронной стабилизации поддерживает видеозапись с разрешением до 4K.
Версия Mi Note 2 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти обойдется российским покупателям в 34990 руб., хотя на рынке уже есть более доступные версии Mi Note 2 с меньшим объемом памяти.
Любителям флагманских аппаратов адресован еще один дебютант российского рынка – смартфон Xiaomi Mi MIX 18K. Аппарат отличается от стандартной версии обрамлением границ камеры и сканера отпечатков пальцев 18-каратным золотом, а также соответствующей ценой 39990 руб. за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней UFS2.0 памяти.
Mi MIX разработан совместно с известным дизайнером Филиппом Старком и представляет собой концептуальный телефон с полноэкранным 6,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 17:9 на базе 2,35 ГГц процессора Qualcomm Snapdragon 821. Смартфон выполнен в полностью керамическом корпусе, включая заднюю крышку, рамку и кнопки. Аппарат оснащен 16 МП основной камерой с фазовым автофокусом и 5 МП фронтальной селфи-камерой. Аккумулятор устройства имеет емкость 4400 мАч, поддерживается ускоренная зарядка Quick Charge 3.0.
Что дальше
Рассказывая о дальнейшей стратегии развития Xiaomi, первый заместитель директора компании Ван Сян (Wang Xiang), отметил, что компания расширяет свой бизнес не только за счет портативных мобильных гаджетов, но также за счет интернет-сервисов и экосистемы Mi.
Сейчас, согласно философской концепции компании «инновации для всех», среди стратегических направлений Xiaomi числятся технологии для умного дома (очистители воздуха, роботы-пылесосы, веб-камеры и мультиварки), здоровье и фитнес (умные весы, устройство для мониторинга артериального давления, умный браслет Mi Band 2), индивидуальные транспортные средства (самокат Ninebot mini, складной электрический велосипед и электрический скутер), также дроны и роботы.
В настоящее время под патронажем и при непосредственном инвестиционным влиянием Xiaomi находится 77 компаний, которые занимаются разработками различных технологий, и в дальнейшем компания намерена вкладывать средства во все перспективные направления рынка мобильной и бытовой электроники.
Впрочем, для российского рынка основными приоритетами в продажах продукции Xiaomi по-прежнему останутся смартфоны и мобильные гаджеты.
Российские партнеры и маркетинг
Официальные поставки продукции Xiaomi в Россию начались шесть месяцев назад. С апреля 2017 г. компания расширяет сеть своих фирменных магазинов и объявляет список стратегических партнеров в России, рассказал Ван Сян. К уже действующим трем офлайновым магазинам компании – двум в Москве и одному во Владивостоке, вчера добавился еще один – в Санкт-Петербурге по адресу Владимирский проспект, 7. Магазин, управляемый официальным партнером Xiaomi на территории РФ и СНГ компанией RDC Group (торговая марка Smart Orange) предлагает жителям Санкт-Петербурге универсальный формат обслуживания, сочетающий точку продаж, официальный сервис и пункт выдачи интернет-заказов.
Являясь долгосрочным стратегическим партнером, RDC будет заниматься дистрибуцией, маркетингом и поддержкой продуктов Xiaomi в России, а также, развивает сеть официальных сервисных центров. Ассортимент продуктов Xiaomi доступен в официальных магазинах дилера Mi, у мобильных операторов и в магазинах ведущих ритейлеров. А также на официальном сайте RDC.
О компании
Xiaomi была основана в 2010 г. В настоящее время компания продвигает смартфоны Mi и Redmi, телевизоры Mi и телевизионные приставки, маршрутизаторы Mi и продукты Mi Ecosystem, включая продукты для умного дома, портативные электронные устройства и другие аксессуары.
Компания Xiaomi имеет представительства более чем в 20 странах и регионах и активно расширяет свое присутствие во всем мире как глобального бренда.
По оценкам «Связного», в январе – феврале 2017 г. доля Xiaomi на российском рынке составила примерно 2,5% в штучном и рублевом выражении, по данным МТС – 2,7 и 2,9%, соответственно.