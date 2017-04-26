Xiaomi привезла в Россию три новых смартфона: дешевый, флагман и гигант

В рамках московской презентации Xiaomi официально объявила о расширении своего бизнеса в России и выводе на российский рынок трех новых смартфонов Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X.

Более широкий модельный ряд смартфонов Xiaomi для России

Китайский производитель смартфонов и бытовой электроники Xiaomi в рамках первой в России московской презентации бренда представил три новых для российского рынка смартфона: Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X.

Гаджеты Xiaomi, доступные в России

Представленные во время презентации смартфоны Xiaomi - Redmi 4X, Mi Note 2 и Mi MIX 18 К, уже доступны в розничной продаже Китая и других стран. В России эти устройства появятся в течение апреля 2017 г. в магазинах и в интернете. Модель Redmi 4X также можно будет приобрести у мобильных операторов, в магазинах ведущих ритейлеров и на официальном сайте российского партнера RDC.

Три российские новинки

Три новых смартфона, которые впервые появятся в апреле 2017 г., представил Стивен Ван (Steven Wang), руководитель подразделения по развитию рынка, Xiaomi Global.

Стивен Ван, руководитель подразделения по развитию Xiaomi Global, представил новинки сезона

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 4X с 5-дюймовым HD-экраном, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти по цене 12 990 руб. выполнен в полностью металлическом корпусе из алюминиевого сплава, при этом толщина корпуса составляет 8,65 мм при весе 150 г.

Смартфон оснащен 8-ядерным 1,4 ГГц процессором Qualcomm Snapdragon 435, слотом под карты microSD емкостью до 128 ГБ, 13 МП камера с фазовым автофокусом и 5 МП фронтальной камерой. Аппарат оснащен двумя слотами под SIM-карты (в слот входят 2 SIM-карты или карта памяти), поддерживает LTE и имеет сканер отпечатков пальцев на задней стороне.

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 4X

Xiaomi Redmi 4X поставляется с аккумулятором емкостью 4100 мАч, который обеспечивает продолжительное время работы в режиме ожидания до 18 дней. Новинка будет представлена в рознице в золотом и черном цветах. Сейчас в российской рознице можно встретить еще более доступный вариант Redmi 4X, отличающийся наличием только 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренней памяти



Для любителей крупных экранов Xiaomi представила Mi Note 2 в комплектации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти. В России будет продаваться глобальная версия Mi Note 2 с поддержкой 37 диапазонов международных мобильных сетей, включая 22 диапазона LTE сетей.

Mi Note 2 выполнен в корпусе с покрытием двусторонним двойным изогнутым 3D-стеклом и оснащен 5,7-дюймовым Full HD экраном на базе OLED-матрицы с передачей до 110% палитры цветов NTSC. Аппарат работает под управлением 2,35 ГГц процессора Qualcomm Snapdragon 821 и оснащен аккумулятором емкостью 4070мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Основная 22,56-МП камера планшета с системой электронной стабилизации поддерживает видеозапись с разрешением до 4K.

Фаблет Mi Note 2

Версия Mi Note 2 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти обойдется российским покупателям в 34990 руб., хотя на рынке уже есть более доступные версии Mi Note 2 с меньшим объемом памяти.

Любителям флагманских аппаратов адресован еще один дебютант российского рынка – смартфон Xiaomi Mi MIX 18K. Аппарат отличается от стандартной версии обрамлением границ камеры и сканера отпечатков пальцев 18-каратным золотом, а также соответствующей ценой 39990 руб. за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней UFS2.0 памяти.

Премиальный смартфон Xiaomi Mi MIX 18K

Mi MIX разработан совместно с известным дизайнером Филиппом Старком и представляет собой концептуальный телефон с полноэкранным 6,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 17:9 на базе 2,35 ГГц процессора Qualcomm Snapdragon 821. Смартфон выполнен в полностью керамическом корпусе, включая заднюю крышку, рамку и кнопки. Аппарат оснащен 16 МП основной камерой с фазовым автофокусом и 5 МП фронтальной селфи-камерой. Аккумулятор устройства имеет емкость 4400 мАч, поддерживается ускоренная зарядка Quick Charge 3.0.

Что дальше

Рассказывая о дальнейшей стратегии развития Xiaomi, первый заместитель директора компании Ван Сян (Wang Xiang), отметил, что компания расширяет свой бизнес не только за счет портативных мобильных гаджетов, но также за счет интернет-сервисов и экосистемы Mi.

Ван Сян (Wang Xiang), первый заместитель директора Xiaomi

Сейчас, согласно философской концепции компании «инновации для всех», среди стратегических направлений Xiaomi числятся технологии для умного дома (очистители воздуха, роботы-пылесосы, веб-камеры и мультиварки), здоровье и фитнес (умные весы, устройство для мониторинга артериального давления, умный браслет Mi Band 2), индивидуальные транспортные средства (самокат Ninebot mini, складной электрический велосипед и электрический скутер), также дроны и роботы.

Один из слайдов московской презентации Xiaomi

В настоящее время под патронажем и при непосредственном инвестиционным влиянием Xiaomi находится 77 компаний, которые занимаются разработками различных технологий, и в дальнейшем компания намерена вкладывать средства во все перспективные направления рынка мобильной и бытовой электроники.

Впрочем, для российского рынка основными приоритетами в продажах продукции Xiaomi по-прежнему останутся смартфоны и мобильные гаджеты.

Российские партнеры и маркетинг

Официальные поставки продукции Xiaomi в Россию начались шесть месяцев назад. С апреля 2017 г. компания расширяет сеть своих фирменных магазинов и объявляет список стратегических партнеров в России, рассказал Ван Сян. К уже действующим трем офлайновым магазинам компании – двум в Москве и одному во Владивостоке, вчера добавился еще один – в Санкт-Петербурге по адресу Владимирский проспект, 7. Магазин, управляемый официальным партнером Xiaomi на территории РФ и СНГ компанией RDC Group (торговая марка Smart Orange) предлагает жителям Санкт-Петербурге универсальный формат обслуживания, сочетающий точку продаж, официальный сервис и пункт выдачи интернет-заказов.

Официальные партнеры Xiaomi в России

Являясь долгосрочным стратегическим партнером, RDC будет заниматься дистрибуцией, маркетингом и поддержкой продуктов Xiaomi в России, а также, развивает сеть официальных сервисных центров. Ассортимент продуктов Xiaomi доступен в официальных магазинах дилера Mi, у мобильных операторов и в магазинах ведущих ритейлеров. А также на официальном сайте RDC.

О компании

Xiaomi была основана в 2010 г. В настоящее время компания продвигает смартфоны Mi и Redmi, телевизоры Mi и телевизионные приставки, маршрутизаторы Mi и продукты Mi Ecosystem, включая продукты для умного дома, портативные электронные устройства и другие аксессуары.

Компания Xiaomi имеет представительства более чем в 20 странах и регионах и активно расширяет свое присутствие во всем мире как глобального бренда.

По оценкам «Связного», в январе – феврале 2017 г. доля Xiaomi на российском рынке составила примерно 2,5% в штучном и рублевом выражении, по данным МТС – 2,7 и 2,9%, соответственно.