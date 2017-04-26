Новые тарифы «Билайна»: За SMS и звонки на городские придется платить отдельно

«Билайн» с помощью технологии big data и опроса клиентов, включая сотрудника больницы «Кащенко», выявил восемь психотипов своих абонентов. Кроме того, оператор представил новые пакетные тарифы, в которых в абонентскую плату не включены SMS и звонки на фиксированную телефонию, и ввел опцию для «цифровой детоксикации».

Новые тарифы «Билайна»

Оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») анонсировал новую линейку пакетных тарифов: «Всешечка», «Все 1», «Все 2», «Все 3», «Все 4» и «Все 5». Линейка будет представлена на всей территории страны, при этом в зависимости от региона цена в тарифных планах будет отличаться. В Москве наиболее дешевого тарифа из этой линейки – «Всешечка» не будет.

Точные параметры новых тарифов «Билайн» пока не раскрыл, однако сообщил параметры тарифов для одного из российских регионов – Ростовской области. По ростовской тарифной линейке можно составить впечатление о новых принципах тарифостроения в «Билайне».

Ежемесячная абонентская плата в новых тарифах будет составлять 250 руб., 350 руб., 600 руб., 900 руб.,1,5 тыс. руб. и 2,5 тыс. руб. соответственно.

Абонентская плата будет покрывать, соответственно, 250 минут, 500 минут, 1,2 тыс. минут, 1,8 тыс. минут, 3 тыс. минут и 5 тыс. местных вызовов соответственно. Звонки на номера «Билайна» из любого региона будут бесплатными – как в домашнем регионе, так и в поездках по стране. Входящие звонки во внутрисетевом роуминге будут бесплатными.

Пакеты без SMS и звонков на городские телефоны

Принципиальным новшеством этих тарифов стал отказ «Билайна» от предоставления в пакеты услуг, которые, по его мнению, сейчас не востребованы большинством абонентов.

Так, в пакетах не будет SMS-сообщений. В «младшем» тарифе из данной линейки - «Всешечка» - в пакет услуг не будут включены звонки на городские номера. В Москве аналогичный подход будет применять в тарифе «Все 1». То есть звонки на стационарные телефоны в этих тарифах будут оплачиваться сверх абонентской платы. директор по маркетингу оператора Ирина Лебедева говорит, что 90% абонентов звонки на городские номера не нужны.

Новый тренд тарифостроения: в будущих тарифах «Билайна»

абонентская плата не будет покрывать SMS и звонки на городские телефоны

Относительно интернет-трафика оператор применил, по его мнению, «инновационный» метод тарификации. Каждый тариф, как обычно, предполагает определенный объем включенного интернет-трафика. Но в первые два месяца пользования тарифом этот объем будет удвоен. А далее в каждом месяце, за который абонент своевременно внес абонентскую плату в полном объеме, трафик будет удваиваться.

По словам Лебедевой, это связано с тем, что зачастую абоненты пополняют счет не на полную сумму абонентской платы. Связь при этом продолжает предоставляться, так как абонентская плата снимается ежедневно. Но теперь пользователи, которые пополнят счет на полную сумму абонентской платы, будут получать вдвое больший объем трафика. Известно, что в новых тарифах в абонентскую плату будет включено от 1,5 ГБ до 15 ГБ трафика (более точные параметры не разглашаются).

Опция для «цифровой детоксикации»

Новые тарифы также содержат дополнительные опции. Для звонков по России можно получить 100 минут за 150 руб. в месяц. 500 SMS-сообщений обойдутся в 60 руб. в месяц, опция для использования социальных сетей и музыкальных сервисов – 120 руб. в месяц, дополнительные 5 ГБ трафика – 150 руб.

Также вводится отдельная опция для заморозки взимания абонентской платы. Ее можно будет включить USSD-командой или через личный кабинет. Ирина Лебедева сравнивает это с возможностью заморозки абонемента в фитнес-клубе. «У людей должна возможность «цифровой детоксикации» для уединения с семьей и природой», - говорит директор по маркетингу «Вымпелкома».

«Билайн» выявил психотипы своих абонентов с помощью психиатра

Одновременно «Билайн» провел работу по выявлению восьми психотипов своих абонентов. Исследование производилось с помощью трех разных способов. Технология Cojoint позволяет вычислить основные модели поведения абонентов. Технология big data позволяет проанализировать большой массив данных об абонентов.

Кроме того в личном общении были проведены интервью с несколькими тысячами абонентами оператора из различных социальных групп. «Интервью проводили менеджеры компании самого разного уровня, - говорит Ирина Лебедева. – Лично я общалась с врачом, работающим в Московской психиатрической больнице №1 («Кащенко»), и это было очень продуктивное общение».

Теперь когда абонент будет обращаться за помощью в call-центр оператора, сотрудник «Вымпелкома» будет знать, к какому именно психотипу он относится. Это поможет сделать абоненту наиболее подходящие для него предложения. На какие именно психотипы подразделят своих абонентов «Вымпелком», в компании не рассказывают.