Какими будут смартфоны Google Pixel 2: В Сеть попали технические подробности

В Сети появились первые данные, с высокой достоверностью заявляющие о трех, а не двух новинках в линейке Google Pixel 2017 года.

Смартфоны с ласковыми именами

Исследователи проекта Android Open Source обнаружили изменения программного кода, связывающие мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тремя новыми устройствами с кодовыми именами Walleye, Muskie и Taimen. Согласно информации немецкого онлайн-проекта WinFuture.de, эти кодовые имена принадлежат смартфонам семейства Google Pixel следующего поколения.

По данным WinFuture.de, кодовое название Walleye (светлоперый судак) принадлежит новому Pixel 2, идущему на смену Pixel XL, название Muskie (щука-маскинонг) досталось обновленной версии Pixel 2016 года. Меньше всего информации о проекте Taimen (лосось-таймень), однако с учетом того факта, что таймень является самым крупным представителем в семействе лососевых, с высокой вероятностью речь может идти о крупном фаблете или даже полноценном планшете под брендом Pixel – первой новинке в этом форм-факторе со времен выпуска модели Google Pixel C в 2015 г.

Прошлогодние смартфоны Google Pixel и Pixel XL также обозначались до официального выхода рабочими названиями в честь крупных рыб: имя Marlin (марлин) досталось Pixel XL (Marlin), Sailfish (рыба-парусник) модели Pixel, Nexus 5X и Nexus 6P назывались Bullhead (сом) и Angler (морской черт), соответственно.

Смартфоны Google Pixel и Pixel XL

Информация о технических характеристиках

Догадок и слухов вокруг характеристик новых смартфонов Pixel 2017 года предостаточно, однако достоверной информации очень мало – не больше, чем о тщательно оберегаемых спецификациях iPhone 8. Достоверно известно лишь то, что Рик Остерло (Rick Osterloh), старший вице-президент Google и бывший глава Motorola Mobility, точно подтвердил, что смартфоны линейки Pixel непременно будут представлять только премиальный сегмент, без вариантов ухода в массовый сегмент.

Обнаруженная в Android Open Source утечка данных об использовании процессора Snapdragon 835 во всех трех моделях 2017 г. полностью подтверждает слова Рика Остерло. В настоящее время Snapdragon 835 представляет собой флагманский 8-ядерный 64-битный чип Qualcomm на базе ядер Kryo 280 (модифицированная микроархитектура ARM Cortex), выпускаемый на производственных мощностях Samsung с применением самого современного 10-нм технологического процесса FinFET. Четыре ядра процессора работают с тактовой частотой до 2,45 ГГц и обслуживаются 2 МБ собственной кэш-памяти, четыре других с тактовой частотой 1,9 ГГц обладают распределенным кэшем емкостью 1 МБ.

Snapdragon 835 оснащен интегрированным графическим ядром Adreno 540, обеспечивающим полноценную поддержку OpenGL, Vulkan, и DirectX 12. Для оптимальной поддержки VR-технологий чип дополнительно оснащен 6-осевым сенсором ориентации в пространстве (6DoF: Six Degrees of Freedom).

Чип Snapdragon 835 поддерживает видеовыход с разрешением до 4K/Ultra HD и расширенным динамическим диапазоном Ultra HD Premium (HDR 10), а также Qualcomm aptX, aptX HD Bluetooth и 32-битный/384 КГц звук.

Чип Snapdragon 835 обладает встроенным LTE-модемом X16 с поддержкой гигабитных сетей 4х4 MIMO, и Wi-Fi-модемы 2x2 802.11ac Wave-2 + 802.11ad Multi Gigabit.

Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 835

Про остальные характеристики грядущих смартфонов серии Google Pixel 2 известно очень мало. В Сети появлялись сообщения о том, что новинки будут оснащаться как минимум 4 ГБ оперативной памяти, получат полноценную защиту от пыли и воды по стандарту I68, а также с самого начала продаж будут поставляться под управлением новейшей операционной системы Android O. Также проскакивали неподтвержденные сообщения об отсутствии стандартного 3,5-мм разъема аудио.

Кто, где, когда

WinFuture.de сообщает о том, что Google, скорее всего, будет придерживаться годичного цикла в обновлении семейства Pixel. Если верить этим данным, анонс новых моделей Pixel 2 состоится в октябре 2017 г.

Различные околоиндустриальные источники в разное время сообщали, что производство новых моделей Pixel 2 будет поручено HTC – как и выпуск смартфонов Pixels 2016 г.

Про цены смартфонов серии Pixel 2 говорить еще очень рано, но здесь также не обошлось без слухов, которые утверждают, что в этом году смартфоны Google подорожают на $50. Если это окажется правдой, цена младшей модели Pixel 2 окажется на уровне $699.