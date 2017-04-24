Впервые опубликованы фото прототипа iPhone 8

Среди многочисленных слухов, предположений и возможных утечек о характеристиках грядущего поколения смартфонов iPhone 8 встречаются варианты, очень похожие на реальность: с чертежами и даже «живыми» фото.

Концептуальные разночтения дизайна

Компания Apple категорически не любит обсуждать свои новые продукты до их официального анонса, и чаще всего всевозможные фото и спецификации новых смартфонов на поверку оказываются плодом фантазии аналитиков или концептами дизайнеров. Впрочем, время от времени случается и такое, что в Сеть попадают фото вполне реальных прототипов, сделанные случайно в баре, или ненароком выболтанные нюансы о спецификациях.

В случае с появившимися на днях в Twitter фотографиями смартфона iPhone 8 речь, скорее всего, идет о снимках макета или одного из макетов, создаваемых в процессе принятия решения для оценки внешнего вида. По которым впоследствии принимается окончательное решение об экстерьере коммерческого продукта.

Среди множества циркулирующих в Сети на сегодняшний день вариантов концепта iPhone 8 чаще всего встречается две версии: видоизмененная версия дизайна флагманской модели iPhone 2017 года в корпусе из алюминиевого сплава, и более брутальный дизайн с двусторонним изогнутым стеклом. Судя по представленным фото, новый iPhone будет иметь дизайн второго типа, на базе шасси из нержавеющей стали с двусторонним изогнутым защитным стеклом, без малейшего намека на рамку вокруг дисплея.

Предполагаемый дизайн смартфона iPhone 8

Безрамочный, с двумя тыловыми камерами

Судя по отсутствию логотипа на тыльной стороне макета на большинстве представленных снимков, можно предположить, что этот дизайн iPhone 8 находится на ранних стадиях разработки. В пользу этой версии также говорит тот факт, что на тыльной стороне аппарата располагается вертикальный прямоугольник под новую систему сдвоенной цифровой камеры, и ничего более.

Что показательно, дактилоскопический датчик Touch ID не наблюдается ни на передней, ни на тыловой плоскости концепта. Сейчас в Сети высказывается ряд различных предположений на этот счет. Так, биометрия может быть встроена в нижнюю часть смартфона, убрана под стекло экрана, датчик будет доступен лишь в некоторых моделях iPhone 8 с расположением на тыльной плоскости, или, как ранее сообщали непроверенные источники, Apple вовсе откажется от дактилоскопии.

Предполагаемый дизайн смартфона iPhone 8

Полированная нержавейка боковых поверхностей напоминает дизайн iPhone 4 и очень похожа на изгибы и оформление тыльной стороны iPod classic. Концепт обладает раздельными кнопками громкости на левом торце, при этом правый торец максимально похож на нынешний iPhone с кнопкой питания и SIM-слотом – разве что кнопка питания несколько длиннее.

Предполагаемый дизайн смартфона iPhone 8

Вместе с фото макета также был опубликован чертеж концепта, на котором виден ряд скрытых компонентов, включая встроенный микрофон между двумя камерами на тыльной стороне смартфона, однако ни о каких точных размерах пока речи быть не может. Красной линией на чертеже отмечена граница, где заканчивается рамка и начинается OLED-дисплей.

Чертеж предполагаемого смартфона iPhone 8

По данным того же источника, толщина нового iPhone 8 будет 7,1 мм – точно такой же, как у нынешнего iPhone 7, а рамка и полированной нержавеющей стали будет окрашена в космически-голубой (Space Black) цвет.

Характеристики и сроки

Несмотря на значительные расхождения циркулирующих в сети изображений концептов смартфона, по поводу аппаратной платформы грядущего iPhone 8 разногласий гораздо меньше. Так, согласно информации о прототипах iPhone 8, собранной и систематизированной Bloomberg, аппарат получит 3D-сенсорную фронтальную камеру, беспроводную зарядку, 3 ГБ оперативной памяти, 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью 521 пикселей на дюйм.

Официальный анонс нового поколения смартфонов Apple iPhone 8 ожидается не ранее сентября 2017 года.