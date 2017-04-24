«Почта России» за год потратит на «железо» и ПО 16 миллиардов

Инвестиционная программа «Почта России» на 2017 г. составит 53,7 млрд руб, из которых 16,1 млрд руб. будут потрачены на ИКТ-инфраструктуру. В числе прочего запланирована реализация проектов «электронная марка», онлайн-переадресация почтовых отправлений, оформление документов для подачи виз, печать документов для Пенсионного фонда и дополнительные услуги для грузоперевозчиков и интернет-магазинов и т.д.

Инвестиционные планы «Почты России»

В распоряжении CNews оказалась инвестиционная программа госпредприятия «Почта России» на 2017 г., утвержденная приказом министра связи Николая Никифорова. Согласно документу, в 2017 г. инвестиции предприятия составят 53,7 млрд руб. Из этой суммы 36,4 млрд руб. будут получены в виде займов и кредитов, 4,6 млрд руб. - за счет амортизации, остальные 12,5 млрд руб. будут получены предприятием с помощью иных источников.

16 млрд руб. на ИКТ

Наибольшие затраты - 16,1 млрд руб - будут проведены по теме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры».

Эти расходы будут включать в себя: дооснащение и замену устаревшей вычислительной техники - на сумму 5,06 млрд руб., развитие центра обработки данных - 2,45 млрд руб., создание корпоративной сети передачи данных - 1,5 млрд руб., внедрение единой автоматизированной сети почтовых отделений - 1,26 млрд руб., обновление контрольно-кассовой техники - 1,1 млрд руб., модернизацию корпоративной телефонной сети - 406 млн руб., закупку лицензионного ПО - 517 млн руб. (из них 323 млн руб - лицензии на ПО Microsoft), развитие систем управления информационной безопасностью - 311 млн руб., внедрение новой системы видео-конференцсвязи - 227 млн руб., развитие единой информационно-аналитической платформы (data cloud) - 206 млн руб., создание портала системы планирования и контроля операционной деятельности розничной сети разработка и внедрение единой автоматизированной информационной системы управления заказом - по 200 млн руб.

В пресс-службе «Почты России» отметили, что 2016 г. предприятие впервые заключило единый федеральный договор на оказание комплексной услуги связи сроком на пять лет стоимостью более 10 млрд руб. В рамках контракта планируется в четыре раза увеличить пропускную способность телекоммуникационной сети предприятия за три года.

Мероприятия по развитию «Почты России» в 2017 году (превью)

Мероприятия по развитию ФГУП «Почта России» на 2017 год Мероприятие Источник финансирования за 2017 г, всего Сумма, тыс. руб. Ожидаемый эффект, тыс. руб. I кв II кв III кв IV кв Планируемый результат год, следующий за предыдущим второй год, следующий за предыдущим Производственная сфера Развитие (обновление) материально-технической базы Развитие информационной и - технологической инфраструктуры - 16 112 933 3 973 317 4 695 598 4 630 959 2 813 059 3 316 500 4 675 802 5 164 Q01 База данных качества, приобретение планшетов для супервайзеров займы (кредиты) 67 797 - - 67 797 - 5 650 23 503 24 372 Внедрение системы геолокации займы (кредиты) 42 373 - - 42 373 - 3 531 14 689 15 233 Развитие системы управления информационной безопасностью ФГУП «Почта России» займы (кредиты) 311 000 30 000 100 000 150 000 31 000 77 750 107 813 111 802 Внедрение единой системы электронного документооборота ФГУП «Почта России» (ЕСЭД) займы (кредиты) 143 653 13 493 13 493 - 116 067 21 458 29 755 30 856 Организация юридически значимого электронного документооборота ФГУП «Почта России» (ЮЗЭДО) займы (кредиты) 55 711 17 850 - - 37 861 13 928 19 313 20 028 Приобретение лицензий на программные продукты Microsoft амортизация 323 532 111 766 100 000 111 766 - 48 530 67 295 69 785 Лицензионное обеспечение предприятия займы (кредиты) 150 000 10 000 45 000 50 000 45 000 22 500 31 200 32 354 Антивирусное программное обеспечение амортизация 43 931 - - - 43 911 - .9 133 9 471 Организация единой нормативно-справочной информации ФГУП «Почта России» (ЕНСИ) займы (кредиты) 169 492 - 16 950 50 847 101 695 28 249 58 757 60 931 Развитие центра обработки данных (ЦОД) прочие источники 2 453 774 606 427 601 763 559 093 686 491 277 220 291 358 302 139 Строительство серверных в макрорегионах займы (кредиты) 117 933 - - 117 933 - 5 897 24 530 25 438 Внедрение новой системы видеоконференцсвязи (ВКС) займы (кредиты) 227 066 - 227 066 - 18 922 78 716 81 629 Модернизация корпоративной телефонной связи .займы (кредита) 406 780 - - 406 780 - 33 898 141 017 146 235

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Подрядчиком по итогам открытого аукциона был выбран «Ростелеком», а в феврале 2017 г. предприятие подвело итоги открытого конкурса в электронной форме на аренду на три года распределенных серверных и сетевых мощностей.

Победителями конкурса стала заявка компаний «Ай-теко», «Ростелеком» и «Сервионика» со стоимостью за 2,24 млрд руб. Один ЦОД должен находится внутри Москвы, другой – в Подмосковье.

Кроме того, в данном разделе предусмотрены следующие направления затрат: автоматизация единого кадрового центра - 188 млн руб., автоматизация информационной системы бюджетного планирования и анализа - 169 млн руб., внедрение единой системы электронного документооборота - 143 млн руб., развитие и сопровождение прикладного ПО ГИС ЖКХ - 127 млн руб., строительство серверных в макрорегионах - 117 млн руб., единый центр поддержки пользователей - 114 млн руб., развитие «Электронной почтовой системы» - 106 млн руб., подписное агентство и онлайн-подписка - 102 млн руб., внедрение системы геолокации - 42 млн руб., модернизация информационной системы для спецфункций (СОРМ) - 40,5 млн руб., развитие автоматизированной системы «Гибридная почта» - 38 млн руб., разработка и развитие сервиса трекинга - 35 млн руб., создание портала «Посылки» - 32 млн руб., развитие портала «Почта России» и одноименного мобильного приложения - по 55 млн руб.

«Электронная марка» и переадресация почты онлайн

В этом же разделе запланирована реализация нескольких перспективных проектов. Проект «Электронная марка» предполагает создание специального двумерного распознаваемого сканерами кода, который будет приобретаться дистанционно и наноситься в качестве знака оплата на корреспонденцию.

Стоимость проекта - 34 млн руб. Другой проект - автоматизация приема заявлений по переадресации регистрируемых почтовых отправлений в режиме онлайн обойдется в 20 млн руб. Еще 7,5 млн руб. будет направлено на организацию приема заявок на оформление виз.

Другой раздел инвестиционной программы - модернизация логистических направлений. Затраты по нему составят 15,5 млрд руб. Основными расходами по данному направлению станут: развитие логистических почтовых центров - 10,9 млрд руб., развитие транспортной инфраструктуры - 1,03 млрд руб., модернизация парка почтовых вагонов - 1,55 млрд руб., автоматизированные почтовые станции - 360 млн руб., научно-исследовательские работы - 350 млн руб., развитие производственной среды «СортМастер» - 90 млн руб., автоматизация международных сортировочных центров - 68 млн руб., внедрение глобальной системы мониторинга (RFID-метки) - 14 млн руб., внедрение CRM по логистическим услугам и внедрение системы управления складами (WMS) - по 17 млн руб.

Еще 120 млн руб. будет направлено на создание центров по 3pl и fulfilment-услугам. Речь идет о дополнительных услугах для грузовладельцев и логистических операторов по доставке сборных грузов «от двери к двери» (3pl) и услуги предпочтовой подготовки для интернет-магазинов (fulfilment).

13,5 млрд руб на модернизацию и строительство почтовых отделений

На модернизацию объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов будет направлено 13,57 млрд руб. Основные расходы по данному направлению будут следующими: проект «Отделения почтовой связи будущего» - 9,8 млрд руб., реконструкция центрального офиса «Почта России» в Москве на Варшавском шоссе - 1,18 млрд руб., капитальное строительство - 1,1 млрд руб., оснащение почтовых отделений рекламно-информационным оборудованием - 423 млн руб., сокращение дефицита почтовых отделених в городах - 500 млн руб., замещение утраченных почтовых отделений альтернативными (модульными и передвижными) - 250 млн руб., закупка почтовых ящиков - 140 млн руб. и собственный контакт-центр «Почты России» - 76 млн руб.

Представители «Почты России» в разговоре с CNews отметили, что цель проекта реконструкции их головного офиса - модернизация ранее действовавших в нем цеховых помещений здания, где осуществлялась сортировка почты, под оборудование офисных мест.

Это необходимо для завершения процесса объединения всех административно-управленческих подразделений «Почты России» в одном офисном здании, что позволит повысить эффективность управления и значительно сократить затраты предприятия.

На обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами будет направлено 3,94 млрд руб., в том числе на систему защиту доходов франкировальных машин (используются крупными корпоративными клиентами для нанесения на письма отметок об оплате) и на разработку автоматизированной системы управления ими уйдет 775 млн руб.

В пресс-службе «Почта России» отметили, что потери предприятия от оборота неучтенной письменной корреспонденции составляют миллиарды рублей в год, 80% от которых приходятся на неучтенные франкировальные машины. Но внедрение системы защиты доходов франкировальных машин и вместе с утвержденным недавно Минкомсвязью новым порядком их функционирования делают процесс отправки корреспонденции полностью открытым и прозрачным.

Печать документов для Пенсионного фонда

На развитие финансово-инвестиционной среды и инфраструктуры для оказания финансовых услуг будет направлено 1,97 млрд руб. В том числе на развитие «Почтового банка» будет направлено 3,1 млрд руб, на единый процессинговый центр приема платежей - 424 млн руб., на приобретение контрольно-кассовых аппаратов - 385 млн руб. и на управление центрами обработки и цифровой печати документов Пенсионного фонда - 60 млн руб.

Расходы могут оказаться меньше

Инвестиционная программа «Почта России» может быть выполнена не в полном размере. Например, в 2016 г. инвестиционные затраты предприятия составили 8,67 млрд руб. - на 31% меньше запланированной суммы.

В полной мере были реализованы только инвестиции в «Почтовый банк» в размере 5,37 млрд руб. Расходы на модернизацию объектов почтовой связи составили 174 млн руб - в пять раз меньше запланированной сумму. Расходы по направлениям «Модернизация инфраструктуры почтовой логистики», «Обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами» и «Развитие информационной и технологической инфраструктуры» были профинансированы лишь на половину от плана - размеры затрат по этим направлениям составили 1,6 млрд руб., 603 млн руб. и 906 млн руб. соответственно.

По предварительным оценка, выручка «Почта России» в 2016 г. составит 162 млрд руб., чистая прибыль - 211 млн руб.

По итогам 2017 г. выручка предприятия прогнозируется на уровне 175 млрд руб., чистая прибыль - 590 млн руб. (из этой суммы 52 млн руб. планируется перевести в Федеральный бюджет). По итогам 2018 г. выручка и чистая прибыль прогнозируются на уровне 200 млрд руб. и 670 млн руб. соответственно, по итогам 2019 г. - 220 млрд руб. и 770 млн руб. соответственно.