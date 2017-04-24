«Почта России» за год потратит на «железо» и ПО 16 миллиардов
Инвестиционные планы «Почты России»
В распоряжении CNews оказалась инвестиционная программа госпредприятия «Почта России» на 2017 г., утвержденная приказом министра связи Николая Никифорова. Согласно документу, в 2017 г. инвестиции предприятия составят 53,7 млрд руб. Из этой суммы 36,4 млрд руб. будут получены в виде займов и кредитов, 4,6 млрд руб. - за счет амортизации, остальные 12,5 млрд руб. будут получены предприятием с помощью иных источников.
16 млрд руб. на ИКТ
Наибольшие затраты - 16,1 млрд руб - будут проведены по теме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры».
Эти расходы будут включать в себя: дооснащение и замену устаревшей вычислительной техники - на сумму 5,06 млрд руб., развитие центра обработки данных - 2,45 млрд руб., создание корпоративной сети передачи данных - 1,5 млрд руб., внедрение единой автоматизированной сети почтовых отделений - 1,26 млрд руб., обновление контрольно-кассовой техники - 1,1 млрд руб., модернизацию корпоративной телефонной сети - 406 млн руб., закупку лицензионного ПО - 517 млн руб. (из них 323 млн руб - лицензии на ПО Microsoft), развитие систем управления информационной безопасностью - 311 млн руб., внедрение новой системы видео-конференцсвязи - 227 млн руб., развитие единой информационно-аналитической платформы (data cloud) - 206 млн руб., создание портала системы планирования и контроля операционной деятельности розничной сети разработка и внедрение единой автоматизированной информационной системы управления заказом - по 200 млн руб.
В пресс-службе «Почты России» отметили, что 2016 г. предприятие впервые заключило единый федеральный договор на оказание комплексной услуги связи сроком на пять лет стоимостью более 10 млрд руб. В рамках контракта планируется в четыре раза увеличить пропускную способность телекоммуникационной сети предприятия за три года.
|Мероприятия по развитию ФГУП «Почта России» на 2017 год
|Мероприятие
|Источник финансирования
|за 2017 г, всего
|Сумма, тыс. руб.
|Ожидаемый эффект, тыс. руб.
|I кв
|II кв
|III кв
|IV кв
|Планируемый результат
|год, следующий за предыдущим
|второй год, следующий за предыдущим
|Производственная сфера
|Развитие (обновление) материально-технической базы
|Развитие информационной и - технологической инфраструктуры
|-
|16 112 933
|3 973 317
|4 695 598
|4 630 959
|2 813 059
|3 316 500
|4 675 802
|5 164 Q01
|База данных качества, приобретение планшетов для супервайзеров
|займы (кредиты)
|67 797
|-
|-
|67 797
|-
|5 650
|23 503
|24 372
|Внедрение системы геолокации
|займы (кредиты)
|42 373
|-
|-
|42 373
|-
|3 531
|14 689
|15 233
|Развитие системы управления информационной безопасностью ФГУП «Почта России»
|займы (кредиты)
|311 000
|30 000
|100 000
|150 000
|31 000
|77 750
|107 813
|111 802
|Внедрение единой системы электронного документооборота ФГУП «Почта России» (ЕСЭД)
|займы (кредиты)
|143 653
|13 493
|13 493
|-
|116 067
|21 458
|29 755
|30 856
|Организация юридически значимого электронного документооборота ФГУП «Почта России» (ЮЗЭДО)
|займы (кредиты)
|55 711
|17 850
|-
|-
|37 861
|13 928
|19 313
|20 028
|Приобретение лицензий на программные продукты Microsoft
|амортизация
|323 532
|111 766
|100 000
|111 766
|-
|48 530
|67 295
|69 785
|Лицензионное обеспечение предприятия
|займы (кредиты)
|150 000
|10 000
|45 000
|50 000
|45 000
|22 500
|31 200
|32 354
|Антивирусное программное обеспечение
|амортизация
|43 931
|-
|-
|-
|43 911
|-
|.9 133
|9 471
|Организация единой нормативно-справочной информации ФГУП «Почта России» (ЕНСИ)
|займы (кредиты)
|169 492
|-
|16 950
|50 847
|101 695
|28 249
|58 757
|60 931
|Развитие центра обработки данных (ЦОД)
|прочие источники
|2 453 774
|606 427
|601 763
|559 093
|686 491
|277 220
|291 358
|302 139
|Строительство серверных в макрорегионах
|займы (кредиты)
|117 933
|-
|-
|117 933
|-
|5 897
|24 530
|25 438
|Внедрение новой системы видеоконференцсвязи (ВКС)
|займы (кредиты)
|227 066
|-
|227 066
|-
|18 922
|78 716
|81 629
|Модернизация корпоративной телефонной связи
|.займы (кредита)
|406 780
|-
|-
|406 780
|-
|33 898
|141 017
|146 235
CNews AnalyticsПерейти к полной таблице
Подрядчиком по итогам открытого аукциона был выбран «Ростелеком», а в феврале 2017 г. предприятие подвело итоги открытого конкурса в электронной форме на аренду на три года распределенных серверных и сетевых мощностей.
Победителями конкурса стала заявка компаний «Ай-теко», «Ростелеком» и «Сервионика» со стоимостью за 2,24 млрд руб. Один ЦОД должен находится внутри Москвы, другой – в Подмосковье.
Кроме того, в данном разделе предусмотрены следующие направления затрат: автоматизация единого кадрового центра - 188 млн руб., автоматизация информационной системы бюджетного планирования и анализа - 169 млн руб., внедрение единой системы электронного документооборота - 143 млн руб., развитие и сопровождение прикладного ПО ГИС ЖКХ - 127 млн руб., строительство серверных в макрорегионах - 117 млн руб., единый центр поддержки пользователей - 114 млн руб., развитие «Электронной почтовой системы» - 106 млн руб., подписное агентство и онлайн-подписка - 102 млн руб., внедрение системы геолокации - 42 млн руб., модернизация информационной системы для спецфункций (СОРМ) - 40,5 млн руб., развитие автоматизированной системы «Гибридная почта» - 38 млн руб., разработка и развитие сервиса трекинга - 35 млн руб., создание портала «Посылки» - 32 млн руб., развитие портала «Почта России» и одноименного мобильного приложения - по 55 млн руб.
«Электронная марка» и переадресация почты онлайн
В этом же разделе запланирована реализация нескольких перспективных проектов. Проект «Электронная марка» предполагает создание специального двумерного распознаваемого сканерами кода, который будет приобретаться дистанционно и наноситься в качестве знака оплата на корреспонденцию.
Стоимость проекта - 34 млн руб. Другой проект - автоматизация приема заявлений по переадресации регистрируемых почтовых отправлений в режиме онлайн обойдется в 20 млн руб. Еще 7,5 млн руб. будет направлено на организацию приема заявок на оформление виз.
Другой раздел инвестиционной программы - модернизация логистических направлений. Затраты по нему составят 15,5 млрд руб. Основными расходами по данному направлению станут: развитие логистических почтовых центров - 10,9 млрд руб., развитие транспортной инфраструктуры - 1,03 млрд руб., модернизация парка почтовых вагонов - 1,55 млрд руб., автоматизированные почтовые станции - 360 млн руб., научно-исследовательские работы - 350 млн руб., развитие производственной среды «СортМастер» - 90 млн руб., автоматизация международных сортировочных центров - 68 млн руб., внедрение глобальной системы мониторинга (RFID-метки) - 14 млн руб., внедрение CRM по логистическим услугам и внедрение системы управления складами (WMS) - по 17 млн руб.
Еще 120 млн руб. будет направлено на создание центров по 3pl и fulfilment-услугам. Речь идет о дополнительных услугах для грузовладельцев и логистических операторов по доставке сборных грузов «от двери к двери» (3pl) и услуги предпочтовой подготовки для интернет-магазинов (fulfilment).
13,5 млрд руб на модернизацию и строительство почтовых отделений
На модернизацию объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов будет направлено 13,57 млрд руб. Основные расходы по данному направлению будут следующими: проект «Отделения почтовой связи будущего» - 9,8 млрд руб., реконструкция центрального офиса «Почта России» в Москве на Варшавском шоссе - 1,18 млрд руб., капитальное строительство - 1,1 млрд руб., оснащение почтовых отделений рекламно-информационным оборудованием - 423 млн руб., сокращение дефицита почтовых отделених в городах - 500 млн руб., замещение утраченных почтовых отделений альтернативными (модульными и передвижными) - 250 млн руб., закупка почтовых ящиков - 140 млн руб. и собственный контакт-центр «Почты России» - 76 млн руб.
Представители «Почты России» в разговоре с CNews отметили, что цель проекта реконструкции их головного офиса - модернизация ранее действовавших в нем цеховых помещений здания, где осуществлялась сортировка почты, под оборудование офисных мест.
Это необходимо для завершения процесса объединения всех административно-управленческих подразделений «Почты России» в одном офисном здании, что позволит повысить эффективность управления и значительно сократить затраты предприятия.
На обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами будет направлено 3,94 млрд руб., в том числе на систему защиту доходов франкировальных машин (используются крупными корпоративными клиентами для нанесения на письма отметок об оплате) и на разработку автоматизированной системы управления ими уйдет 775 млн руб.
В пресс-службе «Почта России» отметили, что потери предприятия от оборота неучтенной письменной корреспонденции составляют миллиарды рублей в год, 80% от которых приходятся на неучтенные франкировальные машины. Но внедрение системы защиты доходов франкировальных машин и вместе с утвержденным недавно Минкомсвязью новым порядком их функционирования делают процесс отправки корреспонденции полностью открытым и прозрачным.
Печать документов для Пенсионного фонда
На развитие финансово-инвестиционной среды и инфраструктуры для оказания финансовых услуг будет направлено 1,97 млрд руб. В том числе на развитие «Почтового банка» будет направлено 3,1 млрд руб, на единый процессинговый центр приема платежей - 424 млн руб., на приобретение контрольно-кассовых аппаратов - 385 млн руб. и на управление центрами обработки и цифровой печати документов Пенсионного фонда - 60 млн руб.
Расходы могут оказаться меньше
Инвестиционная программа «Почта России» может быть выполнена не в полном размере. Например, в 2016 г. инвестиционные затраты предприятия составили 8,67 млрд руб. - на 31% меньше запланированной суммы.
В полной мере были реализованы только инвестиции в «Почтовый банк» в размере 5,37 млрд руб. Расходы на модернизацию объектов почтовой связи составили 174 млн руб - в пять раз меньше запланированной сумму. Расходы по направлениям «Модернизация инфраструктуры почтовой логистики», «Обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами» и «Развитие информационной и технологической инфраструктуры» были профинансированы лишь на половину от плана - размеры затрат по этим направлениям составили 1,6 млрд руб., 603 млн руб. и 906 млн руб. соответственно.
По предварительным оценка, выручка «Почта России» в 2016 г. составит 162 млрд руб., чистая прибыль - 211 млн руб.
По итогам 2017 г. выручка предприятия прогнозируется на уровне 175 млрд руб., чистая прибыль - 590 млн руб. (из этой суммы 52 млн руб. планируется перевести в Федеральный бюджет). По итогам 2018 г. выручка и чистая прибыль прогнозируются на уровне 200 млрд руб. и 670 млн руб. соответственно, по итогам 2019 г. - 220 млрд руб. и 770 млн руб. соответственно.