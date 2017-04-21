Рассекречены характеристики нового безрамочного флагмана Xiaomi. Фото

Китайский ритейлер GearBest выложил в открытый доступ полные характеристики Xiaomi Mi Mix 2. Несмотря на отсутствие официальной информации, Mi Mix 2 уже успел «прославиться» уникальным безрамочным дизайном 6,4-дюймового дисплея и другими особенностями.

Что с возу упало, того не вырубить топором

Китайский онлайновый ритейлер GearBest представил на своем сайте полные характеристики еще не представленного официально фаблета Xiaomi Mi Mix 2.

Утечки такого масштаба редко бывают обманом или выдумкой, но в случае с Mi Mix 2 несколько настораживает почти полное отсутствие фотографий грядущей новинки – при том, что единственная имеющаяся подозрительно похожа на макет, а также факт полного отсутствия предполагаемой даты начала продаж: вместо этого на сайте есть кнопка Arrival Notice, при переходе с которой можно оставить адрес своей электронной почты для уведомления о поступлении телефона в продажу.

Полные характеристики

Согласно информации GearBest, новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 2 будет оснащаться одним из мощнейших на сегодняшний день мобильным 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,45 ГГц и графической подсистемой Adreno 540. Этот чип используется в таких известных моделях как Samsung Galaxy S8/S8 Plus, Sony Xperia XZ Premium и Xiaomi Mi 6. Предшественник – фаблет первого поколения Xiaomi Mi Mix, официально представленный в октябре 2016 г., также оснащен достаточно мощным чипом Qualcomm Snapdragon 821 (MSM 8996 Pro).

Скриншот страницы GearBest с данными Xiaomi Mi Mix 2

В зависимости от модификации Xiaomi Mi Mix 2 будет поставляться в версиях с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128 ГБ или 256 ГБ.

Модель Mi Mix 2 будет оснащена 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2560 × 1440 точек. Для сравнения: доступный сейчас в рознице смартфон первого поколения Mi Mix оснащен 6,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2040 x 1080 точек.

Для Xiaomi Mi Mix 2 заявлена поддержка двух SIM-карт формата nanoSIM, работа в сетях GSM/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA, FDD-LTE (850/900/1700/1800/1900/2100/2600 МГц) и TD-LTE (B38/B39/B40/B41) и поддержка Bluetooth: 4.2, а также наличие датчиков освещения, Холла, гироскоп, сенсор отпечатка пальца, GPS, A-GPS и ГЛОНАСС.

Предполагаемый дизайн Xiaomi Mi Mix 2

Аппарат будет оснащен основной 19-Мп камерой на тыльной стороне. Для фронтальной камеры заявлено разрешение 13 МП, однако по имеющемуся изображению пока непонятно, где именно можно расположить фронтальную камеру (и датчик освещенности) при полностью безрамочном бескнопочном дизайне передней панели, на 100% закрытой дисплеем.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит аккумулятор емкостью 4500 мАч, что ненамного больше, чем 4400 мАч у модели первого поколения. Габариты Xiaomi Mi Mix 2 составляют 158 × 81,9 × 7,9 мм, вес 209 г.

Работать Xiaomi Mi Mix 2 будет под управлением ОС Android 7.1 и «фирменной» оболочки Xiaomi MIUI 9. По данным GearBest, новинка появится в безом и черном вариантах цветового оформления корпуса.

Удивительные цены

Наиболее доступная версия смартфона – Xiaomi Mi MIX 2 с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем, заявлена на сайте GearBest по цене $848,91, наиболее дорогой вариант с 8 ГБ ОЗУ И 256 ГБ накопителем оценен $1094,81.

Ни предоплата, ни предварительные заявки на покупку Xiaomi Mi Mix 2 на сайте GearBest пока не принимаются, из чего можно сделать вывод, что это лишь предполагаемая цена.

В любом случае, цена Xiaomi Mi Mix 2 с большой вероятностью будет представлять премиальный сегмент, поскольку предлагаемый в настоящее время смартфон первого поколения Xiaomi Mi Mix доступен в московской онлайновой рознице по цене от примерно 34 тыс. руб. за вариант с 128 ГБ накопителем и от 36 тыс. руб. за вариант с 256 ГБ накопителем.