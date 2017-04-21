SAP отказалась от 450-миллионных претензий к российской компании

Тянувшееся более года судебное разбирательство по иску SAP к своему российскому партнеру-интегратору на 450 млн руб. неожиданно прекратилось в связи с отказом истца от своих требований. Предполагаемый конечный пользователь неоплаченного ПО — «Татнефть».

SAP отказывается от денег

Российское представительство немецкой компании SAP отказалось от требований к своему российскому партнеру-интегратору — компании Energy Consulting — на сумму p449,3 млн. На состоявшемся 19 апреля 2017 г. заседании Арбитражного суда Москвы представитель ООО «САП СНГ» потребовал прекратить производство по делу в связи с отказом от исковых требований. Суд требование истца удовлетворил — разбирательство прекращено.

Как следует из материалов дела, рассматриваемый иск был подан 25 марта 2016 г. В нем SAP выступил с требованием взыскать с ответчика p417,7 млн по договору от 30 июня 2010 г., p128 тыс. по лицензионному соглашению от 9 февраля 2012 г., p2,1 млн по лицензионному соглашению от 9 апреля 2013 г. и p517,5 тыс. по соглашению от 11 апреля 2007 г., а также неустойку (в формулировке «за пользование чужими денежными средствами) в размере p28,9 млн.

Суть этих договоров и соглашений в документах суда не раскрыта. Однако сразу после возбуждения дела, в конце марта 2016 г. представитель Energy Consulting рассказывал «Коммерсанту», что иск относился к взаимоотношениям производителя ПО и конечного пользователя. «SAP оказывала услуги сопровождения ПО одному из наших клиентов в рамках трехстороннего соглашения в пользу конечного пользователя», — отмечал собеседник издания, не конкретизируя, о ком именно идет речь.

SAP неожиданно отказался от 450-миллионных претензий к Energy Consulting

Сегодня представитель российского офиса SAP Татьяна Зверева прокомментировать CNews ситуацию отказалась. Вопросы о причинах прекращения судебного преследования должника и о его возможном намерении возместить какие-либо средства во внесудебном порядке остались без ответов.

Energy Consulting на момент публикации этого материала не смогла ответить на вопросы CNews.

Возможный конечный пользователь ПО SAP — «Татнефть»

Примечательно, что в марте 2016 г., когда иск уже был подан, но еще официально не принят судом, представитель Energy Consulting заявлял, что «в случае если иск будет рассматриваться в суде, мы, в соответствии с договорными условиями, будем вынуждены подать соответствующий иск в сторону конечного пользователя».

Анализ базы судебных решений показывает, что после марта 2016 г. Energy Consulting подала всего один крупный иск к сторонней компании. Ответчиком по нему была татарстанская нефтяная компания «Татнефть», фигурирующая на сайте Energy Consulting первым номером в списке ее крупнейших клиентов. Сумма исковых требований, заявленных 5 июля 2016 г., составила p580,4 млн.

Связанность двух дел в Energy Consulting CNews прокомментировать не смогли. В пользу версии о связанности дел говорит заявление представителей истца «Интефаксу», в котором собеседники агентства через несколько дней после подачи иска сообщили, что он был подан в связи с тем, что «Татнефть» не оплатила Energy Consulting некие оказанные услуги по сопровождению стандартного ПО SAP.

Правда периодом оказания этих услуг были указаны 2014-2015 гг., в то время как основной договор на p417,7 млн между SAP и Energy был заключен гораздо раньше — в 2010 г. С другой стороны, одно из вспомогательных лицензионных соглашений на p2,1 млн, как мы помним, датировано 2013 г.

Необходимо отметить, что судебные разбирательства между Energy Consulting и «Татнефтью» трижды откладывались и один раз прерывались. Последней назначенной датой перенесенного заседания суда стало 20 апреля 2017 г., однако его итоги пока официально не опубликованы, а в Energy Consulting их CNews прокомментировать не смогли.

Если на этом заседании Energy Consulting удалось добиться взыскания денег с «Татнефти», это вряд ли могло повлиять на решение SAP отказаться от иска к Energy, так как этот отказ произошел на день раньше.

Некоторые юридические подробности

Непосредственно иск SAP к Energy Consulting был подан в отношении АО «Энерджи консалтинг/Корпорэйт ай ти солюшнс», однако в процессе разбирательства правопреемником ответчика стало ООО «Балтаудитэксперт/Консалтинг» (одна из дочерних структур Energy) (истец не возражал).

«Энерджи консалтинг/Корпорэйт ай ти солюшнс» на 75% принадлежит ООО «Менеджмент консалтинг», а на 25% — ООО «Энерджи консалтинг — менеджмент». В свою очередь, ООО «Менеджмент консалтинг» принадлежит почти на 100 % ООО «Инвестконсалтинг» и меньше чем на 0,1% Илье Пономареву.

ООО «Инвестконсалтинг» — почти на 100% принадлежит кипрскому офшору «Компания атберг инвестментс лимитед» и опять же меньше чем на 0,1% Илье Пономареву. А ООО «Энерджи консалтинг — менеджмент» принадлежит на 99 % ООО «Консалтинговая группа "Клубные инвестиции"», и на 1 % кипрскому офшору «Компания эмерсвилль холдингс лимитед». Ну а ООО «Консалтинговая группа "Клубные инвестиции"» принадлежит на 100% Михаилу Пономареву.

Что касается правопреемника — ООО «Балтаудитэксперт/Консалтинг», то оно на 100% принадлежит упоминавшемуся выше ООО «Инвестконсалтинг».