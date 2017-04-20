На падающем розничном рынке у российских ИТ-компаний растет выручка

Cовокупная выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл в 2016 г. увеличилась на 11,7% и достигла ₽39,98 млрд. Впервые за последние 5 лет темпы развития ИТ в ритейле прекратили снижаться – таковы данные обзора CNews «ИТ в ритейле 2017» .

Крупнейшие торговые сети России отчитались о росте выручки в 2016 г., но несмотря на это в целом в прошедшем году оборот розничной торговли сократился на 5,2% по сравнению с 2015 г. и составил ₽28137,1 млрд. При этом совокупная выручка 20 крупнейших поставщиков ИТ в ритейл увеличилась на 11,7% с ₽35,7 млрд в 2015 г. до ₽39,98 млрд в 2016 г.

В прошедшем году наметилась тенденция к стабилизации темпов развития отрасли. На протяжении последних нескольких лет интенсивность ее роста постоянно снижалась – с 129,4% в 2011 г. до 11,6% в 2015 г., однако в 2016 г. снижение прекратилось. Порог входа в рейтинг в 2016 г. составил ₽190 млн.



Совокупная выручка пятерки лидеров рейтинга традиционно составляет более 60% от совокупной выручки всех его участников. Крупнейшими поставщиками ИТ в ритейл по итогам 2016 г. являются компании компании Softline (₽8,9 млрд), Maykor (₽5,6 млрд), ЦФТ (₽3,9 млрд). «Крок» (₽3,5 млрд), «Атол» (₽3,4 млрд).



Динамика рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в ритейл»



Источник: CNews Analytics, 2017

Крупнейшим технологическим событием 2016-2017 гг. в российском ритейле стало вступление в силу 54-ФЗ, в соответствии с которым к середине 2017 г. большинство продавцов должно заменить или модернизировать имеющиеся у них кассы так, чтобы они могли передавать кассовые чеки в режиме онлайн в Федеральную налоговую службу через операторов фискальных данных.

Крупнейшие поставщики ИТ в рознице 2016



№ 2016 № 2015 Название организации Город Совокупная выручка от проектов в рознице в 2016 г. (включая НДС, в ₽тыс.) Совокупная выручка от проектов в рознице в 2015 г. (включая НДС, в ₽тыс.) Рост выручки 2016/2015, в % Крупнейшие заказчики 2016 г. 1 1 Softline Москва 8 900 000 8 717 787 2,1% н/д 2 2 Maykor Москва 5 592 567 5 299 553 5,5% РТК, X5 Retail, Мегафон-Ритейл, Связной, Дикси, Спортмастер, Л'Этуаль, Вымпелком, Магнит, Леруа Мерлен, Inventive Retail Group, Ашан, Икеа и т.д. 3 5 ЦФТ Москва 3 948 712 2 751 147 43,5% н/д 4 3 Крок Москва 3 460 025 3 436 614 0,7% Hoff, X5 Retail Group, Ашан, Метро Кэш энд Керри, М.Видео, Седьмой континент 5 4 Атол Москва 3 389 347 3 179 318 6,6% н/д

Источник: CNews Analytics, 2017 Перейти к полной таблице

Среди основных трендов прошедшего года также внедрение новых подходов к разработке ПО, таких как Agile, Scrum, устойчивый спрос на облачные сервисы и дальнейшее развитие аналитики и больших данных, а также мобильность и расширение способов оплаты, в том числе бесконтактной.

Подробнее читайте в обзоре «ИТ в ритейле 2017»