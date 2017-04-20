Apple готовит iMac с производительностью как у сервера

До конца 2017 г. Apple планирует запустить в продажу три моноблочных iMac. Два из них придут на смену тем iMac, которые сейчас есть на рынке. Третий моноблок, сравнимый по мощности с сервером, должен стать основным конкурентом Surface Studio компании Microsoft.

Apple готовит новые iMac

В мае 2017 г. компания Apple приступит к производству двух новых моноблочных iMac, релиз которых запланирован на вторую половину 2017 г. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на инсайдерскую информацию, полученную от тайваньских партнеров Apple.

В настоящий момент на рынке представлены iMac с диагональю экрана 21,5 дюйма и 72 дюймов. Новые моноблоки станут их более современными версиями. К продажам Apple планирует приступить в III квартале 2017 г., чтобы обеспечить новинкам присутствие на рынке в течение праздничного сезона.

Кроме того, в настоящий момент Apple тестирует еще один iMac, производительность которого сравнима с мощностью сервера, отмечает DigiTimes. Предположительно, этот моноблок будет работать на базе серверного процессора Intel Xeon E3-1285 v6. Объем оперативной памяти типа ECC составит от 16 до 64 ГБ. Моноблок будет оснащен SSD-накопителем спецификации NVMe емкостью 2 ТБ. Появления новинки следует ожидать не раньше конца 2017 г., пишет DigiTimes.

Конкуренция с Microsoft на рынке моноблоков

Задача «серверного» iMac – потеснить на рынке моноблок Surface Studio, выпущенный компанией Microsoft осенью 2016 г. Появление Surface Studio заставило крупных производителей ПК, в том числе HP и Asustek Computer, поторопиться с разработкой продуктов такого класса. Высокотехнологичный моноблок от Asus будет представлен потребителям на выставке Computex 2017, которая пройдет на Тайване в конце мая – начале июня.

До конца 2017 г. Apple планирует выпустить три новых iMac

Предположительно, производством новых iMac займется компания Quanta Computer, которой заказы от HP и Apple помогут сохранить статус мирового лидера по производству моноблоков в 2017 г. По данным DigiTimes, ежегодно в мире поступает в продажу около 12-13 млн моноблоков, что довольно скромно по меркам рынка ПК, где поставки могут достигать 250 млн устройств в год. При этом доля моноблоков неуклонно сокращается. Однако тайваньские источники издания высказывают предположение, что этот рынок может воспрянуть с появлением устройств такого типа от Microsoft, Apple и других ведущих вендоров.

Microsoft Surface Studio

Продажи моноблока Surface Studio стартовали в ноябре 2016 г. Новинка Microsoft получила 28-дюймовый дисплей с соотношением сторон 3:2. Экран имеет очень высокое разрешение – 4500 х 3000 пикселей. Это на 63% больше, чем у популярных сегодня 4K-дисплеев. Толщина экрана моноблока составляет 12,5 мм. Оригинальная конструкция подставки позволяет менять положение экрана от вертикального до почти горизонтального. Благодаря этому систему можно использовать в качестве профессионального графического планшета для рисования стилусом.

Все конфигурации Surface Studio оснащаются процессорами Intel семейств Core i5 или i7 шестого поколения, а также дискретной графической подсистемой NVIDIA GeForce GTX 980M. Моноблок имеет до 32 ГБ оперативной памяти и встроенный гибридный накопитель емкостью 1 ТБ или 2 ТБ.

Surface Studio имеет большой набор периферийных портов, включая Mini DisplayPort, Ethernet, картридер под карты памяти формата SD, аудио вход и выход, а также три порта USB 3.0. Встроенный двойной микрофон поддерживает голосовой ввод с помощью технологии Cortana. Фронтальная 5-МП камера с записью видео 1080p рассчитана на работу с технологией Windows Hello для аутентификации пользователя. Встроенная 2,1-канальная акустика поддерживает технологию Dolby Audio.

Цена Surface Studio, в зависимости от конфигурации, составляет $3000, $3500 или $4200.