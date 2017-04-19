Выпуск нового iPhone задерживается из-за сложного дизайна

Предъюбилейная подготовка

Компания Apple задержит намеченный на осень 2017 г. выпуск обновленных моделей iPhone, приуроченных к 10-летию устройства, сообщает Bloomberg. Причина задержки кроется в самих обновлениях, требующих специальных комплектующих.

По информации Bloomberg, компания планирует выпустить три модели смартфона: обновленных версий двух существующих моделей iPhone и новой топовой модели, условно называемой iPhone 8 (согласно другим предположениям, она может получить номер 10 в честь юбилея).

Что касается обновленных версий, ожидается, что это будут «римейки» iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Редизайн гаджетов будет включать новый тип экрана, изогнутое стекло и нержавеющую сталь, и более продвинутую камеру. «Из-за ограниченных возможностей поставщиков (комплектующих) устройство может стать доступным лишь спустя один-два месяца после традиционной осенней презентации (Apple)», - отмечает издание.

Наращивание дисплея

Для запуска новой премиум-модели iPhone компания сейчас тестирует, по словам источников Bloomberg, новый экран, занимающий почти всю переднюю панель устройства.

Издание сообщает, что Apple экспериментирует с интеграцией в OLED-дисплей сканера отпечатка пальца, что, по словам экспертов, будет «технически сложным». Ранее похожую функцию пытался реализовать на S8 Samsung, однако в итоге производители отказались от идеи из-за связанных с этим технических проблем.

Дизайнерский концепт юбилейного iPhone

«Дизайн концептуально похож на iPhone 4 2010 г. выпуска», - пояснили инсайдеры. В итоге дисплей у новинки будет больше, чем у iPhone 7, однако в целом размер обоих гаджетов будет примерно одинаковым.

Apple уменьшит размер устройства, перенеся кнопку Home на экран, по аналогии с S8 южнокорейского Samsung. Новый iPhone будет оснащен OLED-дисплеем, а обновленные модели его двух предшественников останутся с жидкокристаллическими дисплеями, размер которых, как и у 7 и 7 Plus , будет 4,7 и 5,5 дюймов. При этом инсайдеры признали, что технические характеристики устройств до выпуска могут в любой момент измениться.

Эксперименты с iPhone

Изменения могут коснуться и расположения камер в iPhone. По словам инсайдеров, компания опробует двойную систему камер с ее вертикальным размещением, вместо горизонтального, как это было в iPhone 7 Plus, что должно привести к улучшению качества снимков.

Камеры могут быть оснащены системами дополненной реальности и улучшением глубины резкости. Также проводились эксперименты по встраиванию камеры в дисплей. Новинки линейки будут работать под управлением iOS 11, включающей обновленный пользовательский интерфейс и, как ожидается, будут анонсированы в июне 2017 г. на ежегодной конференции Apple для разработчиков.