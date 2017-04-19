Twitter переносит персональные данные пользователей в Россию

Twitter начнет соблюдать закон «О персональных данных» уже в первом полугодии 2018 г., переместив персональные данные россиян в российские дата-центры. В 2017 г. Роскомнадзор не собирается проверять ни Twitter, ни Facebook на предмет выполнения закона. Facebook пока не делал заявлений о переносе данных в Россию.

Twitter переместит данные

Соцсеть Twitter начнет хранить персональные данные россиян, имеющиеся в ее распоряжении, на территории России, как того требует закон «О персональных данных». Перенос информации на российские сервера планируется осуществить к середине 2018 г. Сейчас компания определяет, какие именно данные будут перемещаться. Об этом сообщил Роскомнадзор, получивший письмо с уведомлением от вице-президента Twitter по вопросам публичной политики в Европе, Азии и на Ближнем Востоке Шинейд МакСуини (Sinead McSweeney).

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, ведомство собирается проверить, как Twitter выполняет закон «О персональных данных», не ранее второго полугодия 2018 г. В похожей ситуации оказалась соцсеть Facebook – ее тоже не будут проверять в 2017 г. В отличие от Twitter, Facebook пока не выразил готовности перенести данные на российские сервера.

По словам Жарова, обе соцсети ведут с Роскомнадзором постоянные переговоры. В частности, с представителями Twitter сотрудники Роскомнадзора встречались месяц назад, с представителями Facebook встречи проходят ежегодно. Ведомство согласно дать им и другим компаниям, согласным выполнять правила, время на перемещение информации.

Поправки к закону «О персональных данных»

В июле 2014 г. были приняты поправки к закону «О персональных данных», которые обязывают иностранные компании, имеющие дело с персональными данными россиян, хранить эти данные на территории России. Новые правила вступили в силу с 1 сентября 2015 г. За их выполнением следит Роскомнадзор. Сайты тех компаний, которые не выполняют закон, могут быть заблокированы в России по требованию ведомства. Также компания может быть оштрафована на сумму до p300 тыс.

Соцсеть Twitter готова выполнить российский закон «О персональных данных»

Незадолго до принятия поправок, в июле 2015 г., Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) прозондировала готовность компаний выполнить новый закон. В исследовании РАЭК приняли участие Mail.ru, «Яндекс», Rambler, Google, eBay, Booking.com, Ozon.ru, IBM, SAP, Samsung, Visa, Uber и другие отечественные и зарубежные корпорации. По итогам опроса, 54% компаний сообщили, что смогут перенести данные на российские сервера в установленные сроки. Еще 27% сказали, что могут сделать это частично, а 19% уведомили, что перенести данные не смогут.

Выполнение закона

Apple предприняла шаги к выполнению закона еще в июле 2015 г., когда провела тендер на аренду серверов в России. В результате компания арендовала часть стоек дата-центра IXcellerate. В этом же дата-центре разместил информацию сервис Booking.com, который в ходе бронирования мест в отелях получает паспортные данные россиян.

Google начала договариваться с российскими дата-центрами о хранении данных примерно за полтора года до вступления в силу новых поправок. Весной 2015 г. выяснилось, что часть информации компания хранит в дата-центрах «Ростелекома». Без согласия партнеров Google не раскрывает их имена. Согласно некоторым источникам, компания завозит в арендованные дата-центры собственные стойки и сервера, оплачивая только помещение.

Летом 2015 г. начали перенос данных в Россию AliExpress, eBay, PayPal, Uber и другие. В октябре 2015 г. о перемещении данных заявил мессенджер Viber. На российских серверах он хранит логины, пароли и номера телефонов, но не сообщения пользователей.

В ноябре 2016 г. за невыполнение закона в России была заблокирована соцсеть LinkedIn. Роскомнадзор объясняет блокировку именно этого нарушителя, а не других, тем, что компания не вела с ведомством диалог о выполнении правил и допускала масштабные утечки персональных данных.