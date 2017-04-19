Роутеры Google отказались работать с устройствами на Windows 10

Последнее обновление роутеров Google Wifi привело к сбою в их работе – устройства не видят сеть. Чтобы решить проблему, можно настроить роутер заново из другого аккаунта, а можно просто отключить от Wi-Fi все компьютеры, где установлена Windows 10, и игровые приставки Xbox. После отключения продуктов Microsoft роутер Google возобновит работу.

Массовый отказ Google Wifi

Обновление роутеров Google Wifi до версии 9202.35.8 привело к тому, что устройства отказались видеть сеть. Владельцы роутеров начали массово жаловаться на неполадки такого рода на форумах производителя, сообщает ресурс 9to5Google.

По словам пользователей, после установки обновления световой индикатор сети на Google Wifi становится синим, что означает отсутствие сети. Если отключить роутер от питания, а потом снова включить, он начинает работать нормально, но через несколько часов проблема появляется вновь. Даже аппаратный сброс, который стирает все данные на устройстве, не решает проблему.

Временные меры Google

Google сообщила, что ищет способ окончательно устранить неполадку, а пока что предложила две временные меры. Во-первых, можно перенастроить роутер заново, используя при этом другой аккаунт Google – или специально созданный, или кого-нибудь из членов семьи.

Во-вторых, может помочь отключение от Wi-Fi всех устройств, на которых установлена Windows 10, а также игровых приставок Xbox. Производителем Windows 10 и Xbox является компания Microsoft. Как вариант, Google предлагает переподключить эти устройства через сеть Ethernet. После того, как Windows 10 и Xbox отключаются от Google Wifi, он снова начинает видеть сеть. В своем заявлении Google не объяснила, почему ее роутеры конфликтуют с продуктами Microsoft, но засвидетельствовала, что способ оказывался эффективным в ряде случаев.

Google Wifi и его проблемы

Google Wifi поступили в продажу недавно – в декабре 2016 г. Однако обновление 9202.35.8 – это уже вторая крупная их проблема. Первая возникла в феврале, когда компания непреднамеренно сбросила настройки некоторых роутеров до заводских. Как пояснила Google, это было вызвано сбоем в работе платформы Google Accounts.

Роутеры Google Wifi появились в продаже в декабре 2016 г.

В США один Google Wifi стоит $129, три роутера можно приобрести за $299. Компания рассчитывала, что пользователь захочет установить в доме несколько устройств, чтобы обеспечить более качественное покрытие. Поэтому Google наделила Google Wifi способностью объединяться в одну сеть.

Один роутер покрывает 140 кв. м, сеть из трех устройств – 420 кв. м. Система Network Assist настраивает частоты и каналы прохождения сигнала, в зависимости от того, где находится подключенный к Wi-Fi аппарат. Приложение Google ON позволяет настроить роутер с планшета или смартфона, работающего под управлением как Android, так и iOS.

До этого Google выпустила на рынок под своим брендом роутер OnHub. Однако его непосредственными производителями были компании Asus и TP-LINK. В отличие от OnHub, Google Wi-Fi полностью создан самой Google.