Почти половина компаний использует all flash массивы

Эксперты ожидают, что рынок устройств хранения данных продолжит расти серьезными темпами в следующие несколько лет. Компании все активнее внедряют флэш-память, однако многие организации по-прежнему не уделяют достаточно внимания обновлению своих систем работы с данными.

41% компаний уже используют all flash-массивы

Согласно данным нового исследования, рынок устройств хранения данных по всему миру продолжает быстро расти, однако многие компании испытывают проблемы с анализом необходимости внедрения новых технологий, а также контролем за тем, где и как хранятся их данные. По данным опроса Storage Strategy от компании ITWeb, 41% респондентов заявили, что уже используют в своих компаниях all flash-решения, тогда как еще не перешли к внедрению флэш 50%. Оставшиеся 9% опрошенных планируют сделать это в ближайшее время.

«По сравнению с более традиционными устройствами хранения данных, all-flash решения обеспечивают в десять раз большую плотность и в пять раз большую производительность. Эти преимущества позволяют уменьшить потребление энергии, а также затраты на эксплуатацию и обновление устройств хранения данных», — отметил один из опрошенных ИТ-специалистов.

Бизнес страдает от сбоев в СХД

Также исследователи отмечают, что 40% компаний сталкивались с перебоями в работе из-за проблем с устройствами памяти за последние 12 месяцев. Из них, около половины заявили о том, что данные перебои оказали ощутимый негативный эффект на показатели бизнеса. «Хорошо спроектированная среда хранения данных гарантирует отсутствие негативного влияния на бизнес в случае сбоев», — отмечают авторы отчета.

Рынок устройств хранения данных продолжит расти серьезными темпами в следующие несколько лет

На вопрос, каков ожидаемый процент прироста числа устройств хранения данных, чуть меньше половины респондентов (43%) указали, что он составляет 25% в год. 28% респондентов ожидают ежегодного роста на уровне 26-50% в год. Только 11% не планируют увеличивать объемы пространства для хранения своих данных.

В целом, авторы отчета прогнозируют, что рынок устройств хранения данных продолжит активный рост в следующие несколько лет. При этом подавляющее большинство респондентов заявили, что их организация в состоянии восстановить данные конечного пользователя в случае потери (81%), в то время как 11% на это не способны. «Очень важно, чтобы данные можно было восстановить в случае сбоев. Важна не только восстановимость данных сама по себе, но и время восстановления, которое должно быть как можно короче», — говорится в отчете.

70% опрошенных отметили, что надежность является для них самым важным фактором при закупках новых систем хранения данных. На втором месте идет цена (57%), а на третьем — производительность (55%).

Чуть больше половины опрошенных (51%) также сообщили о том, что их компании измеряют расходы из-за перебоев в работе систем хранения данных или потери информации. 33% компаний не пытаются определить денежные потери из-за перебоев в работе, а 17% ответили, что не уверены в существовании подобной практики.