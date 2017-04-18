Путин ввел штрафы для тех, кто плохо платит за таксофоны

Наказание для операторов-неплательщиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов связи, задерживающих выплаты в Резерв универсального обслуживания. Закон представляет собой поправки в Закон «О связи» и Кодекс об административных правонарушениях, ранее одобренные Госдумой и Советом Федерации.

Что такое механизм универсального обслуживания

В 2005 г. в России заработал механизм универсального обслуживания, предусмотренный принятым в 2003 г. Законом «О связи». Закон обязывает иметь в каждом населенном пункте хотя бы один универсальный таксофон, а в каждом населенном пункте с числом жителей от 500 человек - пункт коллективного доступа в интернет (ПКД).

Первоначально операторов универсального обслуживания по конкурсу выбирало Федеральное агентство связи (Россвязь). Большинство лотов по таксофонам выигрывал «Ростелеком», по ПКД - «Почта России». В 2014 г. единым оператором универсального обслуживания стал «Ростелеком», который также взял на себя обязательство провести в каждый населенный пункт с числом жителей от 250 до 500 человек магистральный оптоволоконный кабель со скоростью 10 Мбит/c по так называемой Программе устранения цифрового неравенства.

Путин подписал закон о штрафах для операторов,

задерживающих выплаты в Резерв универсального обслуживания

Со своей стороны государство обязано компенсировать убытки операторов универсального обслуживания от оказания соответствующих услуг. Для этого Россвязь собирает с каждого оператора связи 1,2% от его выручки в Резерв универсального обслуживания. Ежегодно в этот Резерв собирается порядка 15 млрд руб.

У государства накопилась задолженность

Однако с 2013 г. у Россвязи начала накапливаться задолженность перед операторами универсального обслуживания. Ситуацию осложнила и Программа устранения цифрового неравенства, требующая значительных капитальных затрат. На конец 2014 г. размер задолженности составлял 10 млрд руб., правда, на начало 2017 г. ее сократили до 1 млрд руб.

Проблема связана с тем, что не все средства, собранные Россвязью, закладываются в федеральном бюджете на компенсации убытков операторов универсального обслуживания. Так, в 2016 г на эти цели в бюджете было заложено 9 млрд руб., в этом году - 12 млрд руб.

В то же время не все операторы связи добросовестно делают отчисления в Резерв универсального обслуживания. Принятый закон призван решить эту проблему, повысив собираемость в Резерв универсального обслуживания.

Согласно закону, при несвоевременной оплате сборов в Резерв универсального обслуживания или оплаты их не в полной мере на каждый день просрочки начисляется пеня в процентах от суммы просрочки. Размер пени составляет одну трехсотую от ставки рефинансирования на момент выставления просрочки.

Задолженность по уплате взносов в Резерв универсального обслуживания вместе пенями Россвязь взыскивает через суд. Кроме того, за несвоевременное внесение соответствующих платежей в КоАП введена статья, предусматривающая наказание для юридических лиц в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Реформа универсального обслуживания

Одновременно Минкомсвязи предлагает упростить требования к универсальным средствам связи. Ведомство разработало законопроект, согласно которому таксофоны в рамках механизма универсального обслуживания будут устанавливаться только в населенных пунктах с числом жителей менее 10 тыс. человек, а перечень населенных пунктов, в которых необходимо устанавливать ПКД, будет отдельно определяться Минкомсвязи.

В конце 2016 г. из-за недофинансирования большинство ПКД в России были отключены.