Lenovo привезла в Россию гигантский смартфон Phab 2. Фото, цена

Мощный фаблет Lenovo Phab 2 Pro интересен не только огромным 6,4-дюймовым QHD дисплеем, 4 камерами, звуком Dolby Atmos или большой батареей, но также поддержкой технологии Google Tango, которая позволяет использовать дополненную реальность (AR) в играх и приложениях.

Большой и универсальный

Lenovo объявила о начале продаж на российском рынке гигантского 6,4-дюймового смартфона Phab 2 Pro – по заявлению компании, первого в мире фаблета с поддержкой платформы Tango.

Новинка поддерживает технологию Assertive Display для оптимизации качества изображения в зависимости от освещенности и типа контента, и оснащено аудио трактом Dolby Atmos с технологией Dolby Audio Capture 5.1, позволяющую записывать видео с объемным 5.1-канальным звуком.

Наиболее интересная новая функция, реализованная в Phab 2 Pro – это технология Tango разработки Google, позволяющей устройству определять свое местоположение в трехмерном пространстве, воспринимать форму окружающего мира, анализировать глубину пространства и воспринимать перемещение в пространстве за счет набора встроенных датчиков и сенсоров.

Александр Катаев, генеральный директор Lenovo в России, отметил: «Сам по себе фаблет Phab 2 Pro является уникальным продуктом. Он совмещает в себе самые последние технологии обработки мобильных данных. За счет современной начинки он способен обеспечить своему владельцу удобство и комфорт, а благодаря поддержке платформы Tango погружение в мир виртуальных технологий. Мы сделали все, чтобы покупатель этого аппарата смог ощутить всю его мощь и оценить все последние достижения научно-технического прогресса в области мобильных устройств».

Фаблет Lenovo Phab 2 Pro

Новейшая аппаратная платформа

Фаблет Lenovo Phab 2 Pro выполнен в цельном металлическом корпусе из алюминиевого сплава толщиной 8,9 мм с изогнутым стеклом 2,5D и работает под управлением 8-ядерного модифицированного процессора Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976) с тактовой частотой 1,8 ГГц и аппаратной оптимизацией под технологию Tango. Апппарат оснащен 6,4-дюймовым экраном на матрице IPS-типа с разрешением QHD (2560x1440 пикселей), 4 ГБ оперативной памяти и встроенным 64 ГБ накопителем, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Имеется слот под карты MicroSD, совмещенный с одним из слотов под SIM-карты и поддерживающий форматы MicroSDHC и MicroSDXC.

Устройство оснащено двумя основными камерами: 16-МП тыльной с быстрым 0,3 с автофокусом, и фронтальной 8 МП камерой. Помимо этого, в составе Lenovo Phab 2 Pro также имеется так называемая 3D Time-of-Flight (ToF) камера, с помощью которой «машинное зрение» определяет расстояния, камера «рыбий глаз» и дополнительный ИК-сенсор для реализации технологии Tango.

Фаблет Lenovo Phab 2 Pro

Фаблет поддерживает беспроводные подключения Wi-Fi, Bluetooth и сотовые 3G/4G/LTE, оснащаестя батареей емкостью 4050 мАч, заряда которой хватает примерно на 12 часов автономной работы при просмотре видео или до 18 часов работы в режиме телефонного разговора.

Устройство оснащено тремя чувствительными микрофонами с активным шумоподавлением, обеспечивающими качественную запись звука. Система Dolby Atmos обеспечивает высококачественное звуковое сопровождение, а технология Dolby Audio Capture 5.1 позволяет производить съемку видео с объемным 5.1-канальным звуком. При подключении наушников во время просмотра контента возникает эффект погружения и нахождения в самом центре происходящего.

Технология Google Tango

В рамках проходившего в феврале Всемирного мобильного конгресса Google представила коммерческую версию технологии Tango, готовую к внедрению. Особенностью этой технологии является возможность использования специальных дополнительных программно-аппаратных функций совместимого планшета или смартфона для практического использования возможностей так называемой «добавленной реальности» (Augment Reality, AR).

Технология Google Tango

Гаджет с технологией Tango способен воспринимать данные о своем перемещении в пространстве, определять свое местоположение в трехмерном пространстве, воспринимать форму окружающего мира, анализировать глубину пространства.

Так, с помощью фаблета Lenovo Phab 2 Pro пользователь может составить схему помещений и, через приложение организовать экскурсию при помощи средств дополненной реальности. С помощью дополнительного приложения можно

измерить объекты и расстояния до них и между ними, используя только смартфон. Специальные приложения позволяют создать визуализацию мебели, например, нового стола или дивана, и посмотреть, как они будут смотреться в вашем доме. Технология Tango позволяет создавать различные игры с виртуальными мирами и персонажами.

В Lenovo обещают вместе с Google дальнейшее развития платформы Tango и появление новых AR-приложений для владельцев Phab 2 Pro.

Доступность новинки в России

Lenovo Phab 2 Pro работает под управлением Android 6.0 Marshmallow. Габариты новинки составляют 88,57 x 179,83 x 6,96/10,7 мм, вес порядка 250 г.

В российской рознице устройство будет представлено в двух вариантах цветового оформления корпуса: золотисто-кремовом и серый металлик. Продажи стартуют уже в апреле, рекомендованная производителем цена фаблета Lenovo Phab 2 Pro установлена на уровне 35990 руб.