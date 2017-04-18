Главной причиной поломок Sony PlayStation 4 оказались тараканы

Специалисты по неавторизированному ремонту игровой приставки Sony PlayStation 4 признались, что примерно в половине случаев к поломке консолей ведут тараканы.

Главный враг геймера

Сотрудники мастерских по ремонту техники назвали одну из главных причин поломок игровой консоли Sony PlayStation 4. Как выяснилось, этой причиной стали тараканы.

Журналисты издания Kotaku побывали в неавторизированной ремонтной мастерской в Нижнем Ист-Сайде на Манхеттене. Владелец сервиса XCubicle Патрик Че (Patrick Che) говорит, что владельцы приставки обращаются к нему с различными проблемами: монетами внутри приводов, ошибками ПО и указал на объемные черные мешки для мусора, стоящие в углу мастерской. «Видите эти мешки? Они полны тараканов. Все дохлые», - пояснил ремонтник.

По словам Че, проникновение тараканов в PS4 настолько распространено, что XCubicle предлагает отдельную услугу «чистку консоли от тараканов» по цене $25. По оценке сотрудников службы ремонта, проблемы с насекомыми рано или поздно испытывают, как минимум, половина эксплуатируемых приставок PS4.

Специалисты отмечают, что большинство консолей в квартирах размещаются горизонтально в темных и часто закрытых местах, что привлекает тараканов. Иногда насекомые забираются и в приставки Xbox One, однако PS4 более привлекательны для них за счет дизайна консоли: вентиляционные отверстия у нее шире, чем у другой техники, и расположены в нижней части устройства. Кроме того, из-за особенностей энергопотребления, PS4 нагревается больше других консолей. Все эти факторы – тепло, темнота, удобство проникновения – привлекательны для тараканов.

Таракан признан негарантийным

В компании Sony не прокомментировали проблему изданию Kotaku. По данным журналистов, связанные с тараканами поломки этой консоли не ремонтируются в авторизованных сервисных центрах.

Особенности дизайна консоли Sony PlayStation 4 сделали ее привлекательной для тараканов

Ранее на это обстоятельство обратили внимание пользователи Reddit, выложившие в сеть скан фирменной гарантии с перечеркнутым тараканом. По словам представителя ремонтной мастерской IFixit Мэтта Земински (Matt Zieminski), зачастую бывает, что насекомые обнаруживаются лишь в ходе ремонта приставки – пользователи не знают о тараканах до самого момента поломки.

PS4 просто перестает работать, а владельцы не знают, почему. Оказывается, внутренний источник питания консоли «поджаривает» насекомых, и их трупики распадаются, засоряя внутренний объем приставки.

Еще одной проблемой становятся фекалии тараканов, также засоряющие консоль. По словам Земински, именно по фекалиям, имеющим специфический цвет и запах, следы которых остаются на лопастях охлаждающего вентилятора, опытный ремонтник сразу может определить степень заражения приставки насекомыми. Тараканья проблема для PS4 заканчивается, как правило, заменой блока питания и ультразвуковой очисткой консоли.