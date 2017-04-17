Западные СМИ испугались российского космического робота, похожего на Терминатора. Видео

Иностранная пресса считает российского космического робота Федора новым Терминатором и «машиной для убийства». Паника поднялась после того, как робота научили стрелять из пистолетов с обеих рук. Вице-премьер Дмитрий Рогозин выложил соответствующее видео в Twitter, назвав при этом Федора «боевым роботом».

Российский Терминатор

Российский космический робот Федор напугал зарубежные СМИ, которые приняли его за «Терминатора» и «машину для убийства». Робот, предназначенный для выполнения различных задач на земной орбите, по своему строению похож на человека. Паника в иностранной прессе началась после того, как вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсети Twitter видео, на котором Федор демонстрирует умение стрелять из огнестрельного оружия двумя руками одновременно.

В этом видео издание Mashable усмотрело «леденящее душу сходство» со сценой из фильма «Терминатор», где также показана стрельба из пистолетов с обеих рук. «Космический робот по каким-то причинам наделили способностью стрелять из огнестрельного оружия», – удивляется издание. «Как раз во время усиления военного напряжения в мире российские чиновники выпустили видео, которое, конечно, рассеет все страхи», – иронизирует Mashable.

Британская The Sun также посвятила статью «ужасающему русскому роботу, который умеет стрелять из пистолетов». «Их вице-премьер настаивает, что это не машина для убийств в духе Терминатора», – пишет издание. Газета акцентирует внимание на том, что Федор, предположительно, будет запрограммирован принимать собственные решения. The Sun опубликовала обширную подборку фото и видео, на которых Федор демонстрирует умение отжиматься, упражняться с гантелями, заниматься армрестлингом, водить машину, сверлить стену с помощью дрели. Сходство Федора с Терминатором отметил также новостной портал Newshub.

Что именно сказал Рогозин

Сравнение Федора с Терминатором в зарубежной прессе отчасти объясняется содержанием поста самого Рогозина. «Тренировки по стрельбе – это способ обучения машины выделять приоритеты, причем мгновенно, и принимать решения. Мы не терминатора создаем, а искусственный интеллект, который будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах», – пишет он в Twitter.

Космический робот Федор научился стрелять из пистлета

По словам Рогозина, сейчас создатели Федора работают над его «мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений». Иностранная пресса отнеслась к формулировкам Рогозина скептически. «Смертоносная стрельба из двух ручных пушек – это «прекрасный» способ показать, как умело робот может, например, провести деликатную починку компонента космического модуля. Мы отлично все поняли», – пишет Mashable.

Также Рогозин в своем посте называет Федора «боевым роботом» и отмечает, что «боевая робототехника – [это] ключ к созданию интеллектуальных машин».

Кто такой Федор

Антропоморфный робот Федор, он же FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) – это робот-спасатель, созданный компанией «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. Работа над проектом началась в 2014 г. по инициативе Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Предполагается, что Федор отправится в космос в 2021 г. на борту космического корабля «Федерация». Это шестиместный пилотируемый корабль, в задачи которого входит доставка экипажа и грузов на орбитальные станции, а также полет и посадка на Луну. На стадии испытаний корабля Федор станет его первым пилотом.