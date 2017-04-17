Microsoft оставила без обновления множество Windows-смартфонов

Далеко не все Windows-смартфоны получили обновление до Windows 10 Mobile в момент анонса новой ОС в июле 2016 года. Обновление системы в апреле 2017 г. получат лишь 13 моделей смартфоноф.

Возвратились мы не все

Вслед за официальным анонсом мощного обновления Creators Update для настольных систем и ноутбуков под Windows 10, начатым на прошлой неделе, Microsoft планирует предоставить аналогичное обновление для смартфонов под управлением Windows 10 Mobile с 25 апреля.

Однако мобильную версию Creators Update для своих Windows-смартфонов получат далеко не все пользователи. Более того: кто-то может лишиться даже обновления до Windows 10 Mobile.

Microsoft объявила о том, что Windows 10 Mobile Creators Update будет доступна пользователям лишь 13 моделей смартфонов. Список «счастливчиков» включает HP Elite x3, Microsoft Lumia 550, Microsoft Lumia 640/640XL, Microsoft Lumia 650, Microsoft Lumia 950/950 XL, Alcatel IDOL 4S, Alcatel OneTouch Fierce XL, SoftBank 503LV, VAIO Phone Biz, MouseComputer MADOSMA Q601 и Trinity NuAns NEO.

Телефоны из этого списка продолжат получать обновления в рамках программы Insider и после обновления Creators Update.

Смартфон Microsoft Lumia 950

Итого, помимо современной линейки Microsoft Lumia x50 и поколения Lumia 640/640XL, обновление Windows 10 Mobile Creators Update достанется только семи смартфонам. Что показательно, «за бортом» оказались не только владельцы изрядного списка Windows—моделей от сторонних производителей, но даже пользователи вполне годных аппаратов самой Microsoft – таких как Lumia 930 или Lumia 830.

Дона Сакар (Dona Sarkar), официальный представитель Microsoft, так прокомментировала эту новость: «Устройства, не входящие в этот список, не получат официального обновления Windows 10 Creators Update, равно как и не получат последующих обновлений от нашего Отдела разработки (Development Branch), которые мы предоставляем в рамках Windows Insider Program. Тем не менее, участники программы, имеющие устройства с доступом к Windows Insiders, но не входящие в этот список, могут попробовать установить Windows 10 Creators Update на свой собственный риск, с осознанием того, что эта функция не поддерживается».

Флажки по периметру

Ограничения для «неугодных» Windows-смартфонов расставляются со всех сторон. Так, пользователи онлайн-ресурса MSPoweruser уже сообщили, что Microsoft уже удалила приложение Upgrade Advisor, с помощью которого ранее можно было обновить аппарат под Windows Phone 8.1 до Windows 10 Mobile.

Обновление Windows 10 Mobile

С другой стороны, ряд пользователей аппаратов под Windows 10 Mobile уже заметили, что приложение Windows Insider больше не предлагает обновления для устройств, изначально разработанных под Windows Phone 8.1. На практике это означает, что если пользователь такого неподдерживаемого смартфона по каким-то причинам решит откатиться на «заводскую» Windows 8.1, никаких шансов получить впоследствии апгрейд и вернуться на Windows 10 Mobile у него не остается, даже несмотря на приложение Windows Insider.

Официальные представители Microsoft пока никак не комментировали подобный сценарий, однако среди пользователей вряд ли найдется доброволец, готовый сыграть в такую «угадайку», пишет MSPoweruser.

Пользователи, по данным ресурса, теряются в догадках по поводу дальнейших планов Microsoft по продвижению Windows 10 Mobile. На фоне сокращения поддерживаемого числа Windows-смартфонов за счет отказа в обновлении до Creators Update, «убийства» собственной линейки Lumia и всесторонней поддержки Android-смартфонов семейства Samsung Galaxy S8, Microsoft продолжает говорить о развитии Windows 10 Mobile, хотя база используемых аппаратов активно сокращается.

В дополнение к этому, пишут на MSPoweruser, разнообразные слухи, включая сообщения от собственных источников издания, утверждают, что Microsoft может заморозить развитие Windows 10 Mobile и перевести ее статус в режим поддержки и обслуживания. Официальные лица Microsoft никак не комментируют такие слухи.

Мобильное обновление Creators Update: стоит ли овчинка?

Ожидаемое 25 апреля обновление Windows 10 Mobile Creators Update для смартфонов, по данным MSPoweruser, принесет гораздо более скромный список обновлений и новых функций, нежели версия Creators Update для десктопов.

Наиболее значительные обновления в Windows 10 Mobile Creators Update коснутся функциональных возможностей браузера Microsoft Edge. Некоторые улучшения работоспособности получат голосовой помощник Cortana и магазин Windows Store.

Тем не менее, обновление Creators Update считается важным событием по той причине, что именно оно ляжет в основу следующей версии Windows 10 Redstone 3, которая, как ожидается, будет обладать действительно важными обновлениями и новыми функциями – например, поддержкой мноооконного режима в Continuum и др.

Современное состояние рынка Windows Mobile

Список смартфонов первого поколения на Windows Phone 7, представленной в конце 2010 г., включал десяток моделей от Dell, HTC, LG и Samsung. Второе поколение смартфонов под управлением выпущенной в 2011 г. Windows Phone 7.5 насчитывало уже почти два десятка моделей; именно с этой версии к выпуску Windows-смартфонов подключилась Nokia. Список моделей на представленной летом 2012 г. версии Windows Phone 8 и представленной позже Windows Phone 8.1 также включал по полтора-два десятка аппаратов. Многие эти аппараты были признаны пригодными к обновлению под Windows 10 Mobile, хотя далеко не все его получили.

Список устройств под управлением Windows 10 Mobile, выпущенных уже после анонса этой версии ОС (без апгрейда с предыдущей версии), насчитывающий почти полсотни смартфонов, фаблетов и планшетов, включает изделия как от известных брендов вроде Alcatel, Acer, HP, Panasonic, так и модели с экзотическими для российской розницы торговыми марками, например, Best Source, Janam, Bluebird, Atek, Pipo, Yamada Denki, Funker, Coship и др..

По данным IDC, рынок устройств на базе Windows Phone прошел свой максимум в 2013 г. со значением 3,4%, и уже во II кв. 2014 г. упал до 2,5%. В дальнейшем доля Windows Phone только снижалась, достигнув 1,6% к концу 2015 г и исторического минимума в 0,7% рынка к середине 2016 г.