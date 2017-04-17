Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты»
Согласно данным опроса Vodafone, проведенного среди более чем 1000 руководителей предприятий из различных сфер (ритейла, промышленности, энергетики, машиностроения и пр), 28% их них уже используют интернет вещей (IoT). 35% собираются внедрить подобные проекты в течение года. Компании, которые уже используют технологию интернета вещей, тратят на нее примерно 24% ИТ-бюджета. 63% опрошенных заявили, что видят значительное увеличение возврата инвестиций при внедрении IoT. Каждый четвертый использующий IoT имеет более 100 устройств, подключенных к интернету вещей. Каждый десятый уже имеет более 10 000 подключенных устройств.
Интернет вещей можно кратко описать как увеличение количества устройств, взаимодействующих не только с пользователями, но и друг с другом. Чаще всего понятие интернета вещей неразрывно связано с умными домами, умным транспортом, умными предприятиями. Появляются первые архитектурные концепции, включающие облачные системы анализа и хранения данных. По данным консалтинговой компании Accenture, к 2030 г. технологии промышленного интернета вещей увеличат 20 крупнейших экономик мира на 1,5%, а его вклад в мировое производство к 2030 г. составит около $14,2 трлн.
Эти и другие вопросы будут рассмотрены на мероприятии «Интернет вещей 2017: новые горизонты».
Вопросы к обсуждению:
- Как развивается мировой рынок интернета вещей?
- Какие значимые проекты появились на нем в 2016 г.?
- Как развивался российский рынок интернета вещей в 2016 г.?
- В каких отраслях наиболее активно используется интернет вещей?
- Какие значимые проекты появились в этой области в последние годы в России?
- Удалось ли интернету вещей покорить российскую промышленность, транспорт и государственный сектор?
- Какие сложности возникают в ходе проектов в области интернета вещей?
- Какого результата можно добиться с помощью аналитики интернета вещей?
- Каковы требования к системам хранения даннных?
- Каковы перспективы развития интернета вещей в России в 2017 г.?
Подтвердили выступление:
Владимир Соловьев, руководитель департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового университета при Правительстве России;
Андрей Коптелов, департамент стандартизации бизнес-процессов, «Холдинг Синергия», вице-президент ABPMP Russia;
Яков Долмацкий, Head of ICS Cyber Security Department, Israel Ministry of Environmental Protection ;
Владимир Дрожжинов, председатель правления, АНО «Центр компетенции по электронному правительству»;
Сергей Воинов, руководитель направления IoT, электроника, системы хранения, обработки и передачи данных, кластер ИТ, «Сколково».
Приглашены к выступлению:
Александр Киляков, директор департамента ИТ, «РОСНО-МС»;
Кирилл Васильев, начальник отдела ИТ, НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова;
Мурад Аубекиров, IM Manager, Bristol-Myers Squibb;
Александр Бестаев, генеральный директор, «Аргус-ЦС»;
Юрий Сафронов, директор по ИТ, группа компаний «Медси»;
Дмитрий Якушкин, начальник отдела ИТ и связи, Мединцентр ГлавУпДК при МИД России;
Дмитрий Разумовский, министр, министерство развития информационного общества Калужской области;
Александр Новиков, ИТ-директор «Ситимаркет»;
Сергей Агамян, директор по ИТ, «КоПИТАНИЯ»;
Николай Макеев, директор депратамента ИТ, ТК «Караван»;
Андрей Кузнецов, руководитель ИТ, «Дихаус»;
Владимир Шевлягин, директор по ИТ, «Терра Аури»;
Иван Аристов, заместитель генерального директора по ИТ, «Негус Экспо Интернэшнл»;
Дмитрий Наумов, директор по ИТ, МРСК «Сибири»;
Виктор Михалев, начальник Управления ИТ-архитектуры, «Роснефть»;
Дмитрий Малышев, директор по ИТ, «Русские Башни»;
и многие другие.
Полная информация о мероприятии доступна по ссылке.
Конференция будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.
По вопросам участия обращайтесь: тел. +7 (495) 363 11 11 доб. 1252 e-mail: mailto:ISlyusar@rbc.ru, Слюсар Ирина (менеджер проектов CNews, Росбизнесконсалтинг).