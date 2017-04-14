Россиянин потребовал у Apple денег за неправильный гигабайт

Российский юрист требует от представительства Apple и сети Re:Store возврата денег за приобретенный им iPhone. При указании объема памяти в iPhone производитель использует десятичную систему счисления, а не стандартную для ИТ двоичную, из-за чего реальный объем памяти оказывается меньше заявленного на коробке.

Россиянин против Apple

Пресненский районный суд начал рассмотрение иска юриста Дмитрия Петрова к российскому представительству американской корпорации Apple – «Эппл.рус» и одному из его реселлеров Re:Store.

Истец приобрел в сети Re:Store произведенный Apple смартфон iPhone 6s 16GB за 54 тыс. руб., но затем обнаружил, что объем памяти в его устройстве составляет лишь 11,8 ГБ.

Различные измерения

Часть памяти устройства уже была занята служебными программами, однако главная причина недоразумения состоит манипуляции различными системами счисления.

Компьютеры работают на базе двоичной системы счисления. Информация в них представлена в виде битов, которые могут иметь одно из двух значений – «ноль» и «единица».

Объем пользовательских данных традиционно измеряется в байтах. Один байт – это восемь бит (два в третьей степени). Соответственно, размеры остальных величин также исчисляются степенями двойки. То есть один килобайт равен 1024 байтам (два в степени 10), один мегабайт 1024 килобайтам, один гигабайт 1024 мегабайтам и т.д.

Юрист Дмитрий Петров собирается отсудить у Apple деньги, потому что у нее в гигабайте 1000 мегабайт

В то же время в повседневной жизни принята десятичная система счисления. Так, один килограмм равен 1 тыс. граммов, один километр - 1 тыс. метров и т.д. В связи с этими некоторые производители электронных устройств указывают в своих маркетинговых материалах объем памяти в десятичной системе счисления, подразумевая, что один гигабайт равен 1 тыс. мегабайт.

Маркетинговый ход

Так же поступает и Apple. Таким образом, у владельца iPhone 6s 16GB реальный объем памяти устройства – 15,625 ГБ (на 2,3% меньше заявленного). Поскольку операционная система iOS, установленная на iPhone, использует двоичную систему измерений, то пользователь видит, что объем данных в его смартфоне меньше заявленного на коробке устройства.

Петров утверждает (копия его искового заявления имеется в распоряжении CNews), что такой подход ввел его в заблуждение. Истец ссылается на Закон «О единстве измерений» и подзаконные акты, а также на ГОСТ, согласно которому 1 Гбайт равен 1024 Мбайт. Таким образом, корпорация Apple, по версии истца, распространяет «недостоверную информацию» о своих товарах: указывая в рекламе «общепринятую и нормативно-обозначенную единицу измерения «Гбайт», на деле корпорация использует «свою собственную единицу измерений».

Коробка не поможет

На упаковке iPhone написано, что под 1 ГБ имеется ввиду 1000 МБ. Информация об этом есть и на сайте Apple. Но Петров возражает, что в салонах Re:Store смартфоны iPhone выставлены на продажу без упаковки. Из-за этого покупатель не получает информации о реальном объеме памяти в его устройстве. В прайс-листе такая информация также отсутствует. Претензии на возврат товара «Эппл Рус» и Re:Store отклонили.

В связи с этим истец требует вернуть ему стоимость смартфона, выплатить размер неустойки за отказ в возврате товара и стоимость сервисной программы, приобретенной им совместно с iPhone. Общая сумма исковых требований – почти 100 тыс. руб.

По словам Петрова, в ходе заседания суда ответчики ходатайствовали о проведении экспертизы на предмет единиц измерения компьютерной информации. Заседание суда перенесено на 22 мая 2017 г.

В российском представительстве Apple и сети Re:Store к моменту публикации не ответили на запросы CNews.

Не первый иск Петрова к Apple

У Дмитрия Петрова уже есть опыт судебных разбирательств с Apple. Ранее юрист требовал от корпорации обеспечить в России гарантированный ремонт дисплеев iPhone (сейчас авторизированные сервисные центры могут только поменять разбитый аппарат на новый с доплатой).

Суд отклонил иск юриста, но Петров обратился в Федеральную антимонопольную службу, которая в феврале 2017 г. обязала Apple обеспечить поставки в Россию дисплеев для ремонта iPhone.