В России начались продажи флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S3. Фото, цены

В России стартовали продажи нового поколения планшетов Galaxy Tab S3, интересных 9,7-дюймовым Super AMOLED экраном с поддержкой 4K HDR, квадрафонической акустикой AKG by HARMAN и идущим в комплекте пером S Pen.

Флагманские планшеты Samsung 2017 года уже в России

Samsung Electronics официально объявила о начале российских продаж планшетов семейства Galaxy Tab S3 в России. Мировая премьера Samsung Galaxy Tab S3 состоялась в рамках мероприятия компании на конгрессе MWC 2017, который прошел с 27 февраля по 2 марта в Барселоне. Спустя ровно шесть недель после анонса – с 14 апреля 2017 г., планшеты можно приобрести в фирменных российских салонах Samsung, а также в магазинах сети «М.Видео».

Планшеты серии Galaxy Tab S3 представлены двумя основными моделями: одна из них поддерживает только Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), вторая в дополнение оснащена слотом под SIM-карту Nano-SIM (4FF) и поддерживает мобильные сети стандартов GSM, WCDMA, UMTS, LTE FDD и LTE TDD. Остальные характеристики новинок идентичны.

Планшеты Galaxy Tab S3 комплектуются электронным пером S Pen, позволяющим редактировать изображения, монтировать видео, переводить текст и даже делать заметки на выключенном экране. Конструкция наконечника пера при работе позволяет испытывать такие же ощущения, как при письме ручкой на бумаге. Сам S Pen не имеет встроенного аккумулятора, что позволило оптимизировать его дизайн и вес.

Планшет Samsung Galaxy Tab S3

Помимо этого, серия Galaxy Tab S3 представляет собой первую линейку Samsung с интегрированной квадрафонической акустикой от AKG by HARMAN: в корпус планшета толщиной всего 6 мм встроено четыре полнофункциональных адаптивных динамика.

Ключевые характеристики

Дизайн корпуса Galaxy Tab S3 сочетает металлическое шасси с глянцевым стеклом на задней поверхности.

Планшет Samsung Galaxy Tab S3

Планшеты серии Galaxy Tab S3 оснащены 9,7-дюймовым (245,8 мм) сенсорным Super AMOLED экраном с разрешением QXGA (2048 x 1536), который поддерживает контент в формате 4K. Режим HDR в настоящее время поддерживается только при воспроизведение HDR-видео из приложения Amazon app.

Планшеты выполнены на базе процессора Qualcomm Snapdragon 820 (4 ядра Cortex-A57 с тактовой частотой 2,15 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,6 ГГц) в связке с графической подсистемой Adreno 530, поддерживающей Vulkan API для высококачественной графики и функцию Game Launcher для удобного запуска игр, а также OpenGL ES 3.1 и Android Expansion Pack. Планшеты оснащены 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и слотом под флеш-карты MicroSD емкостью до 256 ГБ.

Основная 13-МП камера с автофокусом и вспышкой поддерживает запись видео в формате UHD 4K (3840 x 2160) со скоростью 30 кадров в секунду, фронтальная селфи-камера имеет разрешение 5 МП.

Планшет Samsung Galaxy Tab S3

Планшеты Galaxy Tab S3 оснащаются аккумулятором емкостью 6000 мАч, заряда которого достаточно для автономной работы устройства на протяжении до 12 часов при просмотре видео, до 8 часов при работе в сетях 3G/LTE/Wi-Fi, до 127 часов при воспроизведении аудио или до 36 часов непрерывных разговоров в сети 3G WCDMA. Также в Galaxy Tab S3 впервые для планшетов Samsung реализована функция быстрой зарядки.

Планшет Samsung Galaxy Tab S3

Планшеты Galaxy Tab S3 работают под управлением Android 7.0. В планшетах представлена технология Samsung Flow, использующая биометрическую аутентификацию и позволяющая подключать к устройству по беспроводной связи совместимые устройства для передачи документов и другой информации.

Уже в продаже

Габариты планшета Samsung Galaxy Tab S3 составляют 237,3 x 169,0 x 6,0 мм, вес 434 г для LTE-версии и 429 г для версии только с Wi-Fi.

Новинки представлены в черном или серебристо-сером исполнении корпуса. Рекомендованные цены для российской розницы составляют 59990 руб. за LTE версию и 54990 руб. за Wi-Fi версию Samsung Galaxy Tab S3.