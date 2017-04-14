CNews приглашает на круглый стол «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы»
Сфера электронных госуслуг активно развивается, что порождает новые проблемы, которые нужно решать на уровне государства. Часть серьезных вопросов связана с функционированием института аккредитованных удостоверяющих центров и использованием квалифицированной электронной подписи.
Проект изменений в закон «Об электронной подписи», предложенный Минкомсвязи, был очень неоднозначно воспринят представителями экспертного сообщества, крупнейшими операторами и потребителями электронных услуг. Все стороны согласны с необходимостью законодательных изменений в этой сфере, но как и какими методами решать накопившиеся проблемы? Насколько необходимо принятие революционных мер?
CNews совместно с Ассоциацией разработчиков и операторов систем электронных услуг (РОСЭУ) предлагает обсудить эти и другие актуальные вопросы в ходе круглого стола «Сфера электронных услуг России. Пути развития и угрозы», в ходе которого эксперты отрасли вместе с крупными потребителями электронных услуг и представителями государственных структур оценят текущую ситуацию на рынке и возможные угрозы, которые неизбежно возникнут в случае принятия предлагаемых поправок к закону «Об электронной подписи». Будут высказаны предложения по изменению существующей ситуации, нормативному регулированию и устранению существующих проблем.
Цель мероприятия — совместно, с разных позиций, обсудить пути решения существующих проблем и выработать конкретные предложения, которые позволят:
- решить проблемы, озвученные государством
- не разрушить текущие, эффективно работающие, элементы системы
- минимально задействовать ресурсы федерального бюджета или в принципе избежать трат
- придать новый импульс развитию сферы электронных услуг в России.
В мероприятии примут участие:
Юрий Малинин — президент ассоциации РОСЭУ
Юрий Маслов — эксперт РОСЭУ, член экспертного совета по вопросам совершенствования правого регулирования в области использования электронных подписей
Дмитрий Горелов — эксперт РОСЭУ, член совета директоров ассоциации «Рускрипто»
Евгений Попов — эксперт Росреестра, Федеральная кадастровая палата
Анастасия Лабуцкая — эксперт общероссийской общественной организации «Опора России.
Кирилл Романов — начальник отдела информационной безопасности и технической защиты информации службы информационной безопасности главного управления информационных технологий ФТС России.
Дата мероприятия: 20 апреля 2017 г.
Участие возможно только после предварительной регистрации и подтверждения организаторов.
По всем вопросам, касающимся проведения мероприятия, обращаться к Соколовой Анастасии: an.sokolova@rbc.ru, тел. +7 (495) 363-11-11, доб. 1346
Подробная информация и регистрация: http://events.cnews.ru/events/sfera_elektronnyh_uslug_rossiiskoi_federacii__puti_razvitiya_i_ugrozy.shtml