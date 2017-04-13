Глава Huawei не видит пользы в гаджетах, выпускаемых его собственной компанией

Глава Huawei выступил на глобальном саммите аналитиков с технофобской критикой «умных часов», выпускаемых среди прочего его компанией. По его словам, в умных часах нет особого смысла, когда есть смартфоны.

Про идеи и целесообразность их реализации

Глава Huawei Technology Эрик Сюй Чжицзюнь (Eric Xu Zhijun) в рамках Global Analyst Summit 2017 в Шэньчжэне, Китай, выступил с неожиданной критикой «умных часов», сообщило местное издание South China Morning Post.

Заявление вызвало особое удивление аналитиков в связи с тем, что Huawei в настоящее время производит две модели умных часов, причем презентация новой модели Huawei Watch 2 с поддержкой мобильной связи состоялась всего лишь чуть более месяца назад. Во время своего выступления Эрик Сюй Чжицзюнь заявил, что не является любителем носить часы и не видит особой привлекательности умных часов в мире, где смартфоны перекрывают все их возможности. Более того, он сам никогда не мечтал носить умные часы.

«Я никогда не был оптимистичен в отношении этого рынка… Поэтому, когда команда Huawei SmartWatch с великим волнением представляет мне свои новые идеи, я неустанно предлагаю подумать им над тем, есть ли в действительности ощутимые потребности [в этой продукции] на рынке», - отметил Эрик Сюй Чжицзюнь во время сессии вопросов и ответов с аналитиками и журналистами.

Эрик Сюй (справа) на Huawei Analyst Summit 2017

Продажи смарт-часов почти сравнялись с фитнес-трекерами

Новейшая модель смарт-часов Huawei, Watch 2, оснащенная оснащен SIM-картой и позволяющая звонить и отвечать на вызовы, была представлена через два года после того, как в марте 2015 года была анонсирована первая модель смарт-часов компании под управлением Android Wear.

Умные часы Huawei Watch 2

Huawei никогда не публиковала официальных данных о продажах своей носимой электроники, однако по данным большинства источников, на рынке умных часов лидерство уверенно держат компании Apple и Samsung.

Согласно опубликованному 20 марта отчету IDC, глобальные продажи умных часов в 2016 г. составили 49,2 млн штук, что ненамного превышает продажи схожей носимой электроники: в 2016 г. на рынок 48,7 млн фитнес-трекеров.

По мнению Рамона Т. Йамаса (Ramon T. Llamas), менеджера по исследованиям IDC, умным часам приходится бороться за свое место на рынке в связи с ограниченным и не до конца понятным большинству потенциальным пользователей позиционированием: «Большинство потенциальных потребителей видели многофункциональные часы, но ни одна из них не подходит для действительно хорошего выполнения множества задач».