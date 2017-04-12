Начались продажи Linux-ноутбуков за $89. Фото

Ноутбук Pinebook на базе 4-ядерного ARM-процессора Allwinner обойдется заказчику в $89 за 11,6-дюймовую модель или в $99 за 14-дюймовую модель, плюс цена доставки из Гонконга.

Сверхдоступные ноутбуки под заказ

Команда краудфандингового проекта PINE64 объявила о готовности к началу массовых поставок недорогих ноутбуков Pinebook на базе экономичного ARM-процессора. Перед этим группа PINE64 получила известность после того, как в результате успешного сбора средств на Kickstarter в ноябре 2016 года вовремя запустила продажи одноплатного компактного микрокомпьютера Pine A64 по цене всего $15.

Ноутбуки Pinebook поставляются по принципу «система под заказ»: потенциальный заказчик указывает адрес своей электронной почты, желаемую диагональ экрана ноутбука, и затем дожидается ответа от отдела продаж для подтверждения размещения заказа.

Ноутбуки Pinebook представлены двумя форм-факторами: с экраном 11,6 дюймов и 14 дюймов. Стартовая цена ноутбука установлена от $89 за 11,6-дюймовую и от $99 за 14-дюймовую модель, соответственно. Дополнительно в цену придется добавить стоимость доставки устройства из Гонконга, которая, в зависимости от способа доставки и местожительства заказчика, может обойтись в несколько десятков долларов и более.

Недорого – не значит плохо. Технические характеристики

Все ноутбуки семейства Pinebook выполнены на 64-битном процессоре Allwinner A64 на базе четырех ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц и графикой ARM Mali 400MP2 – именно на таком процессоре сделан крохотный одноплатный 15-долларовый компьютер Pine A64. Оба ноутбука комплектуются 2 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем eMMC емкостью 16 ГБ (с возможностью замены на накопитель емкостью до 64 ГБ).

Ноутбук Pinebook

Обе модели – 11,6-дюймовая и 14-дюймовая, оснащаются недорогим экраном на матрице TN-типа с разрешением 1366 x 768 пикселей. Обе модели комплектуются литий-полимерным аккумулятором емкостью 10000 мАч. В обоих случаях системы ввода представлены полноразмерной клавиатурой и качественным сенсорным тачпэдом с мультитач-функциональностью.

Ноутбук Pinebook

Ноутбуки Pinebook комплектуются полноценным набором проводных и беспроводных интерфейсов, включая два порта USB 2.0, слот под карты памяти microSD стандартов SD/SDHC/SDXC емкостью до 256 ГБ, выход на наушники, mini HDMI, встроенную веб-камеру с разрешением VGA, а также Wi-Fi стандартов 802.11b/g/n и Bluetooth версии 4.0.

Несмотря на относительную «молодость» проекта, для ноутбуков уже разработаны и предлагаются различные опциональные аксессуары, включая кабеля HDMI и USB и адаптер USB-Ethernet.

Ноутбук Pinebook

Габариты 11,6-дюймового ноутбука составляют 299 x 200 x 12 мм при весе 1,04 кг, 14-дюймовая модель имеет размеры 329 x 220 x 12 мм и вес 1,26 кг.

Особенности на любителя

На сайте проекта указано, что ноутбуки Pinebook «поставляются с 30-дневной гарантией», при этом возвраты не принимаются.

Еще одна особенность серии Pinebook связана с ARM-архитектурой использованного для его создания процессора: по умолчанию ноутбуки работают под управлением ОС Linux, однако на любителя также можно установить на них версию Android.