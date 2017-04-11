В России создана установка для визуализации данных САПР

Компания «Крок» выпустила VR-комплекс для визуализации объектов по данным САПР. Система представляет в виде наглядного трехмерного объекта информацию из приложений Autodesk, Dassault Systèmes, Siemens, PTC и «Аскон». Такая визуализация позволяет, например, «посетить» строительную площадку, находясь совсем в другом месте.

«Крок» выпустил VR-комплекс

Облачный интегратор «Крок» создал программно-аппаратный комплекс для визуализации инженерных данных в виртуальной реальности (VR). Система позволяет сформировать детальную наглядную модель промышленного изделия или строительного объекта по чертежам и расчетам.

В «Кроке» считают, что комплекс пригодится строительным компаниям, проектным организациям и конструкторским бюро различных предприятий. Его уже испытали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, где осуществлялся пилотный проект по визуализации дорожной развязки. «Крок» сообщает, что заинтересован в реализации продукта как в государственном, так и в приватном секторе.

Технические особенности

Представитель «Крока» Михаил Щеголев пояснил CNews, что конкретная программно-аппаратная конфигурация созданного решения подбирается под потребности каждого конкретного заказчика. У компании есть пул софтверных и хардверных поставщиков, чьи технологии могут быть использованы в различных сочетаниях.

В одной из базовых конфигураций система состоит из экрана российского производителя 3D-Tek, системы трекинга (определения координат пользователя в пространстве) компании Vicon, 3D-проектора, контроллера и вычислительного комплекса производства Dell EMC или HPE, а также графических процессоров Nvidia. Кроме того, для создания эффекта полного погружения в системе могут быть задействованы очки виртуальной реальности.

По заверениям пресс-службы «Крока», система совместима с защищенным облачным хранилищем, где можно разместить объемные данные, чтобы не расходовать собственные ресурсы заказчика на другие задачи. «Использование продукта не требует специальных навыков работы с VR-технологиями», — утверждается в пресс-релизе.

«Крок» создал VR-систему для группового строительного проектирования

Данные в VR-систему поступают из инструментов автоматизированного проектирования (САПР). Поддерживаемые зарубежные продукты – Autodesk, Dassault Systèmes, Siemens, PTC, отечественные – «Аскон». Чтобы система работала с этими решениями, дополнительная оптимизация не требуется. При этом создаваемая виртуальная модель может совмещать в себе данные из разных САПР.

Все изменения в чертежах моментально отражаются в визуализации, то есть проектировщик сразу может увидеть конечный результат каждого своего действия, сообщает «Крок». Система позволит ему в интерактивном режиме обнаружить коллизии и провести измерения. Она может визуализировать как целое сооружение, так и отдельный его фрагмент. Присутствует также возможность работы с различными версиями проекта, которые создаются по мере внесения изменений. К достоинствам продукта разработчики относят интеграцию с компонентами PLM (управление жизненным циклом изделия) и BIM (информационное моделирование строительства).

Для кого предназначена система

По словам создателей, применение их продукта ускорит разработку объектов и даст возможность сэкономить на традиционных макетах. VR-визуализация объектов может облегчить работу ряда специалистов. Участникам проектных групп будет проще обсуждать и согласовывать детали объекта, если они будут видеть его наглядное представление. Инвесторы и заказчики смогут осмотреть объект в готовом виде или увидеть, на какой стадии находится работа на площадке, причем для этого им не потребуется реально там присутствовать. На отраслевых конференциях проект будет выглядеть более представительно.

По мысли Александра Леуса, директора Центра виртуальной реальности компании «Крок», визуализация проекта будет полезна для юристов, финансовых менеджеров и аудиторов, которые тоже имеют отношение к созданию объекта, но не могут получить представление о нем по чертежам.

VR-проекты «Крока»

Из VR-проектов «Крока» можно отметить создание виртуального голографического макета небоскреба Бурдж-Халифа для офиса продаж недвижимости. Помимо самого небоскреба был создан трехмерный интерактивный макет окружающей территории, а также стенда, на котором представлен небоскреб.

Также в портфеле «Крока» присутствует система виртуального прототипирования для авиаконструкторского бюро. В CAVE-системе, которая подключена к рабочему месту проектировщика, был создан трехмерный макет кабины самолета в масштабе 1:1. В ходе работ CAVE-система была интегрирована с САПР заказчика. Макет позволил инженерам протестировать проектируемую кабину.