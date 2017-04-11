Топ-менеджер Spotify погиб в теракте в Стокгольме

Руководитель высшего звена компании Spotify стал одной из четырех жертв теракта, произошедшего в Стокгольме. Spotify – это популярный потоковый сервис, который насчитывает 100 млн слушателей, причем 50 млн из них платят деньги за подписку. В 2015 г. сервис почти пришел в Россию, но по ряду причин передумал.

Погиб Крис Бевингтон

Директор по глобальному партнерству шведской компании Spotify Крис Бевингтон (Chris Bevington) был убит во время теракта, произошедшего 7 апреля в Стокгольме. Компания Spotify владеет одноименным сервисом потокового аудио. Ее главный офис расположен в центральной части Стокгольма, где и произошел теракт. Гибель Бевингтона, проработавшего в компании 5 лет, подтвердил гендиректор и со-основатель Spotify Дэниэл Эк (Daniel Ek).

Бевингтону был 41 год. В Швеции у него осталась жена Анника (Annika), на которой он женился в 2012 г., и сын. Родители Бевингтона живут в Великобритании, откуда он сам в свое время перебрался в Стокгольм, чтобы поступить на работу в компанию Warner Music, а потом и в Spotify. Руководство Spotify обещает поддержать семью погибшего.

Потоковый сервис Spotify

Приложение Spotify было запущено в 2008 г. В настоящий момент сервис доступен в Европе, большей части обеих Америк, Австралии, Новой Зеландии и некоторых странах Азии. Spotify дает возможность слушать музыку, не закачивая ее на компьютер. В библиотеке сервиса около 30 млн песен.

Spotify работает по модели freemium, то есть базовый набор функций предоставляет бесплатно, расширенный – за деньги. По состоянию на март 2017 г. около 100 млн человек использовали сервис хотя бы раз в месяц, при этом 50 млн из них являлись платными подписчиками. Платный вариант отличается от бесплатного отсутствием рекламы и лучшим качеством звука. Кроме того, за деньги музыку можно слушать оффлайн и без каких либо ограничений на мобильном устройстве.

Директор по глобальному партнерству компании Spotify Крис Бевингтон



Spotify выплачивает роялти музыкантам, произведения которых транслирует. Однако начисления производятся не за каждую прослушанную песню отдельно, а в зависимости от того, какую долю от всего прослушанного контента составляют произведения музыканта. На выплаты правообладателям уходит около 70% выручки сервиса. Потом звукозаписывающие компании сами рассчитываются с музыкантами, как сочтут нужным. Некоторые звезды, в том числе певица Тэйлор Свифт (Taylor Swift) изъяли свои произведения из каталога Spotify, так как считают, что сервис недостаточно вознаграждает артистов за труды.

Компания Spotify в мире и в России

Компания Spotify была основана в апреле 2006 г. Дэниэлом Эком и Мартином Лоренцтоном (Martin Lorentzon). По словам Эка, название компании является результатом недопонимания – он не расслышал, что прокричал ему Лоренцтон. Но впоследствии основатели придумали этой ошибке другую этимологию: «Spotify» стало результатом слияния «spot» и «identify» («точка» и «определять»). В настоящий момент элемент Spotify присутствует в названиях целой цепочки компаний. Материнская компания шведского предприятия зарегистрирована в Лондоне, а ее материнская компания – в Люксембурге.

В 2014 г. Spotify планировала экспансию на российский рынок. Компания даже успела официально создать российское подразделение и назначить ему гендиректора, но в 2015 г. решила повременить с выходом в Россию. Причин было несколько: общее сворачивание международной экспансии сервиса, экономическая нестабильность и слабо развитая культура потребления платного контента в России, конкуренция со стороны других аудио-сервисов, уже закрепившихся на этом рынке.

Теракт в Стокгольме

Седьмого апреля около 15:00 по местному времени группа неизвестных угнала грузовик в центре Стокгольма. Выехав на пешеходную улицу, угонщики совершили наезд на скопление людей. В итоге грузовик врезался в стену здания торгового центра, его окружила полиция. Из машины вышли трое вооруженных мужчин, которые тут же вступили с полицейскими в перестрелку. Двое из них были задержаны в тот же день, один из них оказался выходцем из Узбекистана.

В результате происшествия погибли четыре человека, еще 15 получили ранения, двое раненых находятся в реанимации. Среди погибших, помимо Бевингтона, была уроженка Бельгии в возрасте 31 года и двое шведов, в том числе 11-летняя девочка, возвращавшаяся домой из школы. Правительство страны объявило случившееся терактом.