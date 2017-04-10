Появились первые фото Samsung Galaxy Note 8

После катастрофы мирового масштаба с анонсом Galaxy Note 7, когда Samsung была вынуждена отозвать 2,5 млн устройств и полностью отменить выпуск модели, компания не спешит с анонсом следующего гаджета под брендом Note. Однако периодические утечки информации говорят о том, что работа над следующей новинкой, возможно, все же ведется.

Galaxy Note 8: обойдется без взрывов?

Издание GizmoChina со ссылкой на анонимный источник опубликовало фотографии, на которых предположительно запечатлен фаблет Galaxy Note 8. Судя по изображению, дизайн новинки почти идентичен недавно представленному Galaxy S8 Plus: такой же практически безрамочный дизайн экрана с изогнутыми краями, отсутствие кнопки Home, заметно сократившаяся ширина рамки экраном, плюс распложенный рядом стилус S-Pen, прозрачно намекающий на то, что перед нами фото якобы Note 8.

Если на фотографиях действительно представлен будущий Galaxy Note 8, вполне можно ожидать от него меньшей емкости батареи нежели у смартфона S8 Plus, поскольку при сравнимых объемах корпусов в Note 8 инженерам придется предусмотреть традиционное дополнительное место под S-Pen.

Ожидается, что новинка получит поддержку Bixby – нового голосового ассистента Samsung, впервые представленного в составе Galaxy S8 и Galaxy S8+. Отдельные утечки в Сети также сообщают, что если анонс Samsung Galaxy Note 8 все же состоится, то его следует ожидать не ранее четвертого квартала 2017 года.

Первое фото предположительно Galaxy Note 8

Согласно информации, опубликованной Playfuldroir!, новый Samsung Galaxy Note 8 получит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 4К. Фронтальная камера и сканер радужной оболочки глаза разместятся традиционно над экраном, а сканер отпечатков пальцев разместится на заднюю панель. В дополнение, аппарат получит встроенную стереосистему, динамики которой разместятся на верхнем и нижнем торцах. Смартфон также получит разъем USB-C.

Художественный рендер предполагаемого дизайна Galaxy Note 8

Относительно аппаратного оснащения Galaxy Note 8 подтвержденной информации на данный момент нет, однако по данным того же ресурса, новинка будет выполнена на новейшем чипе Qualcomm Snapdragon 835 или новейших процессорах семейства Exynos 9 с нормами 10-нм техпроцесса.

Предполагаемая компоновка Galaxy Note 8

Ожидается, что объем оперативной памяти Galaxy Note 8 составит 6 ГБ, объем встроенной флэш-памяти будет достигать 256 ГБ.

Первое фото предположительно Galaxy Note 8

Самовзрывающийся Galaxy Note 7 возвращается в розницу

Пока вокруг выпуска Galaxy Note 8 циркулируют преимущественно слухи, Samsung вынашивает планы повторного запуска продаж отремонтированных Galaxy Note 7 с замененной батареей. По данным южнокорейского издания Hankyung, старт продаж назначен на июнь 2017 г., однако поставки восстановленных аппаратов будут осуществляться преимущественно на развивающиеся рынки: в Индию, Вьетнам и др., хотя также не исключаются продажи на внутреннем рынке в Южной Корее.

Емкость батареи в отремонтированных Galaxy Note 7 будет меньше, чем изначальные 3500 мАч: от 3000 до 3200 мАч. Основные компоненты восстановленных устройств останутся прежними, замене, кроме аккумуляторов, подлежат только корпуса. Формирование готовых к продаже партий Galaxy Note 7 будет завершено к маю 2017 г.

Восстановленный Galaxy Note 7

По данным Samsung, компания сможет вернуть в розницу до 98% из 3,06 млн отозванных моделей Galaxy Note 7. В состоянии, пригодном для повторной продажи, находится около 2,5 млн аппаратов. Помимо дохода от продаж Galaxy Note 7, компания также планирует избежать штрафа за экологический ущерб, который пообещало наложить на нее министерство экологии Южной Кореи, если бракованные смартфоны не будут должным образом утилизированы.

Официальные причины возгорания Galaxy Note 7

В январе Samsung представила результаты 4-месячного внутреннего расследования причин возгорания и взрывов Galaxy Note 7. Как выяснилось, взрывались именно аккумуляторы. В отчете компания акцентировала внимание на том, что в остальном смартфоны работали совершенно нормально.

Samsung исследовала 200 тыс. аппаратов для обнаружения причин возгорания. После того, как другие возможные факторы были исключены, компания протестировала отдельно еще 30 тыс. аккумуляторов. Как оказалось, аккумуляторы от основного поставщика, компании Samsung SDI, и второстепенного поставщика, компании ATL, имели разные дефекты, но обе эти проблемы приводили к перегреву и взрыву.

Привлеченные к расследованию технические эксперты, компании UL, Exponent, и TUV Rheinland, пришли к заключению, что аккумуляторы Samsung SDI деформировались в результате избыточного давления, поскольку отделение, предназначенное для них в корпусе смартфона, было слишком маленьким. У аккумуляторов ATL такой проблемы не было, но их подвела недостаточная изоляция отдельных блоков, а также малая толщина или некачественная сварка сепараторов. Все эксперты утверждают, что аппаратная часть и ПО Galaxy Note 7 не имеет дефектов, а организованный Samsung процесс хранения и транспортировки не мог привести к порче продукта.

Сейчас Samsung вводит новую 8-этапную систему тестирования батарей, которая должна предотвратить подобные случаи. Кроме того, компания обеспечит более просторные отделения для аккумуляторов в корпусах смартфонов. Также будет разработано ПО, которое сможет лучше контролировать скорость зарядки, прохождение электрического тока и температуру батареи.

Хроника взрывов и возгораний Galaxy Note 7

Смартфон Galaxy Note 7 был представлен 2 августа 2016 г. Это первый смартфон на мировом рынке с функцией сканирования радужной оболочки глаза. Его рекомендованная розничная цена в России составляла 64990 руб., но продажи устройства так не начались.

Galaxy Note 7

Первое сообщение о взрыве аккумулятора смартфона во время зарядки появилось 24 августа 2016 г., и уже 2 сентября компания объявила о всемирном отзыве модели. К этому моменту в мире было зарегистрировано 35 случаев взрыва смартфона. После отзыва сообщения о взрывах продолжили поступать, поскольку многие покупатели продолжали пользоваться устройствами. Кроме того, аккумуляторы Galaxy Note 7, проданных после отзыва или высланных на замену, тоже начали взрываться.

В октябре Samsung полностью остановила продажи Galaxy Note 7 и призвала владельцев выключить их и вернуть производителю в обмен на флагманские устройства Galaxy S7 или Galaxy S7 Edge с возмещением разницы в цене. Вендор предлагает покупателям Galaxy Note 7 приобрести за полцены Galaxy Note 7 – флагман, который будет выпущен в 2017 г.

Потери Samsung в результате остановки продаж и отзыва Galaxy Note 7 составили около $5,3 млрд за три квартала. Провал флагмана повлек за собой волну сокращений в компании, во время которой было уволено 20% управляющего персонала.