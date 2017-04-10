Toshiba продает свой легендарный ТВ-бизнес

Распродавая не приносящие прибыли предприятия, японская компания Toshiba готова проститься с одним из своих первых и основных бизнес-подразделений — производством телевизоров.

Подготовка телевизионной передачи

Компания Toshiba, выпустившая в 1960 г. первый японский цветной телевизор, готовит свой ТВ-бизнес к продаже. Как пишет Nikkei, интерес к производству ТВ-приемников проявил ряд иностранных предприятий. В числе претендентов называется турецкий производитель бытовой техники Vestel. Ранее Vestel занимался лицензионной сборкой телевизоров под брендом Toshiba для европейского рынка, однако позже расторг соглашение.

Другими кандидатами на приобретение могут стать китайские бизнесмены из Hisense Group, специализирующейся на выпуске мобильной и бытовой техники. Имея за плечами опыт сборки черно-белых телевизоров в КНР в 1970-х годах, в 2015 г. компания приобрела у Sharp за $23,7 млн мощности для производства ТВ-приемников в Мексике.

Предполагаемую сумму будущей сделки по продаже ТВ-бизнеса Toshiba эксперты оценивают в «несколько сотен миллионов долларов». Полностью она может завершиться к марту 2018 г. — концу текущего финансового года компании.

Toshiba может продать производство телевизоров Vestel

С апреля по сентябрь 2016 г. продажи телевизоров Toshiba составили 27,9 млрд иен ($252,6 млн). В сравнении с прошлым годом их объем упал на 42%, операционный убыток составил 10 млрд иен ($90 млн).

Что еще готова продать Toshiba

По словам экспертов, в последнее время Toshibaстарается компенсировать растущие потери за счет продажи неприбыльных подразделений. К примеру, летом 2016 г. японская компания продала контрольный пакет акций своего предприятия, выпускающего бытовую технику, китайскому производителю систем отопления, вентиляции и кондиционирования Midea Group.

В январе 2017 г. в Toshiba заявили о намерении продать акции предприятия, производящего флеш-память NAND-типа. Компания планирует выручить за них примерно 300 млрд иен ($2,61 млрд). В конце минувшей недели стало известно, что интерес к сделке проявляют южнокорейский производитель памяти Hynix, а также американские Micron Technology и Western Digital. Эксперты при этом отметили, что претенденты имеют равные шансы.

Еще одним важным фактором для смены бизнес-стратегии Toshiba стали многомиллиардные убытки от рискованных сделок в сфере ядерной энергетики США. Напомним, в 2006 г. Toshiba приобрела 77% акций американской Westinghouse Electric, а позже уже через нее — занимающуюся в том числе строительством АЭС Chicago Bridge & Iron's за $229 млн. Убытки от этих сделок составили порядка 100 млрд иен, что повлекло снижение стоимости акций компании. В марте 2017 г. Westinghouse Electric объявила о своем банкротстве.

В итоге сумма прогнозируемого убытка Toshiba по итогам 2017 г., по расчетам экспертов, может составить 500 млрд иен ($4,3 млрд).