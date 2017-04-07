Рынок облачной инфраструктуры замедлился из-за дата-центров

В 2016 г. на облачную инфраструктуру в мире было потрачено $32,6 млрд – на 9,2% больше, чем в предыдущем году. Доля облачного оборудования среди всей закупленной ИТ-инфраструктуры возросла с 33,4% до 37,2%. В целом рост рынка несколько замедлился из-за простоя в сегменте гипермасштабируемых дата-центров.

Рынок облачной инфраструктуры в 2016 году

В 2016 г. мировые продажи облачной инфраструктуры, в том числе серверов, хранилищ и Ethernet-коммутаторов, составили $32,6 млрд, что на 9,2% больше прошлогоднего показателя. Отдельно за IV кв. 2016 г. продажи достигли $9,2 млрд, продемонстрировав рост на 7,3% год к году. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавшая результаты исследования Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker.

По словам директора по исследованиям вычислительных платформ IDC Кубы Столарски (Kuba Stolarski), рост рынка облачной инфраструктуры замедлился до однозначных чисел по сравнению с 2015 г. Это связано с продолжающимся отсутствием роста в сегменте гипермасштабируемых дата-центров. В 2016 г. обновлялись в основном публичные облака, которым необходимо нарастить пропускную способность. В 2017 г. строительство и обновление дата-центров должно ускориться. При этом будет использоваться современное оборудование, в первую очередь, архитектура Intel Skylake.

Распределение выручки по сегментам

В IV кв. 2016 г. затраты на облачное оборудование составили 37,2% средств, израсходованных в мире на ИТ-инфраструктуру в целом. Год назад этот показатель равнялся 33,4%. Выручка от продажи инфраструктуры для приватных облаков составила $3,8 млрд, что на 10,2% больше, чем в последнем квартале предыдущего года. В сегменте публичных облаков продажи достигли $5,4 млрд, показав рост на 5,3% в исчислении год к году. Для сравнения: в этом же квартале продажи традиционной необлачной ИТ-инфраструктуры упали на 9% по сравнению с показателем предыдущего года.

Из всей облачной инфраструктуры в 2016 г. быстрее всего росли продажи Ethernet-коммутаторов

В сегменте приватных облаков самый большой рост показали продажи Ethernet-коммутаторов, которые увеличились на 52,7% в исчислении год к году. Выручка от реализации серверов выросла на 9,3%, хранилищ – на 3,6%. В сегменте публичных облаков также лидируют продажи Ethernet-коммутаторов, которые выросли за год на 30%. Выручка от серверов увеличилась на 2,4%, поступления от реализации хранилищ сократились на 2,1%. В сегменте традиционной ИТ-инфраструктуры продажи хранилищ показали наибольший спад – на 10,8% в исчислении год к году. Для Ethernet-коммутаторов и серверов спад составил 3,4% и 9% соответственно.

Лидеры рынка

Лидером рынка облачной инфраструктуры по итогам 2016 г. стала компания Dell Technologies. Ее выручка на этом рынке в IV кв. 2016 г. составила $1,59 млрд, за весь год – $5,75 млрд. По итогам последнего квартала компания контролировала 17,3% рынка, год назад этот показатель составлял 19,2%.

Второе место занимает HPE, с учетом достижений совместного с Tsinghua Holdings предприятия New H3C Group. Выручка вендора на рынке облачной инфраструктуры в IV кв. 2016 г. составила $1,34 млрд, за весь год – $5,31 млрд. В последнем квартале компании принадлежало 14,6% рынка, год назад этот показатель составлял 16,2%.

На третьем месте находится Cisco с квартальной выручкой $1,03 млрд, годовой – $3,78 млрд. В конце 2016 г. вендору принадлежало 11,3% рынка, в конце 2015 г. его доля составляла 9,8%. Четвертую строчку занимает Huawei, чьи продажи за квартал составили $416 млн, а за год – $1,2 млрд. Доля рынка вендора в последнем квартале составила 4,5%, в предыдущем году этот показатель равнялся 3%.

На пятом и шестом местах по результатам квартала находятся IBM и Lenovo, по итогам года эти места распределились наоборот. IBM получила квартальную выручку в размере $346 млн, ее доля рынка составила 3,8%, что меньше, чем 4,2% год назад. Годовая выручка вендора равняется $1,02 млрд. Продажи Lenovo в последнем квартале достигли $295 млн, что обеспечило ей долю рынка в 3,2%, точно такую же, как год назад. Выручка компании за год составила $1,1 млрд.