Минкомсвязи собралось оставить большие города без таксофонов

Минкомсвязи хочет реформировать механизм универсальных услуг связи. Таксофоны предлагается устанавливать только в населенных пунктах с числом жителей менее 10 тыс. человек, а пункты коллективного доступа в интернет - только в поселениях из определенного перечня.

Минкомсвязи реформирует универсальные услуги связи

Минкомсвязи разработало проект поправок в Закон «О связи», упрощающие требования к универсальным средствам связи. Соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.

Понятие универсальных услуг связи было введено в 2003 г. вместе с принятием нынешней редакции Закона «О связи». Закон предписал, чтобы в каждом населенном пункте находился таксофон, причем любой житель страны не должен потратить больше часа для того, чтобы пешком добраться до ближайшего таксофона. А в каждом населенном пункте с числом жителей от 500 человек должен находится пункт коллективного доступа в интернет (ПКД).

Операторов универсального обслуживание выбирает государство, компенсируя им убытки от оказания соответствующих услуг. Поначалу операторов выбирали на конкурсах, которые по каждому региону проводило Федеральное агентство связи (Россвязь). Большинство лотов по таксофонам выигрывал «Ростелеком», по ПКД - «Почта России». Для финансирования соответствующих услуг формируется Резерв универсального обслуживания, в который каждый оператор связи перечисляет 1,2% от своей выручки.

В 2014 г. была проведена серьезная реформа механизма универсального обслуживания. Единым оператором универсальных услуг связи стал «Ростелеком». Он взял на себя обязательство провести во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек магистральные волоконно-оптические кабели со скоростью доступа не менее 10 Мбит/с - это называется программой Устранения цифрового неравенства.

Крупные города останутся без таксофонов

Нынешний законопроект предполагает, что таксофоны в рамках универсальной услуги должны будут устанавливаться только в населенных пунктах с числом жителей менее 10 тыс. человек. А перечень населенных пунктов, в которых должны устанавливаться ПКД, будет отдельно определять Минкомсвязи.



Минкомсвязи предлагает впредь устанавливать таксофоны только в населенных пунктах, где живут менее 10 тыс. человек

Идеи об упрощении требований к универсальным таксофонам и ПКД звучат уже давно. Еще в 2013 г. Минкомсвязи разработало законопроект, разрешающий заменять таксофоны и ПКД на мультимедийные инфоматы, а также отменяющий требование о часовой доступности таксофонов для всех жителей страны. Законопроект был одобрен Госдумой, но заблокирован Советом Федерации.

Между тем, с 2013 г. у государства в лице Россвязи начала накапливаться задолженность перед операторами универсального обслуживания. На конец 2014 г. она составляла 10,9 млрд руб.

Ежегодно Россвязь собирает около 15 млрд руб. в Резерв универсального обслуживания, но в Федеральном бюджете не вся эта сумма уходит на финансирование операторов соответствующих услуг связи. Например, в 2016 г. на эти цели было записано 9 млрд руб., в нынешнем году - 12 млрд руб. Кроме того, программа Устранения цифрового неравенства резко повысила затраты «Ростелекома», ставшего единственным оператором универсального обслуживания.

В 2015-2016 гг., при составлении Федерального бюджета, Минфин предлагал сократить перечень мест, в которых устанавливаются таксофоны в рамках универсального обслуживания, оставив их только в населенных пунктах с числом жителей менее 50 тыс человек. Правительство эти предложения не поддержало.

ПКД и так уже не работают

Однако в конце 2016 г. «Ростелеком» выключил большинство ПКД. Решение было принято по согласованию с Минкомсвязи из-за серьезного недофинансирования универсальных услуг связи.

Министр связи Николай Никифоров пояснял, что в сложившейся ситуации приоритетом для государства являются таксофоны, на втором месте находится программа устранения цифрового неравенства, а ПКД - лишь на третьем. При этом Никифоров не видел большой проблемы в отключении ПКД, так как сейчас большинство пользователей выходит в интернет через смартфоны и спрос на ПКД падает.

В «Ростелекоме» напомнили, что компания является исполнителем проекта универсальных услуг связи, а заказчик в лице государства вправе устанавливать параметры соответствующих услуг. В то же время источник в одном из крупных операторов связи считает вполне логичным, что в Москве и других крупных городах таксофоны не будут устанавливаться за государственный счет.