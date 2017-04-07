«Крок» из интегратора превратился в сервисную компанию

По итогам 2016 г. «Крок» зафиксировал продолжающийся рост продаж ИТ-услуг в структуре его выручки, что позволяет ему констатировать факт трансформации в сервисную компанию.

От «железа» — к сервису

Российский интегратор «Крок» трансформируется в сервисную компанию. Об этом заявил генеральный директор «Крока» Борис Бобровников. По его данным, если в конце 1990-х годов в структуре продаж его организации услуги составляли всего 2,2%, а остальное приходилось на реализацию оборудования и ПО, то по итогам 2016 г. доля сервиса увеличилась до 71,5%.

За прошедший год «Крок» реализовал более 2 тыс. проектов, при этом количество сервисных контрактов выросло на 3,3%, а объем продаж по ним в среднем увеличился более чем на 10%.

«Продолжает расти объем наших услуг, и понятно почему, — говорит Бобровников. — Это некий тренд на рынке: услуг становится больше, а “железо” становится commodity (товар со стандартными потребительскими свойствами; — прим. CNews). Мы занимаемся высокотехнологичным и соответственно высокомаржинальным и одновременно высокорисковым бизнесом. Потому что высокие технологии всегда генерируют в себе риски. Тем не менее мы движемся в сторону услуг. И не за горами рост спроса на аутсорсинг в этой стране. Мы полностью к этому готовы».

Борис Бобровников считает смещение интеграторского бизнеса в сторону услуг общим трендом на рынке

Кроме того, Бобровников считает, что услуги пользуются особой популярностью на нерастущем рынке, к которому он, очевидно, относит сейчас Россию. «Заказчики вместо того, чтобы покупать новую железку, продлеваеют жизнь старой, — поясняет он. — При этом пытаются вместе с нами придумать те или иные технологии, которые бы позволили уменьшить количество железа вообще, либо не обращать вниманием на то, какое это железо».

От импортозамещения — к решениям с открытым кодом

В концепцию вышеупомянутой трансформации вполне логично вписывается и ориентация «Крока» не столько на отечественные программные решения, сколько на продукты с открытым кодом, о чем рассказала заместитель гендиректора компании Вероника Гименез.

По ее заверению, «Крок» одним из первых на рынке осознал актуальность тенденции к импортозамещению и в 2014-2015 гг. приложил сознательные усилия по подборке внушительного пула отечественных решений, чей каталог сейчас в открытом доступе выложен на сайте компании.

«Заместить огромную инфраструктуру враз — это сложно, а время показало, что в общем и не нужно», — отмечает она. — Поэтому мы сейчас не особо упираем на импортозамещение. Попадаются компании, которые занимаются опенсорсом; вот они нам очень интересны, потому что дают нам возможность развивать наши компетенции, а заказчикам — платить не за лицензии, а за функционал систем, который под них затачивается».

Изменения в продажах по отраслевым сегментам

Крупнейших заказчиков и наиболее масштабные проекты в «Кроке» не называют, ограничиваясь указанием на то, что список топовых заказчиков включает полсотни компаний, которые приносят «Кроку» порядка 80% выручки. По итогам 2016 г. общий объем продаж интегратора составил p28,5 млрд.

В отраслевой структуре продаж «Крока» наибольший объем выручки по-прежнему приходится на банковский сектор, который хоть и просел в 2016 г. на 11%, но все равно в общей структуре оборота занимает 22%.

По словам Гименез, сжатие этого сектора продолжается уже несколько лет. «Банков-заказчиков у нас по-прежнему много, но не всегда речь идет о крупных проектах, — говорит она. — Раньше мы строили ЦОДы, и это были огромные деньги. Сейчас у нас есть проекты по модернизации систем хранения данных, мы первыми приобрели компетенции в сфере флеш-технологий и пр. Но все остальное касается чего-то более легкого. При этом банки сейчас в силу сложной ситуации уже совершенно не боятся ни облачных решений, ни размещений оборудования в аутсорсинговых ЦОДах. Поэтому доля выручки этого сегмента у нас уменьшается, хотя маржинальность остается достаточно высокой».

Вторым по размерам отраслевым сегментом для «Крока» в 2016 г. стал госсектор с 20% выручки. Однако Гименез подчеркивает, что на данном рынке год на год не приходится. Для госсектора характерны очень большие проекты, локально увеличивающие выручку за короткий отчетный период, а в следующий отрезок времени все может резко измениться.

В этом смысле прочие сегменты, по оценкам Гименез, приносят компании гораздо более стабильные объемы продаж, что достаточно важно для компании в плане устойчивости бизнеса.

«Сейчас у нас появляются проекты очень интересные в интеллектуальном плане, — отмечает Гименез. — Много интересного и нового мы делаем в ритейле. Мы стараемся не браться за массовые решения, которые может сделать и кто-то другой. Мы наоборот ориентируемся на что-то инновационное. У нас, например, есть решения по видеоанализу количества людей в очередях, которые регулирую число работающих касс».

Директор департамента интеллектуальных зданий Александр Широков также указывает на то, что сейчас в стране в связи с большим числом коммунальных аварий и в контексте запуска госпрограмм по газификации очень сильно увеличилось внимание на всех уровнях власти к проектам в сфере ЖКХ. «Это одно из наших новых направлений, — говорит Широков. — Мы осуществляем крупные проекты по реконструкции и строительству новых котельных, трансформаторных подстанций и пр., а также инфраструктурные проекты по строительству аэропортов, вокзалов и портов. За этим будущее на ближайшие несколько лет».