Госдума утвердила пенсионные льготы для ИТ-компаний

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепит в законе о пенсионном страховании льготные тарифы взносов в размере 8% для ИТ-компаний. В конце 2016 г. эти льготы были продлены соответствующим законом до 2023 г. Тогда же изменения отразились в Налоговом кодексе РФ, который теперь нужно согласовать с пенсионным законодательством.

Изменения в законе о пенсионном страховании

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлит действие льготного тарифа страховых взносов в пенсионный фонд для ИТ-компаний до 2023 г. Тариф составит 8%. Законопроект носит название «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

В конце 2016 г. президент Владимир Путин подписал закон, который продлил действие льготных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для ИТ-компаний до 2023 г. Этот же закон внес необходимые изменения в Налоговый кодекс РФ. Новый законопроект, который принят в первом чтении Госдумой, должен устранить расхождения между новой редакцией Налогового кодекса и законом о пенсионном страховании.

Размеры льгот

До 2023 г. ИТ-компании будут пользоваться следующими льготными тарифами. Взнос на обязательное пенсионное страхование будет взиматься в размере 8%. Взнос на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 2%, а взнос на обязательное медицинское страхование – 4%. В сумме льготная ставка составляет 14%, в то время как стандартный страховой взнос в других отраслях равен 30%.

Эти тарифы были введены для российских ИТ-компаний, аккредитованных Минкомсвязи, в январе 2010 г. Льготы должны были действовать до конца 2017 г., после чего Минфин намеревался постепенно повышать ставку. В 2018 г. она должна была составить 21%, в 2019 г. – 28%, а с начала 2020 г. ИТ-компании начали бы платить стандартные 30%. Однако поручение президента и принятый согласно этому поручению закон продлили льготы на 5 лет.

Госдума утвердила пенсионные льготы для ИТ-компаний



ИТ-компании пользуются льготами потому, что для многих из них страховые выплаты составляют основную часть расходов. Компании из других отраслей обычно тратятся на закупку материалов и организацию производственного процесса, и на фоне этого отчисления в фонды не выглядят внушительно. Но, например, разработчики софта не имеют собственного производства. Поэтому страховые выплаты становятся для них достаточно большой потерей, чтобы задуматься о переводе бизнеса за рубеж.

История вопроса

Поручение проработать вопрос о продлении срока действия льгот после 2017 г. было дано Минкомсвязи, Минфину и Минтруда главой правительства Дмитрием Медведевым еще в конце 2012 г. Исполнить его следовало до 25 апреля 2013 г.

В конце декабря 2015 г. Владимир Путин на форуме «Интернет-экономика» встретился с представителями ИТ-индустрии, в том числе с основателем «Яндекса» Аркадием Воложем, гендиректором Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, президентом холдинга «Рамблер» Александром Мамутом, руководителем компании Infowatch Натальей Касперской, гендиректором холдинга РБК Николаем Молибогом и руководством Института развития интернета (ИРИ). Участники встречи обсудили продление льгот после 2017 г. Идея не вызвала возражений у президента.

По итогам форума 29 января 2016 г. Путин подписал ряд поручений правительству. В одном из них Минфину, Минкомсвязи и Минэку, совместно с заинтересованными госорганами и ИРИ, предписывалось представить предложения по продлению льгот в срок до 1 апреля 2016 г.

В мае 2016 г. Минэкономразвития подготовило законопроект, предусматривающий продление действия 14-процентной ставки по страховым взносам для ИТ-компаний на бессрочный период, а также распространение этой ставки на организации, оказывающие инжиниринговые услуги. В том же месяце Путин подписал поручение премьер-министру Медведеву продлить льготы на выплату страховых взносов для российских ИТ-компаний до 2023 г.

Предложение Касперской

На встрече Путина с представителями ИТ-отрасли Наталья Касперская предложила лишить страховых льгот зарубежные компании, работающие в России. В целом президент эту идею поддержал, но отметил, что над некоторыми ее аспектами предстоит еще подумать. «Вопрос только в том, что нужно это сделать как-то, не нарушая правила ВТО», – пояснил он.

За время своего действия, страховые льготы смогли доказать свою эффективность. Так, Касперская на встрече с Путиным указывала, что оборот по программным продуктам и услугам вырос с p330 млрд в 2010 г. до p624 млрд в 2014 г. При этом компании, включенные в соответствующий реестр Минкомсвязи и получающие льготы, увеличили свою выручку за этот период с p28 млрд до p102 млрд.