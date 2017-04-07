Через интернет «телепортировали» лимонад. Видео

Работающие над проектом по цифровой имитации вкусов и запахов ученые впервые «передали» через интернет лимонад – попробовавший телепортированный напиток журналист отметил, что он похож на настоящий.

Пищевая телепортация

Группа ученых из центра Keio-NUS CUTE, который является совместным проектом Национального Университета Сингапура (NUS) и Университета Кейо, Япония, впервые «передали» лимонад через интернет.

«Телепортацией», как называют этот процесс исследователи, можно признать очень условно, однако эксперимент приблизил к реальности давно обсуждаемую идею о передаче через сеть товаров народного потребления, к примеру, при их покупке в онлайн-магазинах.

Как пишет CNet, ученые разработали методику, позволяющую оцифровать вкус и цвет лимонада. Информация через сеть отправляется в место приема, где находится стакан с обычной водой. Получив информацию, специальное устройство активирует светодиодную подсветку, повторяющую цвет лимонада-оригинала. Встроенные в верхнюю часть стакана электроды раздражают вкусовые пупырышки языка, имитируя у дегустатора такие же вкусовые ощущения, как при питье лимонада.

Вкус тока

Инициатор проекта Нимеша Ранасингх (Nimesha Ranasinghe) из Национального Университета Сингапура ведет его с 2013 г., представив тогда систему компьютерной имитации вкуса. Прототип устройства мог воспроизводить лишь четыре из них: сладкий, кислый, соленый и горький.

Принцип работы аппарата, собранного на платформе Arduino, заключается в манипуляциях с изменением силы тока и температуры на язык пользователя. Стимулированные рецепторы языка обманывают мозг человека, убеждая, что у вещества есть определенный вкус. Сила тока не настолько высока, чтобы человек ощущал ее. Однако журналисты отмечают, что сам процесс питья такого лимонада будет выглядеть странно – пользователю приходится засовывать язык в стакан.

Запах завтрашнего дня

Еще в начале работы Нимеша Ранасингх заявил о перспективе использования его работы в передаче продуктов через интернет и в приложениях виртуальной реальности.

«Для передачи через сеть мы выбрали лимонад, поскольку его кислый вкус как раз можно имитировать с помощью электрического тока», - пояснил ученый. Попробовавший «телепортированный» напиток корреспондент CNet Алоизий Лоу (Aloysius Low) сказал, что он «похож на настоящий».

При этом журналист отметил, что кислый привкус остается на языке еще примерно час после употребления лимонада. «Но это ерунда в сравнении с моим предыдущим репортажем, в котором я надевал на себя костюм электрической стимуляции мышц», - пошутил корреспондент. В ближайших планах ученых Keio-NUS CUTE – настроить передачу через интернет запахов, чтобы сделать продукты более реалистичными. Также ученые хотят разработать ложку, имитирующую вкус соли для больных, которым предписана бессолевая диета.