В Пенсионном фонде назначен новый главный по ИТ

Алексей Иванов, с 2016 г. занимавший должность советника председателя правления Пенсионного фонда России, 3 апреля 2017 г. вступил в должность заместителя председателя правления. Об этом CNews сообщил источник в Пенсионном фонде.

На этой должности Алексей Иванов сменил Николая Елистратова, работавшего в ПФР с 2010 г., и теперь перешедшего на другое место работы.

Как и его предшественник, Алексей Иванов в Пенсионном фонде будет курировать вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности, предоставления Пенсионным фондом услуг в электронном виде.

Новый куратор ИТ Пенсионного фонда родился 15 июня 1960 года в Башкирии. В 1982 году окончил высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова по специальности – математическое обеспечение автоматизированных систем управления; инженерная оперативно-тактическая, автоматизированная системы управления. В 1991 году окончил военную Краснознаменную академию связи ордена Ленина им. С. М. Буденного.

Новый замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов

С 1977 до 2001 гг. служил в Вооруженных силах СССР и России. С 2002 по 2016 гг. работал в различных коммерческих структурах, где под его руководством был реализован ряд проектов в области информационных технологий. В 2011-2013 гг. занимал должность замглавы департамента НИД 7 НИИ «Восход».