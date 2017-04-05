В ABBYY Россия новый гендиректор. Прежний предпочел работать в Австралии

Гендиректором ABBYY Россия стал Дмитрий Шушкин, сменивший на этом посту Юрия Корюкина. Корюкин, три года возглавлявший одновременно российский и австралийский офисы ABBYY, решил сосредоточиться на перспективном регионе Австралия-Новая Зеландия.

Перестановки в ABBYY

Компания ABBYY сменила гендиректора российского подразделения. Теперь ABBYY Россия возглавляет Дмитрий Шушкин, который до этого был заместителем гендиректора. Последние три года во главе ABBYY Россия стоял Юрий Корюкин. Одновременно он являлся гендиректором ABBYY Австралия, которую возглавляет уже семь лет. ABBYY Россия отвечает за работу компании в России и СНГ, ABBYY Австралия – за работу в Австралии и Новой Зеландии. Всего у ABBYY есть офисы в 13 странах.

На вопрос CNews о причинах кадровой перестановки, в ABBYY ответили, что Корюкин решил сосредоточиться на развитии бизнеса в Австралии и Новой Зеландии, поскольку этот регион является очень перспективным. В последние три года, по данным самой компании, средний годовой рост ABBYY в этих странах составлял 30-40%. Компания осуществляет в регионе ряд корпоративных проектов с представителями различных отраслей. В начале 2017 г. прошло расширение бизнеса ABBYY в Новой Зеландии, в ходе которого были наняты новые сотрудники. «Понимая перспективы рынка и предстоящий объем работы, Юрий принял решение сконцентрировать свои усилия в этом регионе», – сообщили в компании.

По словам Ульфа Перссона (Ulf Persson), президента и гендиректора группы компаний ABBYY, новый директор ABBYY Россия Дмитрий Шушкин много сделал для развития бизнеса за последние семь лет. Он руководил реализацией крупных проектов и внес непосредственный вклад в рост подразделения, который составил в минувшем году 35%.

Новый директор ABBYY Россия: биография

Дмитрий Шушкин, выпускник Академии ФСБ РФ, начал работать в ABBYY Россия в 2004 г., заняв должность менеджера по корпоративным проектам. До этого работал в компании CBOSS, в отделе по работе с ключевыми клиентами.

Новый гендиректор ABBYY Россия Дмитрий Шушкин

В 2007 г. Шушкин был назначен руководителем направления крупных проектов. В 2009 г. занял должность замдиректора, а в 2010 г. стал директором по корпоративным проектам. К достижениям Шушкина можно отнести формирование и внедрение новой партнерской политики компании, создание службы пресейла, запуск новых продуктов и реализацию различных проектов, в том числе для РЖД, Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, Альфа-Банка и других партнеров.

Шушкин состоит в Экспертном совете Docflow –профессионального сообщества по управлению информацией в России и СНГ. Хобби –велоспорт и горные лыжи. Женат, имеет дочь и сына.

Достижения прежнего директора

Юрий Корюкин, выпускник механико-математического факультета МГУ, начал работать в ИТ-отрасли в 1996 г. До ABBYY работал в компании «Гранат», создавшей одноименную компьютерно-правовую систему. Начав с должности менеджера по продажам, Корюкин продвинулся в «Гранате» до поста руководителя отдела по работе с крупными корпоративными клиентами.

Бывший глава ABBYY Россия Юрий Кокорин решил сосредоточиться

на работе в перспективных Австралии и Новой Зеландии

В 2001 г. Корюкин присоединился к команде ABBYY в качестве менеджера по продажам. Через три года он стал во главе направления корпоративных проектов. В 2010 г. был назначен руководителем офиса ABBYY в Австралии. С 2014 по 2017 гг. Корюкин параллельно возглавлял подразделение ABBYY Россия. До него гендиректором российского филиала являлся Григорий Липич, покинувший пост из-за своей позиции по поводу обострения отношений России с Украиной.

Хобби Корюкина – кулинария, винд-серфинг, серфинг, кайтинг, сноуборд. Женат, имеет троих сыновей.