Новый Apple Mac Pro будет модульным. Фото

Обновление профессиональных систем Mac Pro на практике оказалось тривиальным апгрейдом. Полуофициально Apple готовит полный редизайн Mac Pro с собственными мониторами, и даже обещает профессиональный моноблок iMac Pro. Но не все так быстро.

У нас есть большие секреты, но мы вам о них не расскажем

Долгожданное обновление линейки профессиональных настольных систем Mac Pro компании Apple – впервые с момента их анонса в 2013 г., на практике вылилось всего лишь в замену процессоров и графических карт при сохранении цены, привычного дизайна и даже набора интерфейсов 3-летней давности. Технологического и дизайнерского прорыва, ожидаемого поклонниками продукции Apple с 2013 года, когда были представлены нынешние Mac Pro, так и не произошло.

За несколько дней до этого компания Apple, по природе своей невероятно скрытная и всегда (!) категорически отказывающаяся обсуждать свои еще не анонсированные продукты, вдруг пригласила в свою штаб-квартиру в Купертино небольшую группу журналистов популярных технических онлайновых изданий, таких как TechCrunch и Mashable, и, видимо, чтобы посластить пилюлю любителям Mac Pro перед слабым грядущим анонсом апгрейда Mac Pro, уклончиво поведала несколько фактов о будущем линейки Mac Pro.

Mac Pro образца 2018 года

Ключевая новость о грядущем редизайне Mac Pro, которую поведали журналистам в штаб-квартиле Apple, имеет отношение к его дизайну. В отличие от нынешней практически не разборной конструкции Mac Pro с дизайном «маленькой черной урны авторского дизайна», грядущая замена будет обладать «модульным, полностью переработанным дизайном».

Apple Mac Pro образца 2013 года

Отказ от нынешнего дизайна Mac Pro в Apple подтвердили лишь косвенно, назвав его «исчерпавшим свои возможности ввиду термальных ограничений и негибкости конструкции». В частности, нынешняя система не позволяет заменить одной мощной видеокартой две карты со средними возможностями: сторона системы, где расположены GPU, станет слишком горячей. Выигрыш рабочих нагрузок от двух видеокарт не оправдал ожиданий компании, и не принес того преимущества, которое могли бы обеспечить, например, одна мощная видеокарта или несколько процессоров.

К сожалению, ни слова ни прозвучало о внешнем виде новой конструкции, но в данном случае под модульностью нового Mac Pro подразумевается возможность обновления аппаратных компонентов системы. В нынешней версии ПК, к слову, пользователь мог обновить разве что оперативную память да накопитель, поскольку даже новая графическая карта без драйверов Apple не смогла бы работать, плюс, все остальные слоты расширения были предусмотрительно заменены разработчиками на шесть портов Thunderbolt 2.

Apple Mac Pro образца 2013 года

По словам представителей Apple, в компании хотят «поддерживать [систему] в свежем состоянии с регулярными улучшениями» и сделать Mac Pro «самой производительной и оперативной настольной системой» Apple. Иными словами, для новых систем можно ожидать большей гибкости обновления компонентов, например, тех же графических карт, однако вряд ли тикая возможность будет предоставлена непосредственно конечному пользователю: не в традициях Apple предоставлять особую свободу выбора для покупателей.

Apple Mac Pro образца 2013 года

Еще одна подробность: новые Mac Pro будут комплектоваться совершенно новыми внешними дисплеями. С учетом того, что Apple в прошлом году свернула выпуск своей линейки Thunderbolt Display и сейчас привлекает продукцию LG, такое заявление, скорее всего, означает возвращение компании к разработке и производству дисплеев под собственной торговой маркой.

Apple Mac Pro образца 2013 года

Наконец, главное: все эти новшества вряд ли появятся до конца этого года, с большей вероятностью анонс новых Mac Pro состоится уже в 2018 году.

Тем не менее, в 2017 году Apple планирует порадовать фанатов своих десктопов выпуском новых моноблочных систем iMac, среди которых, в частности, ожидаются модели iMac Pro для профессионалов.

Моноблок Apple iMac

Для тех, кто ожидал от Apple революционных изменений в дизайне новых настольных систем – еще одна ложка дегтя: категорически сообщается, что ни одна из профессиональных новинок компании не будет комплектоваться дисплеем с функцией сенсорного ввода, при этом речь идет как о дискретных мониторах для Mac Pro, так и об экранах моноблочных iMac Pro.

Apple Mac Pro образца 2017 года: что нового?

Только что представленные новые модели Mac Pro отличаются от предшественников буквально двумя нюансами. Новая базовая модель по цене $2999 включает 6-ядерный процессор Intel Xeon E5 с тактовой частотой 3,5 ГГц, два графических ускорителя AMD FirePro D500 с 3 ГБ видеопамяти GDDR5 VRAM, а также 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe.

Старшая версия Mac Pro по цене $3999 включает 8-ядерный процессор Intel Xeon E5 с тактовой частотой 3,0 ГГц, две графические видеокарты AMD FirePro D500 с 6 ГБ видеопамяти GDDR5 VRAM каждая, и такой же объем оперативной памяти и SSD.