Трамп закрывает США от иностранных программистов

Правительство США выпустило новое руководство по выдаче виз H1-B, по которым в стране работают иностранные программисты. Теперь соискатель визы должен будет доказать, что он действительно программист, и диплом ему в этом не поможет. Также придется доказывать, что будущая работа сложнее и нужнее, чем другие занятия в той же отрасли, и что за нее больше платят.

Новое руководство USCIS

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) выпустила новое руководство по выдаче рабочих виз H1-B, в котором ужесточила требования к соискателям визы. Отныне программисты, желающие работать в США по программе H1-B, должны доказывать, что они на самом деле программисты. Изменения повлекут за собой увеличение пакета подаваемых документов и общую бюрократизацию процедуры, пишет The Times of India.

Новое руководство вступило в силу накануне розыгрыша 85 тыс. виз на 2018 г. Оно ударит в первую очередь по айтишникам индийского происхождения и аутсорсинговым компаниям, которые их трудоустраивают, типа TCS, Infosys и Wipro.

Руководство отменяет действие документа под названием «Памятка о рабочих местах H1-B, связанных с компьютером». Памятка была составлена Терри Веем (Terry Way), бывшим директором Сервисного центра по обработке запросов H1-B в Небраске. Документ вступил в силу в декабре 2000 г. USCIS считает, что он больше не отражает политику ведомства в визовом вопросе.

Суть изменений

Памятка Вея основана на Справочнике профессиональных перспектив США в редакции 1998-1999 гг. и 2000-2001 гг. Многие профессии, связанные с компьютерами переживали в то время переходный период, и в целом система ИТ-специальностей к настоящему моменту значительно изменилась, считает USCIS. Памятка Вея требовала, чтобы соискатель H1-B предоставил диплом бакалавра или выше по одной из специальностей, указанных в Справочнике профессиональных перспектив. USCIS считает, что этого мало, поэтому отныне соискатель H1-B должен предоставить иные, помимо диплома, доказательства, что полученная им степень «в компьютерных науках» действительно относится к программированию.

Дональд Трамп выполнил предвыборное обещание пересмотреть порядок выдачи визы H1-B

Памятка Вея вообще не делает особых различий между работой, напрямую связанной с написанием и тестированием кода, и вспомогательными ИТ-специализациями. Из-за этого соискатели H1-B, которые имеют степень младшего специалиста (ниже бакалавра), могли претендовать на работу любой сложности, в том числе связанную непосредственно с программированием. USCIS собирается положить этому конец, проведя четкое разграничение между рабочими местами «входного уровня» и должностями, которые требуют определенной квалификации. В первом случае работа вообще не будет рассматриваться как визовая ИТ-специальность, а во втором случае будет необходим диплом бакалавра и выше.

То есть, чтобы получить визу, соискатель должен доказать, что его будущая работа более «сложная, специализированная и уникальная» в сравнении с другой работой в той же отрасли. Одним из таких доказательств может быть определенный уровень зарплаты, которую предлагает ему работодатель. Также кандидат должен будет описать уровень сложности своих должностных обязанностей, степень концентрации при их выполнении, уровень суждений, вынесения которых требует работа, и степень понимания рабочего процесса. И доказать, что все это сложнее и нужнее, чем другие занятия в той же отрасли.

Что такое H1-B

H1-B – это виза, по которой американские компании могут нанимать иностранных специалистов, в том числе программистов, на строк до шести лет. Ежегодная квота составляет 85 тыс. мест. Соискатель не может сам подать запрос на получение H1-B, это должен делать работодатель. H1-B пользуется популярностью, так как получить её легче, чем иммиграционную визу.

Предполагается, что визой пользуются работники, обладающие специализированными знаниями. Однако высшее образование для ее получения не обязательно, если есть опыт работы по специальности от 12 лет. Количество сотрудников компании, работающих по H1-B, не должно превышать 15%.

Программист может работать в США и по другой неиммиграционной визе, например, H2-B. Она выдаётся на один год, может быть продлена до трех лет. Ее неудобство заключается в том, что при оформлении требуется сертификат, подтверждающий, что на искомую должность не претендуют работники из США. Получение такого сертификата – процесс трудоемкий.

Трамп и виза H1-B

Пересмотр порядка выдачи визы H1-B является выполнением предвыборного обещания президента Дональда Трампа (Donald Trump), который намерен вернуть американцам рабочие места, занятые иностранными айтишниками. Президентский указ, изменивший принципы распределения H-1B между соискателями, был издан в январе 2017 г. Руководство USCIS реализовало основные положения этого указа.

Возможно, в будущем в порядок выдачи виз будут внесены и другие изменения. Еще в ходе предвыборной компании Трамп, совместно с сенатором Джеффом Сешнсом (Jeff Sessions), подготовил законопроект, который должен был значительно повысить стоимость визы H-1B для соискателей.

Случай в Disney

Выступая в феврале 2016 г. в штате Алабама, Трамп представил аудитории двух бывших сотрудников ИТ-отдела компании Disney, которых руководство заменило иностранцами. Дена Мур (Dena Moore) и Лео Перреро (Leo Perrero) рассказали присутствующим, что перед увольнением они были вынуждены обучать своих сменщиков, приехавших по визе H-1B.

В январе 2016 г. эти сотрудники подали иск против Disney и двух ИТ-аутсорсеров — HCL и Cognizant, обвиняя их в сговоре с целью увольнения работников-американцев. Иск был аннулирован Федеральным судом США. Однако в декабре 2016 г. против Disney был подан еще один иск, в котором бывшие сотрудники ИТ-отдела обвиняли компанию в дискриминации по национальным и расовым признакам.

По словам истцов, в октябре 2014 г. руководство Disney начало выполнять план по привлечению аутсорсинговых компаний для осуществления ряда ИТ-процессов. После этого состав ИТ-специалистов в офисах Disney существенно изменился – увеличилось количество работников из Южной Азии. В связи с этим в январе 2015 г. около 250 ИТ-специалистов Disney были уволены.