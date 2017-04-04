Конференция CNews. «ИТ-решения на транспорте и в логистике»

18 апреля 2017 г. в Москве, в рамках выставки TransRussia/TransLogistica состоится однодневная конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» - совместный проект издания о высоких технологиях СNews и организатора выставки ITE.

Российская транспортная отрасль характеризуется сразу несколькими сценариями развития. В области авиасообщения реализуется крупная инвестиционная программа, связанная с подготовкой к чемпионату мира по футболу. На железнодорожном транспорте готовится ряд беспрецедентных проектов по строительству путей сообщения нового поколения.

В то же время автотранспортная инфраструктура переживает не лучшие времена – объемы строительства новых дорог сокращаются. Переломить ситуацию призвана система «Платон». Все перечисленные сценарии предполагают активное использование ИТ.