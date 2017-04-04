Конференция CNews. «ИТ-решения на транспорте и в логистике»

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18 апреля 2017 г. в Москве, в рамках выставки TransRussia/TransLogistica состоится однодневная конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» - совместный проект издания о высоких технологиях СNews и организатора выставки ITE.

Российская транспортная отрасль характеризуется сразу несколькими сценариями развития. В области авиасообщения реализуется крупная инвестиционная программа, связанная с подготовкой к чемпионату мира по футболу. На железнодорожном транспорте готовится ряд беспрецедентных проектов по строительству путей сообщения нового поколения.

В то же время автотранспортная инфраструктура переживает не лучшие времена – объемы строительства новых дорог сокращаются. Переломить ситуацию призвана система «Платон». Все перечисленные сценарии предполагают активное использование ИТ.

Подтвердили выступление:
Михаил Козырев, ИТ-директор, Itella Россия;
Тема: Роль ИТ в логистике. На примере компании «Ителла».

Михаил Граблев, директор по IT логистической компании «ПЭК»;
Тема: Какие ИТ-направления наиболее востребованы отраслью сегодня?.

Артур Мурадян, исполнительный директор, TRAFT;
Тема: Интеллектуальные транспортные системы в 2017 году: успешный российский и зарубежный опыт.

Борис Новак, директор департамента ИТ, АО «ОТЛК»;
Тема: Роль ИТ в сокращении транспортных расходов.

Кирилл Власов, генеральный директор, STS Logistics;
Тема: Инновации в логистике: практика компаний.

Михаил Попов, CEO, ТК КИТ;
Тема: Цифровая трансформация логистического бизнеса.

Александр Фридман, член правления, Atlas Logistics;
Тема: Scrum планирование. Адаптация и внедрение Scrum в логистической компании.

Дмитрий Малахов, руководитель отдела программного обеспечения . Modul Co Ltd;
Тема: Обмен данными с контрагентами как способ снижения трудоемкости у логистического оператора.

Дискуссия:
Андрей Корнеев, заместитель директора по информатизации АО «РЖД Логистика»;
Сергей Шилов, директор по информационным технологиям в странах СНГ и Балтии, GEFCO Russia;
Дмитрий Малахов, руководитель отдела программного обеспечения Modul Co Ltd;
Александр Фридман, член правления, Atlas Logistics;
Михаил Козырев, ИТ-директор, Itella Россия;
Константин Старовойтов, ИТ-директор, Алиди;
Кирилл Власов, генеральный директор, STS Logistics;
Артур Мурадян, исполнительный директор, TRAFT;
Борис Новак, директор департамента ИТ, АО «ОТЛК»;
Михаил Граблев, ИТ-директор, «ПЭК»;
Михаил Попов, CEO, ТК КИТ.

Основные темы к обсуждению:

  • Что ждет рынок ИТ в транспортной отрасли в 2017–2018 гг.?
  • Насколько востребовано импортозамещение на транспорте?
  • Какие ИТ-направления наиболее востребованы отраслью сегодня?
  • Насколько актуальна задача оптимизации затрат средствами ИТ и какие технологии здесь наиболее эффективны?
  • От каких технологий возможен наибольший бизнес-эффект в текущей экономической ситуации?
  • Есть ли место для инноваций в кризис?

По вопросам участия обращайтесь: Дарья Ермолаева, руководитель деловой программы TransRussia/TransLogistica. E-mail: Daria.Ermolaeva@ite-russia.ru.

Евгений Чаркин, РЖД — об ИТ-проектах компании

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